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Alexander Isak marcó dos goles en la victoria por 3-0 del Liverpool ante el Club Brujas en la Champions League. Un golazo de Florian Wirtz en los últimos minutos ayudó al equipo inglés a superar un tramo de presión belga en la segunda parte.

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El Liverpool resolvió con madurez táctica una visita de Champions League que podía complicarse y acabó imponiéndose por 3-0 en el estadio Jan Breydel. Isak marcó el primer gol en el minuto 13 tras aprovechar un despiste de Yann Sommer. Aunque el Liverpool registró más goles esperados (1,97 frente a 1,15), el partido siguió abierto durante buena parte del encuentro, mientras el equipo local buscaba el empate con disparos esporádicos a portería.

La solución táctica llegó en el último cuarto del partido. Wirtz exhibió su extraordinaria calidad técnica con un espectacular disparo lejano para ampliar la ventaja, antes de que Isak completara su doblete con una delicada vaselina. Pese a tener menos posesión de lo habitual (46 %), la estructura defensiva del Liverpool se mantuvo en general sólida y limitó al Brujas a ocasiones de baja probabilidad de gol. El resultado mantiene al Liverpool de lleno en la lucha por acabar entre los ocho primeros de la fase de liga antes del derbi de Merseyside.

Portero y defensa

Alisson Becker: 8/10

Una presencia decisiva para los visitantes. Alisson realizó cinco paradas y afrontó 1,15 goles esperados en contra (xGC), evitando que el empuje del Brujas en la segunda parte se tradujera en un gol. Su colocación para cubrir el disparo tardío de Cheveyo Tsawa ejemplificó su lectura del juego.

Jeremie Frimpong: 6/10

Jugó habitualmente adelantado para hacer retroceder al flanco izquierdo del Brujas, aunque a su último pase le faltó la precisión habitual. Fue sustituido en el minuto 73, cuando el entrenador buscó reforzar la estructura defensiva con Virgil van Dijk.

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Ronald Araujo: 7/10

Se impuso por físico en el centro de la defensa. Araujo fue clave para que el Liverpool defendiera ocho saques de esquina y aprovechó su dominio aéreo para despejar los constantes centros al área.

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Jeremy Jacquet: 7/10

El joven se mostró sereno junto a Araujo. Exhibió velocidad para corregir a la espalda de la defensa y contribuyó a mantener la portería a cero antes de que el partido se abriera en los últimos diez minutos.

Milos Kerkez: 7/10

Muy activo en la banda izquierda, Kerkez fue quien más intervenciones defensivas registró en el equipo, con 19, incluidos nueve duelos ganados. Ofreció una salida constante en las transiciones y estuvo cerca de abrir el marcador en el minuto 4.

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Centro del campo

Dominik Szoboszlai: 7/10

Incansable en el centro del campo. Szoboszlai estuvo cerca de marcar en el minuto 59 con un disparo raso que obligó a intervenir al portero. Su capacidad para conectar el doble pivote con el ataque fue crucial.

Trey Nyoni: 7/10

Actuación muy pulcra del adolescente, que completó más pases que ningún otro jugador del Liverpool (54 de 59). Mostró una madurez impropia de su edad al conservar el balón bajo presión antes de ser sustituido por Alexis Mac Allister.

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Victor Muñoz: 5/10

Noche frustrante para Muñoz, que no logró influir en el juego desde la derecha. Desperdició dos ocasiones casi seguidas en el minuto 18 y fue sustituido antes del descanso por motivos tácticos.

Florian Wirtz: 8/10

El jugador que cambió el partido desde el punto de vista táctico. Wirtz se movió de maravilla entre líneas y sentenció el encuentro en el minuto 79 con un exquisito disparo lejano con efecto. Su visión también le permitió generar ocasiones para Kerkez en los últimos minutos.

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Bradley Barcola: 6/10

Dejó destellos de su capacidad para encarar y obligó a Sommer a intervenir en el minuto 76. Aunque no marcó ni dio ninguna asistencia, su amenaza al contragolpe impidió que los laterales del Brujas se descuidaran.

Ataque

Alexander Isak: 9/10

El indiscutible mejor jugador del partido. Isak mostró olfato goleador para abrir pronto el marcador y cerró la noche con una sublime vaselina en el minuto 82 que completó su doblete. Con 1,05 goles esperados individuales (xG), aportó la eficacia que necesitaba el Liverpool.

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Suplentes y entrenador

Rio Ngumoha: 7/10

Entró pronto por Muñoz (42') y se mostró activo. Forzó una buena parada de Sommer en el minuto 49 y aportó la energía que necesitaba la banda derecha.

Alexis Mac Allister: 6/10

Entró en el minuto 73 para aportar control. Su experiencia ayudó al Liverpool a gestionar los últimos minutos y a mantener la posesión con eficacia.

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Virgil van Dijk: 6/10

Entró para aportar altura y liderazgo en los últimos 20 minutos. Ayudó a mantener la portería a cero durante el desesperado empuje final del Brujas.

Luke Chambers: sin calificación

Entró por Barcola en los últimos minutos.

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Lewis Koumas: sin calificación

Entró por Isak en los últimos minutos.

Andoni Iraola: 8/10

Las estadísticas de pases del joven Nyoni dieron la razón al entrenador por incluirlo en el once, y la temprana sustitución de Muñoz mostró que no temía corregir los desequilibrios tácticos. La entrada de Van Dijk para pasar a una defensa de cinco más sólida aseguró un final cómodo.