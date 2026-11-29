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El Barcelona afianzó su liderato en La Liga y se situó a cinco puntos del Atlético de Madrid y a seis del Real Madrid gracias a una segunda parte implacable en Riazor.

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El equipo de Hansi Flick solo necesitó dos minutos para adelantarse, cuando Lamine Yamal remató un pase de Pedri. El Deportivo respondió siete minutos después: Pierre-Emerick Aubameyang aprovechó un error de Pau Cubarsi. La primera parte fue más igualada de lo que sugiere el marcador final. Joan Garcia evitó dos veces el gol de los locales antes de que Dani Olmo cabeceara un centro de Anthony Gordon para poner el 2-1 en el minuto 20.

Tras el descanso, Raphinha se adueñó del partido. Como delantero centro, el capitán cabeceó un centro de Yamal cinco minutos después de la reanudación, volvió a marcar en el minuto 83 y completó su triplete a bocajarro en el tiempo añadido, de nuevo a pase de Yamal. El Barcelona acabó con el 74 % de la posesión y 23 disparos.

Estas son las notas de GOAL a los jugadores del Barcelona en Riazor:

Portero y defensa

Joan Garcia (8/10): No pudo hacer nada ante el empate de Aubameyang, pero estuvo excelente en todo lo demás. Detuvo un disparo de Yeremay Hernandez cuando se plantó solo ante él en los primeros minutos, paró un cabezazo a bocajarro de Bil Nsongo y firmó dos intervenciones al final para frustrar al suplente Zakaria Eddahchouri.

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Eric Garcia (7/10): Empezó en el lateral derecho y estuvo preciso con el balón: completó 46 de sus 50 pases. Amenazó con frecuencia en las jugadas a balón parado, pero ninguno de sus tres remates encontró portería, incluida una ocasión clara justo antes del descanso. Jules Kounde le sustituyó en el minuto 65.

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Pau Cubarsi (6/10): Se mostró cómodo con el balón y completó 74 de sus 79 pases, pero un error suyo permitió a Aubameyang empatar. Leo Roman también le detuvo un cabezazo tras un saque de esquina.

Gerard Martin (7/10): El más sólido de la línea de cuatro. Como central junto a Cubarsi, despejó cinco balones, cuatro de ellos de cabeza, y generó dos ocasiones desde atrás.

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Joao Cancelo (6/10): Vio la amarilla por una falta sobre Nsongo antes del minuto cinco. Después jugó con cautela, perdió pocas veces el balón y completó 32 de 34 pases antes de que Gavi le sustituyera en el minuto 57.

Centro del campo

Pedri (8/10): Dirigió el partido. Asistió a Yamal en el primer gol, completó 109 de sus 114 pases y sus cuatro regates, y filtró un balón para una ocasión de Olmo en los primeros minutos.

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Frenkie de Jong (7/10): Sereno y fiable junto a Pedri, solo falló tres de sus 83 pases antes de tener que retirarse lesionado en el minuto 65.

Dani Olmo (8/10): Cabeceó a la red un centro de Gordon para devolver la ventaja al Barça. También le bloquearon otro remate después de que Pedri le encontrara dentro del área. Perdió el balón varias veces antes de que Rodri le sustituyera poco antes de la hora de juego.

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Ataque

Lamine Yamal (9/10): Participó en tres de los cinco goles. Abrió el marcador con un remate raso, centró para el cabezazo de Raphinha y le dio el pase para su tercer gol. Sus cuatro disparos que no fueron bloqueados fueron a puerta y obligaron a Roman a intervenir en varias ocasiones. Además, recuperó cinco balones. Vio una amarilla en los últimos minutos.

Raphinha (10/10): Una tarde perfecta para el capitán. Jugando por el centro, marcó el tercero de cabeza, anotó el cuarto desde dentro del área y empujó el quinto a la red. También generó seis ocasiones, tres de ellas claras, y sus saques de esquina propiciaron varios cabezazos de Cubarsi y Eric Garcia.

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Anthony Gordon (8/10): Puso el centro del gol de Olmo y fue una vía de ataque constante por la izquierda. Sin embargo, debería haber marcado: Roman le detuvo dos remates y otro fue bloqueado en la jugada que desembocó en el cuarto gol. Karim Adeyemi le sustituyó en el minuto 84.

Suplentes y entrenador

Gavi (7/10): Sustituyó a Cancelo y aportó energía al centro del campo. Completó 42 de sus 44 pases y recuperó cinco balones.

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Rodri (7/10): Entró por Olmo y no falló ninguno de sus 64 pases, 12 de ellos hacia el último tercio del campo.

Andreas Christensen (7/10): Sustituyó al lesionado De Jong y jugó con tranquilidad, completando 19 de sus 20 pases.

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Jules Kounde (7/10): Relevó a Eric Garcia en el lateral derecho y participó mucho en ataque. Generó dos ocasiones, una de ellas con el pase que inició la jugada del cuarto gol.

Karim Adeyemi (6/10): Tuvo una breve participación en lugar de Gordon y completó sus seis pases en los últimos minutos.

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Hansi Flick (8/10): Su equipo tuvo que esforzarse en la primera parte, pero se puso 3-1 poco después del descanso y siguió buscando más goles. Una victoria contundente mantiene al Barcelona firme en el liderato, aunque la lesión de De Jong empaña un poco la tarde.