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El Inter de Milán dio una lección táctica en San Siro y arrolló al Genoa por 4-0. Un doblete de Marcus Thuram y un certero remate de Lautaro Martínez destacaron en una actuación dominante en la que los locales tuvieron el 71 % de la posesión.

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El Inter de Milán mantuvo su persecución del liderato de la Serie A con una actuación demoledora por su eficacia ante un Genoa en dificultades. El plan táctico de los locales se basó en un gran volumen de pases y en las rotaciones posicionales, con las que asfixiaron a los visitantes. Martínez abrió el marcador en el minuto 29, aprovechando la presión sostenida del Inter para marcar la pauta de la tarde. Cuando Thuram amplió la ventaja en el minuto 40, el resultado ya parecía sentenciado por la enorme diferencia de calidad y aplomo entre ambos equipos.

El Inter tampoco bajó el ritmo en la segunda parte. Petar Sucic transformó un penalti en el tiempo añadido de la primera mitad (45'+3) para poner el tercero, antes de que Thuram firmara su segundo gol y el cuarto del Inter en el minuto 54. El Genoa no pudo contrarrestar la capacidad de los locales para conservar el balón: el Inter completó la asombrosa cifra de 758 pases acertados, con un 94 % de precisión. Pese a algunos intentos finales de los visitantes por marcar el gol del honor, los hombres de Cristian Chivu mantuvieron la disciplina para dejar la portería a cero y sumar los tres puntos ante un público expectante en San Siro.

Portería y defensa

Ivan Provedel - 7/10

Una tarde relativamente tranquila para el guardameta italiano, que tuvo que intervenir principalmente para recoger balones largos y mantener la profundidad de la línea defensiva. Provedel hizo tres paradas para conservar la portería a cero y resolvió sin problemas un remate de Samuel Wiafe. Su distribución ayudó al Inter a mantener su juego de posesión y contribuyó al 94 % de precisión en el pase del equipo.

Yann Bisseck - 8/10

Bisseck impuso su presencia en el lado derecho de la defensa de tres. Su físico le permitió dominar los duelos aéreos y su serenidad con el balón fue vital para la salida de juego del Inter. Los atacantes del Genoa apenas le inquietaron y mostró una gran lectura táctica para cortar los contragolpes antes de que se convirtieran en amenazas reales.

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Manuel Akanji - 8/10

Situado en el centro de la defensa, Akanji dirigió la primera fase de la jugada. El internacional suizo demostró su extraordinaria lectura del juego: se colocó a la perfección para interceptar balones y recuperar la posesión. Su capacidad para incorporarse al centro del campo generó superioridades numéricas que el Genoa no supo resolver.

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Carlos Augusto - 8/10

Como central izquierdo, Augusto mostró su versatilidad y su instinto ofensivo. Participó mucho en las transiciones y probó suerte varias veces desde lejos, incluido un potente disparo en el minuto 37. Fue sustituido en el 59 tras un partido de gran despliegue físico en el que contribuyó a dejar la portería a cero.

Centro del campo

Andy Diouf - 8/10

Diouf fue una molestia constante para el Genoa por la banda derecha. En defensa, lideró al equipo con seis intervenciones, entre ellas cuatro duelos ganados. Su energía permitió al Inter presionar con eficacia y siempre estuvo disponible como opción de pase durante los largos periodos de posesión que definieron el partido.

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Nicolo Barella - 7/10

Motor del centro del campo, Barella exhibió toda su capacidad de trabajo. En el minuto 37 firmó un disparo que fue bloqueado, aunque su principal aportación fue su movimiento incesante y su participación en las combinaciones. Fue sustituido en el minuto 58 para reservar fuerzas de cara a los próximos encuentros, después de otra actuación eficaz.

Petar Sucic - 9/10

Actuación excepcional del centrocampista, que marcó el ritmo del partido con 114 pases acertados. Sucic fue el metrónomo del equipo y apenas desperdició un balón. Mostró nervios de acero para transformar el penalti en el minuto 45'+3 y dar al Inter un margen más cómodo justo antes del descanso.

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Curtis Jones - 7/10

Jones aportó seguridad técnica en el centro del campo, hizo circular el balón y ayudó al Inter a mantener el control. Aunque no destacó con un gol ni una asistencia, su disciplina táctica dio libertad a jugadores más creativos como Thuram y Martínez para moverse por zonas peligrosas.

Federico Dimarco - 8/10

En su posición habitual por la izquierda, Dimarco destacó por la calidad de sus centros y sus envíos a balón parado. Puso pronto a prueba a la defensa del Genoa con un disparo en el minuto 12 y fue una amenaza constante con sus desdoblamientos. Su capacidad para cambiar el juego en diagonal fue clave para abrir la cerrada defensa del Genoa.

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Ataque

Marcus Thuram - 10/10

El indiscutible mejor jugador del partido. Thuram fue una amenaza constante: realizó cuatro disparos y terminó con dos goles bien ejecutados en los minutos 40 y 54. Se movió con inteligencia sin balón y su capacidad para recibir de espaldas permitió al Inter pasar del centro del campo al ataque a una velocidad demoledora. Una actuación completísima como delantero.

Lautaro Martínez - 8/10

El capitán predicó con el ejemplo al marcar el decisivo primer gol en el minuto 29 con un preciso remate con la derecha. Martínez trabajó sin descanso para presionar a los defensas del Genoa y crear espacios que Thuram pudiera aprovechar. Fue sustituido poco antes de cumplirse la hora de juego, después de haber hecho ya lo necesario para asegurar el resultado.

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Suplentes y entrenador

Piotr Zielinski (58') - 7/10

Sustituyó a Barella y mantuvo en funcionamiento el centro del campo. Le bloquearon dos remates en los minutos finales cuando buscaba el quinto gol de los locales.

Pio Esposito (59') - 6/10

El joven sumó minutos valiosos y dejó destellos de su potencial, incluido un disparo en el tiempo añadido.

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John Stones (59') - 7/10

Entró en la defensa por Augusto y aportó su habitual serenidad a la zaga, sin permitir despistes en los minutos finales.

Matteo Lavelli (83') - Sin calificación

Breve participación del delantero en los minutos finales; no tuvo tiempo suficiente para dejar una huella estadística significativa.

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Luis Henrique (83') - Sin calificación

Entró por la banda izquierda en los minutos finales para disputar el tramo definitivo de una victoria dominante.

Cristian Chivu (entrenador) - 9/10

El planteamiento táctico de Chivu fue impecable. Priorizó la conservación del balón y la fluidez posicional, lo que se tradujo en un 71 % de posesión y un 4-0 en el marcador. Acertó con el momento de las sustituciones y dio descanso a titulares importantes una vez asegurado el partido, muestra de una excelente gestión de la plantilla.