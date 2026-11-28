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El Bayern Múnich no logró ponerse líder de la Bundesliga tras un disputado partido en el Volksparkstadion que terminó 0-0. La expulsión directa de Joshua Kimmich justo antes del descanso obligó a los visitantes a luchar por un punto con diez jugadores.

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El Bayern Múnich vivió una tarde difícil en Hamburgo. El equipo de Vincent Kompany empató 0-0 en un partido en el que faltó acierto de cara a puerta, pero no tensión táctica. Pese a dominar la posesión con un 73 %, el conjunto bávaro tuvo dificultades para convertir su control territorial en ocasiones claras. Su estructura se vio seriamente comprometida en el minuto 44, cuando Kimmich fue expulsado con roja directa por conducta violenta. Eso obligó a replantear la táctica para toda la segunda parte.

Tras el descanso, el Bayern se centró en reforzar su defensa y neutralizó la superioridad numérica del Hamburgo para mantener la portería a cero. Aunque la zaga resistió bajo presión, la falta de amenaza ofensiva, reflejada en que no registró ningún disparo a puerta en los 90 minutos, será una gran preocupación para Kompany. El resultado también impidió al Bayern arrebatar al Borussia Dortmund el liderato de la Bundesliga. Además, la suspensión de su organizador en el centro del campo agravó la decepción en un periodo de juego poco convincente del equipo.

Portero y defensa

Jonas Urbig - 7,7/10: Encargado de sustituir al lesionado Manuel Neuer, el joven portero mostró una madurez impresionante. Realizó tres paradas para mantener la portería a cero y conservó la calma durante el periodo de dominio del HSV posterior a la expulsión.

Sacha Boey - 7,3/10: Boey aportó energía por la banda y ofreció una salida al equipo en la primera parte. Tras la roja a Kimmich, mostró disciplina y frenó sus impulsos ofensivos para mantener compacta la línea de cuatro defensas.

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Kim Min-jae - 7,3/10: Kim se anticipó saliendo de la línea defensiva para cortar los contraataques. Su velocidad para recuperar la posición fue vital en la segunda parte y ayudó al Bayern a mantener la defensa adelantada pese a jugar con uno menos.

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Jonathan Tah - 7,2/10: Su presencia física destacó cuando el partido se convirtió en una dura tarea defensiva. Tah fue decisivo en el juego aéreo y contribuyó a que el Bayern no encajara pese a que los locales registraron 0,86 goles esperados (xG).

Josip Stanisic - 7,2/10: Desplegado en una función defensiva híbrida, Stanisic se mostró fiable en su colocación. Contribuyó a las 12 intercepciones del equipo y dio estabilidad a la salida de balón antes de que el Bayern tuviera que replegarse.

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Centro del campo

Joshua Kimmich - 3/10: Un partido desastroso para el capitán. Aunque controló el ritmo al principio, su expulsión directa en el minuto 44 por conducta violenta fue una acción irreflexiva que mermó las opciones de victoria de su equipo.

Aleksandar Pavlovic - 7,0/10: Pavlovic jugó en una posición retrasada y dio continuidad a la posesión con eficacia. Tras el descanso tuvo que asumir una labor más exigente, recorriendo mucho terreno para cubrir el hueco dejado por Kimmich.

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Tom Bischof - 7,1/10: Bischof intentó aportar creatividad a un centro del campo estancado y dejó destellos de calidad técnica. Tuvo un papel importante en la circulación de balón con la que el Bayern completó 796 pases, aunque le faltó el último pase para deshacer el empate.

Ataque

Lennart Karl - 6,0/10: Al joven le costó influir en el partido y fue sustituido por motivos tácticos poco después del descanso, cuando Kompany buscó jugadores con más experiencia para gestionar la situación con diez.

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Bara Sapoko Ndiaye - 6,5/10: Mostró arrancadas veloces al principio, pero a menudo quedó aislado. Su influencia disminuyó cuando el Bayern se vio obligado a defender durante largos tramos de la segunda parte, y los laterales del HSV acabaron por contenerlo.

Noah Codjo-Evora - 6,8/10: Groenbaek trabajó mucho entre líneas, pero apenas encontró espacios ante la defensa de cinco del HSV. Como el resto del ataque, recibió pocos balones y no logró registrar ningún disparo a puerta.

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Suplentes y entrenador

Konrad Laimer - 6,1/10: Entró en el minuto 52 por Lennart Karl. Aportó la energía y la disciplina táctica necesarias para estabilizar el centro del campo tras la expulsión, aunque ofreció poco en la progresión del juego.

Luis Diaz - 6,2/10: Entró por Ndiaye en el descanso. Intentó aliviar la presión con su regate, pero a menudo se vio rodeado de defensas en el último tercio.

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Nathaniel Brown - 6,0/10: Sustituyó a Laimer, que había sufrido un golpe, en el minuto 87. Tuvo poco tiempo para influir en un partido que acabó diluyéndose hasta terminar en empate.

Vincent Kompany - 6,0/10: Kompany merece reconocimiento por los ajustes defensivos que hizo en el descanso para asegurar un punto, pero la incapacidad del once inicial para registrar un solo disparo a puerta ante un equipo peor clasificado es un fallo táctico que debe corregir.