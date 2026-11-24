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El Borussia Dortmund remontó para lograr un valioso empate (1-1) ante el Arsenal en la Champions League este martes. Fue la primera vez que el conjunto londinense no ganó en casa desde la introducción del formato de fase de liga.

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El equipo de Niko Kovac pasó buena parte de la primera mitad encerrado atrás después de que Viktor Gyokeres adelantara al Arsenal en el minuto 10 con un disparo con efecto descendente desde unos 23 metros. Pero el líder de la Bundesliga salió transformado tras el descanso. Maximilian Beier no llegó a tocar el balón a unos 5,5 metros de la portería en el minuto 48 y, tras una revisión del VAR, se desestimó una reclamación por mano de Gyokeres. Beier se resarció en el 55 al marcar con un tiro raso ajustado al poste después de una potente arrancada del central Joane Gadou.

Después, a Jobe Bellingham le anularon un gol por fuera de juego. El Dortmund tuvo suerte en los últimos minutos: el balón rebotó en Serhou Guirassy y golpeó dos veces el poste, mientras que Declan Rice también se topó con la madera. El Arsenal acabó con 30 remates, pero los tres centrales del Dortmund despejaron el balón 53 veces y solo permitieron un tiro a puerta tras el descanso. El punto sitúa al Dortmund entre los ocho primeros, con 10 puntos.

GOAL puntúa a continuación a los jugadores del Borussia Dortmund en el Emirates Stadium...

Portero y defensa

Gregor Kobel (7/10): No pudo detener el magnífico disparo lejano del primer gol, pero realizó tres paradas. Las mejores fueron ante un tiro con rosca de Christos Tzolis en el minuto 15 y un cabezazo de Piero Hincapie en el 58. Siguió jugando tras recibir un golpe en la cara en un área pequeña abarrotada en los últimos minutos y pudo agradecer a sus defensas que le cubrieran cuando salió a por un centro de Noni Madueke y no llegó al balón en los últimos segundos.

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Joane Gadou (8/10): El joven central firmó una actuación imponente en el lado derecho de la defensa de tres del Dortmund. Obligó a Kepa Arrizabalaga a realizar su única parada de la primera mitad ante el Dortmund con un disparo cruzado en el minuto 44. Tras el descanso protagonizó la jugada decisiva: condujo el balón desde atrás, dejó a Tzolis a su espalda y asistió a Beier en el empate. Filippo Mane le sustituyó en el minuto 89.

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Waldemar Anton (7/10): Mantuvo la calma en el centro de la defensa de tres durante el asedio final del Arsenal. Además, una entrada deslizante perfectamente medida impidió que Madueke progresara dentro del área a mediados de la segunda parte.

Nico Schlotterbeck (7/10): Agresivo y muy activo durante todo el partido. Una magnífica entrada tras recuperar terreno frenó a Rice cuando se dirigía solo hacia la portería en el minuto 35. Cuatro minutos después cabeceó fuera tras un córner, aunque Madueke le robó el balón en la jugada previa a una ocasión de Gyokeres anulada en la primera mitad.

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Centrocampo

Julian Ryerson (7/10): El Dortmund atacó por su banda derecha más que por cualquier otra zona. Asistió a Felix Nmecha con un pase atrás desde la línea de fondo en la primera mitad. En el minuto 68, su disparo raso fue rechazado hacia Bellingham, que estaba en fuera de juego.

Joey Veerman (8/10): El jugador más destacado del centro del campo del Dortmund. Conservó el balón con calma bajo la presión de Rice y Martin Odegaard, estuvo bien situado para despejar un peligroso centro raso de Madueke al cumplirse la hora de juego y probó suerte desde lejos al comienzo de la segunda parte, cuando el Dortmund tomó el control.

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Felix Nmecha (6/10): Disparó por encima del larguero desde una buena posición en el minuto 24 y también mandó alto un cabezazo a corta distancia justo antes del descanso. Debió aprovechar mejor ambas ocasiones. Asistió a Konstantinos Karetsas para un remate en los últimos minutos.

Daniel Svensson (7/10): Tuvo la difícil tarea de contener a Madueke por la izquierda y no dejó de intentarlo. Puso el centro raso que Beier no acertó a rematar en el minuto 48, dio el pase para el disparo de Bellingham cuatro minutos después y sacó el córner del cabezazo de Nmecha en la primera mitad.

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Ataque

Jobe Bellingham (7/10): Combinó bien cada vez que el Dortmund superó la presión del Arsenal. Robó el balón a Myles Lewis-Skelly en una zona peligrosa, preparó el disparo cruzado de Gadou antes del descanso y puso a prueba a Kepa desde lejos en el minuto 52. Creyó haber adelantado al Dortmund en el 68, pero se señaló fuera de juego. Marcel Sabitzer le sustituyó cinco minutos después.

Maximilian Beier (7/10): No llegó a tocar el balón a unos 5,5 metros de la portería en el minuto 48, pero se resarció siete minutos después. Tras la arrancada de Gadou, recortó hacia dentro para superar a Gabriel y marcó con un disparo raso ajustado al poste. Karetsas le sustituyó en el minuto 64.

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Fabio Silva (6/10): Se mostró activo al principio como referencia ofensiva y remató tres veces en los primeros 20 minutos, aunque ninguno de sus intentos inquietó a Kepa. Guirassy le sustituyó en el minuto 64.

Suplentes y entrenador

Serhou Guirassy (6/10): Entró por Silva en el minuto 64 y disputó el balón a los centrales del Arsenal, pero estuvo cerca de convertirse en protagonista involuntario de una desgracia cuando el balón rebotó en él y golpeó dos veces el poste durante una caótica jugada en el minuto 79.

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Konstantinos Karetsas (6/10): Sustituyó a Beier en el minuto 64 y dejó destellos de calidad, como cuando se movió con habilidad por la frontal del área del Arsenal en el 82. Sin embargo, tardó demasiado en disparar en el minuto 90 y su remate fue bloqueado.

Marcel Sabitzer (6/10): Entró por Bellingham en el minuto 73 para aportar experiencia, pero cometió una mano ante Eberechi Eze que concedió la falta de la que nació la jugada en la que el balón golpeó dos veces el poste.

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Filippo Mane (sin calificación): Sustituyó a Gadou en el minuto 89 para ayudar al equipo a resistir durante los cuatro minutos de añadido.

Niko Kovac (7/10): Merece reconocimiento por la forma en que salió su equipo tras el descanso, fiel a su reputación de mejorar en las segundas partes. Las arrancadas de Gadou desde la defensa de tres encontraron la manera de superar al Arsenal y el Dortmund resistió, con algo de suerte, para llevarse un punto valioso.