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El Barcelona se impuso con comodidad por 4-1 al Sabah FK en la Champions League, con un doblete de Anthony Gordon. Los goles de Karim Adeyemi y Gabriel Jesus redondearon una actuación dominante en Bakú, pese al tanto de los locales en la segunda parte.

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El Barcelona de Hansi Flick prolongó su gran momento en la Champions League con una contundente victoria por 4-1 ante el Sabah FK en el Estadio Olímpico de Bakú. El conjunto azulgrana dominó desde el inicio y plasmó su superioridad técnica con un 72 % de posesión y nada menos que 24 remates. Gordon abrió el marcador en el minuto 31 y puso la definición que merecía el elaborado juego de ataque del Barça, que llegó al descanso con una ventaja de 1-0.

En la segunda parte, una implacable racha de diez minutos dejó el partido prácticamente sentenciado: Gordon firmó su segundo gol y después marcaron Adeyemi y Jesus. Aunque Joy-Lance Mickels recortó distancias para los anfitriones azerbaiyanos en el minuto 63, el resultado nunca estuvo en duda. La fluidez del Barcelona en el último tercio y su presión alta le permitieron generar 4,17 goles esperados (xG), una muestra de la diferencia de calidad entre ambos equipos en este encuentro de la quinta jornada.

Portería y defensa

Joan Garcia - 6/10

El guardameta pasó una noche relativamente tranquila, ya que el Sabah apenas le puso a prueba y solo realizó tres remates a puerta. Fue poco más que un espectador durante gran parte del partido, aunque le decepcionará haber perdido la oportunidad de dejar la portería a cero por el gol de Mickels en el minuto 63. Su distribución de balón fue fiable ante la escasa presión rival.

Jules Kounde - 8/10

Actuación de primer nivel del francés, que participó en el gol de Jesus en el minuto 60. Kounde mostró disciplina táctica: se cerró para facilitar la salida de balón sin dejar de amenazar con sus incorporaciones por fuera. También gestionó bien las transiciones defensivas durante todo el encuentro.

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Gerard Martin - 7/10

Partido sereno del joven defensa. Mantuvo con eficacia la línea adelantada y contribuyó a que el equipo redujera los espacios. Martin mostró madurez en su colocación y ayudó a limitar al Sabah a solo ocho remates en todo el partido.

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Alejandro Balde - 8/10

Balde aportó profundidad constantemente por la banda izquierda. Su vocación ofensiva tuvo premio en el minuto 55, cuando asistió a Adeyemi para el 3-0. Su velocidad para recuperar la posición fue clave a la hora de frenar posibles contraataques antes de que Flick le diera descanso en el minuto 65.

Centro del campo

Frenkie de Jong - 7/10

Como director del juego en el doble pivote, el neerlandés marcó el ritmo con su característica capacidad para conducir el balón. Fue fundamental para que el Barça sumara 380 pases en total y mantuviera el control absoluto de las zonas centrales hasta su sustitución en el minuto 64.

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Fermin Lopez - 7/10

Fermin aportó mucha energía entre líneas y buscó constantemente espacios libres. Supo cuándo activar la presión y forzó pérdidas del Sabah en zonas retrasadas. Aunque no marcó, sus movimientos atrajeron a los defensas y liberaron a los atacantes de las bandas.

Gavi - 7/10

El centrocampista aportó su habitual combatividad en la medular y disputó los primeros 86 minutos antes de ser sustituido. Fue eficaz con el balón y contundente en las disputas, sin permitir que el Sabah se asentara en el tercio central.

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Pedri - 7/10

Capitán por una noche, Pedri dirigió el juego en la primera parte con una facilidad asombrosa. Su visión resultó clave para superar el bloque bajo del Sabah durante los primeros 45 minutos. Fue sustituido al descanso, probablemente por una decisión táctica de Flick para dosificar sus minutos.

Ataque

Anthony Gordon - 9/10

Una exhibición de eficacia del extremo. Gordon marcó la diferencia: abrió el marcador en el minuto 31 y firmó su segundo gol en el 51. Su juego directo y la precisión con la que midió sus desmarques desbordaron a la defensa del Sabah. Abandonó el campo en el minuto 76 como indiscutible mejor jugador del partido.

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Karim Adeyemi - 8/10

La explosiva velocidad de Adeyemi fue una pesadilla para el rival. Coronó una gran actuación individual con un gol bien resuelto en el minuto 55. Su capacidad para ensanchar el juego permitió al Barcelona explotar los pasillos centrales durante toda la segunda parte.

Gabriel Jesus - 9/10

Una actuación extraordinariamente generosa del brasileño. Jesus participó en el segundo gol de Gordon antes de marcar el suyo en el minuto 60. Su juego de asociación fue ejemplar y ejerció de referencia fundamental para todo el ataque.

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Suplentes y entrenador

Dani Olmo - 7/10

Entró al descanso por Pedri y mantuvo un gran nivel de seguridad técnica. Su presencia ayudó a sostener el impulso ofensivo durante la racha de goles de la segunda parte.

Alex Campos - 6/10

Entró en el minuto 64 por De Jong. Jugó sin complicarse y ayudó a asegurar la victoria en un tramo en el que la intensidad del partido bajó de forma natural.

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Joao Cancelo - 6/10

Sustituyó a Balde en el minuto 65. Aportó un perfil diferente en la banda y a menudo se desplazó hacia el interior para crear superioridades, aunque el partido ya estaba decidido cuando entró.

Raphinha - 6/10

Disputó los últimos 14 minutos en lugar de Gordon. Se mostró activo y buscó contribuir al elevado número de remates del equipo, aunque no pudo ampliar los cuatro goles ya anotados.

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Brian Farinas - Sin calificar

Entró por Gavi en el minuto 86 y no tuvo tiempo suficiente para influir de forma significativa en el partido.

Hansi Flick - 8/10

El planteamiento táctico de Flick fue impecable. Pese a la ausencia de Lamine Yamal, a su equipo no le faltó creatividad. Los cambios al descanso y en los primeros compases de la segunda parte demostraron una excelente gestión de la plantilla, mientras que la presión alta dejó a los locales casi sin opciones durante una hora.