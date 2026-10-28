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El Chelsea quedó eliminado de la Carabao Cup tras perder por 6-5 ante el Liverpool en una dramática tanda de penaltis en Anfield. Pese a que Morgan Rogers marcó de penalti durante el tiempo reglamentario, el fallo de Wesley Fofana desde los once metros le salió caro al Chelsea en un tenso duelo de cuarta ronda.

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La trayectoria del Chelsea en la Copa de la Liga terminó de la forma más cruel en Anfield, donde cayó ante el Liverpool por 6-5 en la tanda de penaltis. El partido fue un duelo táctico absorbente, marcado por dos penaltis en la primera parte que dejaron el marcador en 1-1 al término de los 90 minutos. Morgan Rogers mostró una enorme templanza para adelantar al conjunto visitante en el minuto 40, pero Cody Gakpo empató para los locales apenas tres minutos después, también desde el punto de penalti. La segunda parte se convirtió en una partida de ajedrez: el bloque medio del Chelsea logró frustrar el juego posicional del Liverpool, aunque al equipo londinense le costó transformar su 48 % de posesión en ocasiones claras de forma sostenida.

La posterior tanda de penaltis fue una prueba de nervios de máxima tensión. Pedro Neto, Morgan Rogers, Romeo Lavia, Jordan Henderson y Levi Colwill transformaron sus lanzamientos, mientras que Valentin Barco y Emmanuel Emegha no acertaron. El momento decisivo llegó con Wesley Fofana en la muerte súbita: el fallo del defensa dio la victoria al Liverpool y el pase a cuartos de final. En defensa, el Chelsea se mostró sólido y ganó 53 duelos frente a los 37 del Liverpool, pero su incapacidad para aprovechar esa solidez durante el tiempo reglamentario acabó allanando el camino hacia su eliminación.

Portería y defensa

Mike Penders - 7/10

El joven portero firmó una actuación sólida, con 3 paradas y 2,10 goles esperados en contra (xGC). Poco pudo hacer ante el preciso penalti de Cody Gakpo en el minuto 43, pero estuvo bien colocado durante todo el encuentro. Sus 3 intervenciones mantuvieron al Chelsea en el partido durante los periodos de presión sostenida del Liverpool.

Malo Gusto - 6/10

En su habitual papel híbrido, Gusto ofreció una vía de salida, pero le costó ejercer su influencia habitual en el último tercio. Fue sustituido en el minuto 68 tras un encuentro en el que tuvo dificultades para contener los movimientos del Liverpool por la banda. Su sustituto, Palestra, aportó más verticalidad en el tramo final.

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Josh Acheampong - 7/10

Actuación madura del joven, que estuvo a la altura en el ambiente de Anfield. En el minuto 75 disparó una vez a puerta y puso a prueba al portero del Liverpool desde lejos. Disciplinado en defensa, contribuyó a que el Chelsea se impusiera en los duelos, con 53 ganados en total.

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Wesley Fofana - 6/10

Fofana fue un titán durante el tiempo reglamentario y lideró el partido con 18 intervenciones defensivas, entre ellas 3 entradas y 9 duelos ganados. Sin embargo, su actuación quedó ensombrecida por el fallo decisivo en la tanda de penaltis: no logró marcar en la muerte súbita y sentenció la eliminación del Chelsea.

Maxence Lacroix - 5/10

Noche difícil para el defensa, sustituido en el minuto 45, justo antes del descanso. Tuvo problemas ante la intensidad de la presión alta del Liverpool y no consiguió adaptarse al ritmo táctico que exigía la salida de balón del Chelsea.

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Centro del campo

Romeo Lavia - 7/10

Lavia aportó la solidez estructural que el Chelsea necesitaba en el doble pivote. Mostró una gran sangre fría en la tanda al transformar su penalti en la tercera ronda. Su capacidad para dar continuidad a la posesión fue clave para que el Chelsea alcanzara un 79 % de acierto en el pase.

Jordan Henderson - 7/10

El veterano centrocampista marcó el ritmo del Chelsea y completó 46 pases precisos, más que ningún otro jugador del equipo. Lideró con el ejemplo en el centro del campo y demostró su experiencia al convertir con calma su penalti en la fase de muerte súbita de la tanda.

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Moises Caicedo - 6/10

Caicedo derrochó energía, aunque le faltó el último pase para superar las líneas del Liverpool. Un disparo suyo fue bloqueado en el minuto 22 antes de que Valentin Barco lo sustituyera en el 68, cuando el Chelsea buscaba cambiar su disposición táctica.

Ataque

Danny Welbeck - 5/10

Partido discreto del experimentado delantero, que pasó largos periodos aislado frente a Virgil van Dijk. No consiguió registrar ningún disparo a puerta de relevancia y fue sustituido en el minuto 68, cuando el Chelsea apostó por la frescura de Emegha.

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Morgan Rogers - 8/10

El jugador más destacado del Chelsea. Rogers fue una amenaza constante: registró 6 disparos, 2 de ellos a puerta, y un elevado valor de goles esperados (xG) de 1,14. Transformó con absoluta confianza el penalti del minuto 40 y volvió a marcar desde los once metros en la tanda.

Pedro Neto - 7/10

La velocidad de Neto fue un recurso útil al contragolpe. Aunque tuvo dificultades para influir en el juego, con solo un disparo lejano bloqueado en el minuto 53, demostró su calidad al transformar el primer penalti del Chelsea en la tanda y marcar el tono.

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Suplentes y entrenador

Levi Colwill - 6/10

Entró por Lacroix justo antes del descanso. Estuvo firme en defensa y rozó el gol de la victoria en el minuto 78 con un cabezazo tras un saque de esquina.

Valentin Barco - 5/10

Entró en el minuto 68 para aportar amplitud. Por desgracia, su contribución más destacada fue fallar un penalti en la cuarta ronda de la tanda, lo que puso de inmediato al Chelsea bajo presión.

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Emmanuel Emegha - 5/10

Entró para aportar presencia física en ataque. No llegó a disparar durante sus minutos sobre el césped en el tiempo reglamentario y después falló su penalti en la séptima ronda de la tanda.

Marco Palestra - 6/10

Sustituyó a Gusto en el minuto 68. Se mostró atrevido y estuvo cerca de marcar el gol de la victoria en el 78, cuando su disparo con la derecha pasó muy cerca del poste.

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Entrenador: Xabi Alonso - 6/10

Alonso planteó bien el partido para neutralizar las principales amenazas del Liverpool, y la decisión de apostar por un juego más reactivo y centrado en los duelos estuvo cerca de dar resultado. Sin embargo, la falta de acierto de cara a portería en la segunda parte y la posterior tanda de penaltis acabaron con su equipo fuera de la competición.