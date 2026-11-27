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El Chelsea prolongó su mala racha en la Premier League al caer por 3-2 ante el Nottingham Forest en el City Ground. Pese al doblete de Emmanuel Emegha, que salió desde el banquillo en la segunda parte, los errores defensivos condenaron al equipo de Xavi Alonso.

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La solidez de la estructura táctica del Chelsea se puso a prueba en el City Ground y acabó por no resistir: el equipo cayó por 3-2 ante un Nottingham Forest muy eficaz. Los visitantes dominaron el balón, con un 65 % de posesión, y completaron la impresionante cifra de 582 pases, pero sucumbieron ante la eficacia del conjunto local en sus ataques directos. Una espectacular volea de Igor Jesus en el minuto 5 marcó la pauta y dejó al descubierto las dificultades del Chelsea para controlar las transiciones desde el inicio.

La segunda parte se convirtió en un caótico intercambio de golpes. Una entrada precipitada de Wesley Fofana concedió a Morgan Gibbs-White un penalti con el que amplió la ventaja del Forest y obligó al Chelsea a cambiar de planteamiento a la desesperada. La entrada de Emmanuel Emegha dio al equipo la referencia ofensiva que necesitaba y se tradujo en dos goles bien resueltos, pero el segundo tanto de Gibbs-White en el partido aseguró los tres puntos para el Forest.

Es la tercera derrota consecutiva del Chelsea en liga y pone de relieve la creciente desconexión entre su elaboración basada en la posesión y su solidez defensiva.

Portería y defensa

Emiliano Martínez - 4/10

Una noche difícil para el experimentado guardameta, que encajó tres goles en siete disparos a puerta. Hizo cuatro paradas para evitar un marcador aún peor, pero poco pudo hacer ante el golazo de Igor Jesus o el penalti de Gibbs-White. Su organización de la zaga se resintió ante la presión directa del Forest.

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Wesley Fofana - 3/10

Una noche para olvidar para el francés. La afición desplazada ya lo criticaba tras una entrevista no autorizada y su actuación sobre el césped no hizo nada por acallar las críticas. Su «entrada precipitada» sobre Liam Delap en el minuto 51 regaló un penalti al Forest y, posiblemente, cambió la dinámica del partido justo cuando el Chelsea intentaba recomponerse. Fue sustituido poco después, en el minuto 56.

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Josh Acheampong - 5/10

Al joven defensa le costó seguir la intensidad de las transiciones del Forest por las bandas. Aunque dejó destellos de su calidad técnica con el balón, a menudo dudó cuando Neco Williams se incorporaba al ataque. Fue sustituido en el minuto 85, mientras el Chelsea buscaba el empate.

Pep Chavarría - 5/10

Situado en el lado izquierdo de la defensa de cuatro, Chavarría tuvo problemas para contener los movimientos de Gibbs-White. Aportó poco en ataque y no ofreció las incorporaciones por fuera necesarias para desarmar el bloque bajo del Forest.

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Moises Caicedo - 7/10

El jugador del Chelsea más destacado en las estadísticas. Caicedo marcó el ritmo desde posiciones retrasadas y completó 106 de los 114 pases que intentó. También lideró al equipo con 12 acciones defensivas, entre ellas tres entradas. Pese a la derrota, su capacidad para recuperar y volver a poner el balón en circulación, además de ganar duelos (cinco), fue la principal razón por la que el Chelsea dominó tanto territorio.

Centrocampo

Romeo Lavia - 6/10

Lavia trabajó sin descanso, intentó tres disparos y registró un xG de 0,17. Estuvo cerca de rescatar un punto en los últimos segundos con un cabezazo en el segundo palo que detuvo Matz Sels. Sin embargo, su posición junto a Caicedo dejó por momentos demasiado espacio en el carril central para que el Forest lo aprovechara al contraataque.

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Jordan Henderson - 5/10

El veterano centrocampista aportó estabilidad, pero le faltó la chispa para superar a un combativo centro del campo del Forest. Durante sus 85 minutos se dedicó principalmente a mover el balón de lado a lado, en lugar de filtrar pases entre líneas. Quenda lo sustituyó en los últimos minutos.

Cole Palmer - 5/10

Una tarde discreta para sus elevadísimos estándares. El Forest identificó claramente a Palmer como la principal amenaza, lo vigiló con dos jugadores y le cerró los espacios entre líneas. Le costó ejercer su influencia habitual en el último tercio.

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Ataque

Pedro Neto - 6/10

Neto fue una de las opciones ofensivas más constantes del Chelsea. Puso el centro que dio lugar a la ocasión tardía de Lavia y buscó continuamente superar a su marcador. Sin embargo, sus últimos pases fueron irregulares y le costó encontrar espacios ante los tres centrales del Forest.

Morgan Rogers - 5/10

A Rogers le costó dejar huella en la zona de la mediapunta. Aunque realizó un par de disparos, apenas inquietó a Sels y a menudo quedó encerrado en las zonas más pobladas frente al área del Forest.

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Danny Welbeck - 4/10

Aislado durante buena parte de la primera mitad, Welbeck no logró ser una referencia fiable en ataque. No disparó entre los tres palos y fue sustituido en el descanso en un cambio táctico que dio entrada a Emegha.

Suplentes y entrenador

Emmanuel Emegha - 8/10

La indiscutible nota positiva del Chelsea. Entró por Welbeck en el descanso, marcó a los tres minutos de la reanudación para poner el 2-1 y anotó otro tanto en el minuto 89 con un inteligente cabezazo. Su físico y sus movimientos dieron al Chelsea una opción para atacar en profundidad de la que había carecido en la primera parte.

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Levi Colwill - 6/10

Sustituyó a Fofana, que estaba teniendo dificultades, en el minuto 56 y aportó cierta calma a la línea defensiva. Su distribución con la zurda ayudó al Chelsea a mantener la presión durante la última media hora.

Geovany Quenda - Sin calificar

Entró en el minuto 85. Le detuvieron un cabezazo en los últimos minutos, pero tuvo demasiado poco tiempo para influir realmente en el resultado.

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Marco Palestra - Sin calificar

Entró por Acheampong en el minuto 85. Aportó energía, pero tuvo escasa incidencia táctica.

Xavi Alonso - 4/10

La presión aumenta sobre el español tras su tercera derrota consecutiva. Aunque la entrada de Emegha fue un acierto táctico, la estructura defensiva inicial resultó fácil de superar. Su apuesta por la posesión está produciendo muchos pases, pero poca seguridad defensiva.