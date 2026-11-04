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El Borussia Dortmund alcanzó los nueve puntos en la clasificación de la Champions League tras imponerse por 2-1 al Real Betis en un disputado encuentro en el Signal Iduna Park. Fabio Silva y el suplente Konstantinos Karetsas marcaron los goles decisivos para superar a un equipo español que ofreció resistencia.

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El Borussia Dortmund sumó tres puntos vitales en su lucha por avanzar en la Champions League al derrotar por 2-1 al Real Betis en un partido que cobró vida en la segunda mitad. Tras unos primeros 45 minutos cautelosos y sin goles, el empate se rompió poco después del descanso, cuando Silva marcó. Aunque el Dortmund dominó la posesión durante buena parte del encuentro, Aitor Ruibal igualó momentáneamente con una definición precisa que amenazó con frustrar a la afición local.

El equipo de Niko Kovac mostró una gran fortaleza mental para recuperar el control, y la entrada del joven Karetsas resultó decisiva. El suplente marcó en el minuto 72 para devolver la ventaja al Dortmund y resolver un encuentro en el que el equipo local fue superior en volumen de disparos y goles esperados (2,47 xG). Aunque el Betis siguió siendo peligroso al contraataque, el ordenado sistema 3-4-2-1 del Dortmund le permitió recuperar y mover el balón con eficacia para conservar el resultado pese a la presión final de los visitantes.

Portero y defensa

Gregor Kobel - 6/10

Una noche relativamente tranquila para el internacional suizo, que solo tuvo que realizar tres paradas, ya que la organización del Dortmund limitó al Real Betis a cuatro disparos a puerta. Poco pudo hacer ante el empate de Ruibal, fruto de una definición bien colocada, pero su distribución ayudó al Dortmund a mantener un 50 % de posesión.

Nico Schlotterbeck - 7/10

El capitán lideró la línea de tres defensas con su agresividad y sus pases verticales habituales. Fue fundamental en la construcción de los ataques desde atrás y desempeñó un papel clave en una defensa que limitó a los visitantes a solo 1,08 goles esperados.

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Waldemar Anton - 6/10

Anton aportó estabilidad en el centro de la defensa. Aunque sus pases no fueron tan atrevidos como los de Schlotterbeck, estuvo bien colocado y contribuyó a los 19 despejes de la zaga del Dortmund para repeler los centros del Betis.

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Ramy Bensebaini - 6/10

Situado en el lado derecho de la línea de tres, Bensebaini se mostró sólido hasta su sustitución en el minuto 75. Gestionó bien las transiciones defensivas, aunque en ocasiones los movimientos del Betis por las bandas le sorprendieron por su velocidad antes de que Gadou le reemplazara.

Centrocampo

Julian Ryerson - 6/10

Como carrilero, Ryerson aportó su energía habitual. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 38 por una falta táctica y acabó siendo sustituido por Maximilian Beier cuando Kovac buscó más empuje ofensivo en el tramo final.

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David Svensson - 7/10

Svensson fue una pieza vital en el centro del campo y ayudó al Dortmund a gestionar los 463 pases que intentó el equipo. Su despliegue físico en las transiciones fue esencial para impedir que el Betis aprovechara los espacios a la espalda de los carrileros.

Felix Nmecha - 6/10

Nmecha aportó físico en el centro del campo. Ganó varios duelos, pero le faltó la creatividad necesaria para superar a una defensa replegada en la primera mitad. Fue sustituido por Chukwuemeka en el minuto 75.

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Joey Veerman - 7/10

La seguridad técnica del neerlandés fue evidente durante los 78 minutos que estuvo sobre el césped. Fue el principal encargado de dar continuidad a la posesión y se aseguró de que el BVB mantuviera su dominio territorial incluso cuando el partido se volvió más abierto.

Ataque

Fabio Silva - 8/10

El jugador más destacado del equipo local. Silva abrió el marcador en el minuto 49 con una definición serena que premió la presión del Dortmund al inicio de la segunda parte. Sus movimientos entre líneas causaron problemas constantes a los centrales del Betis antes de su sustitución en el tramo final.

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Jobe Bellingham - 7/10

Bellingham jugó en una posición más adelantada, aunque bajó con frecuencia para participar en la elaboración. No marcó, pero su presencia atrajo a varios centrocampistas del Betis y creó los espacios que aprovecharon Silva y, más tarde, Karetsas.

Serhou Guirassy - 5/10

Una noche frustrante para el delantero, que tuvo que abandonar el campo en el minuto 34 por un aparente problema. Apenas pudo influir en el partido durante el poco tiempo que estuvo sobre el césped antes de ser sustituido por Karetsas.

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Suplentes y entrenador

Konstantinos Karetsas - 9/10

El hombre que cambió el partido. Entró por Guirassy en el minuto 34 y aprovechó magníficamente su oportunidad al marcar el gol de la victoria en el 72. Su energía y verticalidad transformaron el ataque del Dortmund.

Maximilian Beier - 6/10

Entró en el minuto 74, aportó frescura en la banda y ayudó a abrir espacios en una defensa del Betis cansada durante los últimos compases.

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Joane Gadou - 6/10

Sustituyó a Bensebaini durante los últimos 15 minutos y ayudó a reforzar la defensa mientras el Betis buscaba un segundo empate.

Carney Chukwuemeka - 6/10

Entró en el tramo final por Nmecha y utilizó su físico para ayudar a conservar el resultado y proteger la zona del centro del campo.

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Ethan Nwaneri - Sin calificación

Entró por Fabio Silva en el tiempo añadido para ayudar a consumir los últimos minutos.

Niko Kovac - 8/10

Kovac merece un gran reconocimiento por sus cambios. Detectó pronto la necesidad de introducir una variante y su confianza en Karetsas se vio recompensada con el gol de la victoria. Su planteamiento táctico permitió al Dortmund dominar las estadísticas subyacentes y merecer el triunfo.