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El Bayern de Múnich empató 2-2 ante el Borussia Dortmund en el Allianz Arena en un partido marcado por las ocasiones desperdiciadas. Pese a los goles de Konrad Laimer y Dayot Upamecano, un inusual penalti fallado por Harry Kane resultó decisivo.

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El Bayern de Múnich verá este empate 2-2 ante el Borussia Dortmund como una gran oportunidad perdida para imponer su dominio en lo más alto de la Bundesliga. Pese a imponerse con claridad en la estadística de goles esperados (xG), con 4,18 frente a los 0,63 del Dortmund, el equipo local no logró convertir su superioridad táctica en una victoria. El momento decisivo de la noche fue, sin duda, el inusual penalti fallado por Kane en el minuto 56, que permitió a los visitantes seguir al alcance del Bayern pese al dominio territorial de los locales.

En el plano táctico, el partido fue un choque de estilos. El Bayern tuvo un 56 % de posesión y generó dos ocasiones claras. Konrad Laimer abrió el marcador en el minuto 38, pero Serhou Guirassy castigó al Bayern en una transición defensiva al cumplirse la hora de juego. Dayot Upamecano devolvió la ventaja a los locales poco después, aunque un gol del suplente Fabio Silva en el minuto 89 acabó repartiendo los puntos.

Portería y defensa

Jonas Urbig: 6/10

Urbig tuvo una noche relativamente ajetreada pese al dominio del Bayern y realizó cuatro paradas. Sin embargo, encajar dos goles tras recibir seis remates a puerta y con apenas 0,63 xG en contra sugiere que podría haber hecho más para conservar la ventaja, especialmente durante la presión final que desembocó en el empate de Silva.

Konrad Laimer: 8/10

Laimer destacó en su función híbrida de lateral derecho. Abrió el marcador en el minuto 38 con una buena definición y participó constantemente en ataque, con varios remates a lo largo del partido. Su energía ofreció una salida fundamental para las rotaciones del Bayern por las bandas.

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Dayot Upamecano: 7/10

Upamecano mostró su peligro por alto al marcar el segundo gol del Bayern en el minuto 66 tras un córner. Aunque dominó estadísticamente sus duelos individuales, el fallo colectivo a la hora de mantener la línea defensiva en el último minuto del tiempo reglamentario empaña una actuación por lo demás sólida.

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Kim Min-Jae: 7/10

El internacional sudafricano fue un muro defensivo durante buena parte del encuentro y lideró al equipo con 16 intervenciones defensivas. Ganó 7 duelos y realizó 2 entradas, aportando la solidez estructural necesaria para que los laterales del Bayern pudieran adelantar su posición.

Alphonso Davies: 6/10

Davies aportó su velocidad habitual y volvió con rapidez para defender, pero tuvo menos influencia en el último tercio que Laimer en la banda opuesta. Dio amplitud al equipo, aunque no logró poner el centro decisivo que habría podido sentenciar el partido antes del desenlace final.

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Centro del campo

Joshua Kimmich: 7/10

Kimmich marcó el ritmo en el centro del campo, firmó dos remates y sirvió de enlace entre la defensa y el ataque. Su capacidad para mantener la circulación del balón ayudó al Bayern a sostener su presión alta, aunque no encontró el pase decisivo para superar el repliegue del Dortmund.

Aleksandar Pavlovic: 8/10

Pavlovic estuvo especialmente acertado con el balón: completó 82 pases precisos y fue quien más distribuyó el juego en el equipo. Su colocación dio más libertad a Kimmich y resultó fundamental para que el Bayern se impusiera en la batalla táctica por el control del centro del campo.

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Michael Olise: 6/10

Olise estuvo muy activo, remató varias veces a portería y puso a prueba a Kobel en múltiples ocasiones, especialmente en el minuto 80. Sin embargo, le faltó la serenidad necesaria en los metros finales para convertir medias ocasiones en goles. Fue sustituido en el minuto 84.

Ismael Saibari: 6/10

Saibari dejó destellos de calidad, incluido un remate en el minuto 29 que obligó a Kobel a realizar una buena parada. Participó en las primeras acciones ofensivas, pero le costó mantener su influencia cuando el partido se abrió más en la segunda parte.

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Serge Gnabry: 5/10

Actuación decepcionante de Gnabry, que apenas logró influir desde la banda izquierda. Fue sustituido a comienzos de la segunda parte (minuto 31), cuando el Bayern buscaba soluciones más dinámicas para superar la defensa del Dortmund.

Ataque

Harry Kane: 4/10

Una de esas noches poco habituales que el ganador del Balón de Oro querrá olvidar. Pese a firmar 6 remates y registrar 0,98 xG, el penalti que Kane no convirtió en el minuto 56 marcó un punto de inflexión en el partido. Para un delantero de su categoría, fallar el remate desde los 11 metros en Der Klassiker supone una anomalía estadística negativa especialmente llamativa.

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Suplentes y entrenador

Josip Stanisic: 6/10

Entró en el minuto 31 por Gnabry para reforzar el costado derecho y permitir que Laimer adelantara su posición. Mantuvo la disciplina táctica, pero no pudo frenar el empuje final del Dortmund.

Lennart Karl: sin calificación

Karl entró muy tarde, en el minuto 84, y probó suerte con un disparo lejano en el tiempo añadido, pero no disputó suficientes minutos para recibir una valoración justa.

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Nathaniel Brown: 6/10

Brown entró en el minuto 29 y desperdició una ocasión tardía para ganar el partido en el minuto 94: su remate se marchó fuera.

Entrenador: Vincent Kompany: 6/10

Aunque no estuvo en la banda debido a una reciente hospitalización, el planteamiento táctico fue acertado, como demuestra la elevada cifra de xG generados. Sin embargo, la incapacidad para cerrar el partido y la dependencia de un Kane desacertado serán aspectos que su cuerpo técnico deberá analizar.