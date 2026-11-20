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El Bayern de Múnich no pasó del 1-1 ante el Colonia en el Allianz Arena, en un partido marcado por una importante lesión de Harry Kane. Pese a dominar la posesión, el equipo local no logró convertir su superioridad numérica en goles tras el empate de Nathaniel Brown.

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El plan táctico del Bayern de Múnich se trastocó pronto en el Allianz Arena: Kane tuvo que retirarse por una lesión en la pierna cuando solo se habían disputado 20 minutos. El inesperado contratiempo obligó al Bayern a jugar sin su principal referencia ofensiva ante un Colonia compacto. Los visitantes habían sorprendido al público local en el minuto 12, cuando Mikey Moore culminó con precisión un rápido contraataque y aprovechó un raro fallo del Bayern en la transición defensiva.

Brown lideró la reacción y restableció la igualdad en el minuto 37 con un buen disparo desde fuera del área. Pese a tener el 71 % de la posesión y completar la asombrosa cifra de 747 pases precisos, al Bayern le faltó ingenio en el último tercio para superar el 3-5-1-1 del Colonia. De hecho, los visitantes terminaron con un valor de goles esperados (xG) superior, de 1,98 frente al 0,94 del Bayern: el equipo local tuvo el balón, pero el visitante generó el verdadero peligro.

Portero y defensa

Jonas Urbig - 7/10

Urbig fue prácticamente un espectador durante largos tramos por el dominio de la posesión del Bayern, pero respondió cuando hizo falta. Realizó tres paradas decisivas. Poco pudo hacer ante el primer gol de Moore, fruto de una transición ofensiva de gran calidad.

Konrad Laimer - 6/10

Desde el lateral derecho, Laimer actuó como un centrocampista más durante buena parte del partido y se incorporó al ataque para apoyar a Michael Olise. Disparó dos veces, ambas fuera, y por momentos tuvo dificultades para replegarse ante los veloces contraataques del Colonia.

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Jonathan Tah - 6/10

Tah fue el principal encargado de distribuir el balón desde atrás y ayudó a mantener la posesión mientras el Bayern buscaba huecos. En general se mostró seguro, pero formó parte de una defensa que parecía vulnerable cada vez que Moore encontraba espacio para correr.

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Dayot Upamecano - 7/10

Upamecano fue, estadísticamente, el mejor defensa del Bayern: registró 9 intervenciones defensivas, entre ellas 2 entradas y 5 duelos ganados. Estuvo cerca de adelantar a su equipo con un potente cabezazo en el tiempo añadido de la primera parte que obligó al portero a intervenir. Fue sustituido por Kim Min-Jae en el minuto 70.

Josip Stanisic - 6/10

Stanisic aportó solidez en el lado izquierdo de la defensa, pero le faltó la capacidad para incorporarse al ataque que suele hacer falta para superar a un rival replegado. Su función se centró más en contener y facilitar la salida de balón.

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Centro del campo

Joshua Kimmich - 8/10

El metrónomo del equipo completó 131 de sus 136 pases, una asombrosa tasa de acierto del 96 %. Marcó el ritmo e intentó abrir la defensa con disparos lejanos, aunque el que realizó en el minuto 22 no puso a prueba al portero.

Aleksandar Pavlovic - 7/10

Pavlovic trabajó sin descanso en el centro del campo y dio apoyo a los jugadores más adelantados. Mostró destellos de intención ofensiva con dos disparos bloqueados, pero su principal contribución fue ayudar al Bayern a mantener su 71 % de posesión antes de ser sustituido en los últimos minutos.

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Michael Olise - 5/10

Partido decepcionante del francés, que no logró ejercer su influencia habitual en la banda derecha. Le bloquearon un disparo en el minuto 41 y no generó ninguna ocasión clara antes de tener que retirarse lesionado al descanso. Tim Binder ocupó su lugar.

Lennart Karl - 7/10

Como mediapunta, Karl fue el jugador del Bayern que más disparó, con 3 intentos. Obligó al portero a intervenir en el minuto 54 y fue una pieza central de los intentos creativos del equipo, aunque le costó superar al trío central del Colonia.

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Nathaniel Brown - 8/10

El más destacado del cuarteto ofensivo. Brown mostró una técnica excelente para marcar el empate en el minuto 37 con un disparo desde 22 metros. Siguió siendo una amenaza durante todo el partido, sumó otros dos disparos y puso a prueba constantemente a los laterales del Colonia.

Ataque

Harry Kane - 5/10

Una noche que acabó de forma amarga para el capitán de Inglaterra. Antes de retirarse en el minuto 20 por una lesión en la pierna, Kane había recibido muy pocos balones aprovechables mientras el Bayern aún buscaba su ritmo. Su ausencia se notó mucho durante el resto del encuentro.

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Suplentes y entrenador

Tom Bischof - 6/10

Entró pronto por el lesionado Kane, pero le costó reproducir la capacidad del delantero para atraer a los defensas. Tuvo dos oportunidades de disparar, una bloqueada y otra que se marchó fuera, pero le faltó precisión de cara a portería.

Tim Binder - 6/10

Entró por Olise al descanso. Ofreció un perfil diferente en la banda, pero también tuvo dificultades para superar el sólido entramado defensivo del Colonia.

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Kim Min-Jae - 6/10

Sustituyó a Upamecano en el minuto 70, aportó energía a la zaga y ayudó a frenar los contraataques del Colonia en los últimos minutos, cuando los visitantes buscaban el gol de la victoria.

Jamal Musiala - 6/10

Entró para los últimos 20 minutos con la intención de aportar desequilibrio. Tuvo dos ocasiones en el tramo final, pero no encontró portería. Sus regates generaron problemas, aunque le faltó acierto en el último pase.

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Noah Codjo-Evora - Sin calificación

Entró por Pavlovic en los últimos minutos y no tuvo tiempo suficiente para influir en el marcador.

Vincent Kompany - 6/10

El equipo de Kompany dominó el balón, pero el Colonia lo superó tácticamente al contraataque. Al entrenador le preocupará la falta de ocasiones de calidad, reflejada en apenas 0,94 xG pese a tener tanta posesión. La lesión de Kane plantea ahora un importante problema para la estructura del equipo.