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El Borussia Dortmund remontó el martes para lograr un valioso empate 1-1 ante el Arsenal en la Champions League. Fue la primera vez que el Arsenal no ganó en casa desde la introducción del formato de liga.

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El equipo de Niko Kovac pasó buena parte de la primera mitad encerrado atrás después de que Viktor Gyokeres adelantara al Arsenal en el minuto 10 con un disparo con efecto descendente desde 23 metros. Pero el líder de la Bundesliga salió transformado tras el descanso. Maximilian Beier ni siquiera llegó a tocar el balón desde unos cinco metros y medio en el minuto 48, y una revisión del VAR descartó una reclamación de mano de Gyokeres. Beier se redimió en el 55 con un remate raso a la esquina inferior de la portería tras una potente arrancada del central Joane Gadou.

Después, a Jobe Bellingham le anularon un gol por fuera de juego. El Dortmund también tuvo suerte en los minutos finales: el balón golpeó dos veces el poste tras rebotar en Serhou Guirassy y Declan Rice estrelló un disparo en la madera. El Arsenal acabó con 30 disparos, pero los tres centrales del Dortmund realizaron 53 despejes y solo permitieron un tiro a puerta tras el descanso. El punto sitúa al Dortmund entre los ocho primeros, con 10 puntos.

A continuación, GOAL puntúa a los jugadores del Borussia Dortmund en el Emirates Stadium...

Portero y defensa

Gregor Kobel (7/10): No pudo detener el magnífico disparo lejano que abrió el marcador, pero realizó tres paradas. Las mejores fueron ante un tiro con efecto de Christos Tzolis en el minuto 15 y un cabezazo de Piero Hincapie en el 58. Siguió jugando tras recibir un golpe en la cara en un área pequeña abarrotada de jugadores al final del partido y agradeció la intervención de sus defensas cuando salió a por un centro de Noni Madueke y no llegó al balón en los últimos segundos.

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Joane Gadou (8/10): Actuación imponente del joven central, situado a la derecha de la línea de tres del Dortmund. Obligó a Kepa Arrizabalaga a realizar la única parada provocada por el Dortmund en la primera mitad con un disparo cruzado en el minuto 44. Tras el descanso protagonizó la acción decisiva: condujo el balón desde atrás, dejó rezagado a Tzolis y asistió a Beier en el empate. Filippo Mane le sustituyó en el minuto 89.

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Waldemar Anton (7/10): Mantuvo la calma en el centro de la línea de tres durante el asedio final del Arsenal. Una entrada deslizante perfectamente medida frenó a Madueke dentro del área a mediados de la segunda parte.

Nico Schlotterbeck (7/10): Agresivo y muy activo durante todo el partido. Una magnífica entrada tras recuperar terreno impidió que Rice rematara cuando se había quedado solo ante la portería en el minuto 35. Cuatro minutos después cabeceó fuera en un córner, aunque Madueke le robó el balón en la jugada previa a una ocasión de Gyokeres anulada en la primera mitad.

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Centro del campo

Julian Ryerson (7/10): El Dortmund atacó más por su banda derecha que por cualquier otra zona. En la primera mitad sirvió un pase atrás desde la línea de fondo a Felix Nmecha. En el minuto 68, un disparo raso suyo fue rechazado hacia Bellingham, a quien señalaron fuera de juego.

Joey Veerman (8/10): El más destacado del centro del campo del Dortmund. Conservó el balón con calma bajo la presión de Rice y Martin Odegaard, estuvo bien situado para despejar un peligroso centro raso de Madueke al cumplirse una hora de juego y probó suerte desde lejos al comienzo de la segunda mitad, cuando el Dortmund tomó el control.

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Felix Nmecha (6/10): Disparó por encima del larguero desde una buena posición en el minuto 24 y cabeceó alto desde cerca justo antes del descanso. Pudo haber aprovechado mejor ambas ocasiones. Asistió a Konstantinos Karetsas en una ocasión tardía.

Daniel Svensson (7/10): Tuvo la difícil tarea de frenar a Madueke por la izquierda y no dejó de intentarlo. Puso el centro raso que Beier, de forma inexplicable, no llegó a tocar en el minuto 48, dio el pase para el remate de Bellingham cuatro minutos después y sacó el córner que Nmecha cabeceó en la primera mitad.

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Ataque

Jobe Bellingham (7/10): Combinó bien cada vez que el Dortmund superó la presión del Arsenal. Robó el balón a Myles Lewis-Skelly en una zona peligrosa, preparó el disparo cruzado de Gadou antes del descanso y puso a prueba a Kepa desde lejos en el minuto 52. Creyó haber adelantado al Dortmund en el 68, pero se señaló fuera de juego. Marcel Sabitzer le sustituyó cinco minutos después.

Maximilian Beier (7/10): Ni siquiera llegó a tocar el balón desde unos cinco metros y medio en el minuto 48, pero se redimió siete minutos después: recortó hacia dentro para superar a Gabriel y remató raso a la esquina inferior de la portería tras la arrancada de Gadou. Karetsas le sustituyó en el minuto 64.

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Fabio Silva (6/10): Se mostró activo al principio como referencia del ataque y remató tres veces en los primeros 20 minutos, pero ninguna inquietó a Kepa. Guirassy le sustituyó en el minuto 64.

Suplentes y entrenador

Serhou Guirassy (6/10): Entró por Silva en el minuto 64 y peleó con los centrales del Arsenal, pero estuvo a punto de convertirse en protagonista involuntario de una desgracia cuando el balón rebotó en él y golpeó dos veces el poste en un frenético barullo en el minuto 79.

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Konstantinos Karetsas (6/10): Sustituyó a Beier en el minuto 64 y dejó destellos de calidad al moverse con habilidad por el borde del área del Arsenal en el 82. Sin embargo, en el minuto 90 le bloquearon un disparo tras tardar demasiado en rematar.

Marcel Sabitzer (6/10): Entró por Bellingham en el minuto 73 para aportar experiencia, pero cometió una mano en una disputa con Eberechi Eze y concedió la falta que dio lugar al barullo en el que el balón golpeó dos veces el poste.

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Filippo Mane (sin calificación): Sustituyó a Gadou en el minuto 89 para ayudar al equipo a resistir durante los cuatro minutos de añadido.

Niko Kovac (7/10): Merece reconocimiento por la transformación de su equipo tras el descanso, fiel a su fama de mejorar en las segundas partes. Las arrancadas de Gadou desde la línea de tres desarmaron al Arsenal y el Dortmund resistió, con algo de suerte, para llevarse un punto valioso.