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El Barcelona se resarció con contundencia de su derrota en el Clásico: los dobletes de Lamine Yamal y Raphinha impulsaron al equipo de Hansi Flick a una victoria por 6-1 ante el Deportivo Alavés en el Spotify Camp Nou y lo devolvieron al liderato de LaLiga.

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Los locales llegaron al descanso con una ventaja de 4-0, con un gol de Fermin Lopez y dos asistencias suyas para los tantos de Raphinha. Después, una vaselina de Yamal validada por el VAR y una gran definición del suplente Anthony Gordon ampliaron aún más la ventaja. El Barcelona tuvo el 77 % de la posesión y generó 3,19 goles esperados (xG). Solo un gol tardío de Mariano Diaz le impidió acabar con la portería a cero y lo dejó con 30 puntos, dos más que el Atletico Madrid.

Estas son las notas de los jugadores del Barcelona:

Portero y defensa

Joan Garcia - 7/10: Hizo dos paradas en la primera parte: cerró el paso a Angel Perez por su palo y blocó un disparo lejano de Carlos Protesoni. También despejó con autoridad de puños un balón a pelota parada. El gol tardío de Mariano le pilló a contrapié.

Brian Farinas - 7/10: Fue titular en el lateral derecho en lugar del lesionado Xavi Espart. Estuvo preciso con el balón y participó en la buena jugada que dio lugar al primer gol de Yamal.

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Pau Cubarsi - 8/10: Fue clave en la salida de balón del Barcelona, con 80 intervenciones solo en la primera parte. Además, despejó de cabeza un peligroso centro de Lucas Boye después de que De Jong perdiera el balón.

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Joao Cancelo - 7/10: Se metió por dentro para dejarle el balón a Yamal en el cuarto gol y ofreció constantemente una opción por la izquierda. Vio la amarilla por una falta torpe sobre Perez en el minuto 57, antes de que Alejandro Balde lo sustituyera poco después de la hora de juego.

Frenkie de Jong - 7/10: Jugó como central improvisado y se mostró cómodo en general, aunque perdió el balón por un descuido en el minuto 70. Gerard Martin lo sustituyó a ocho minutos del final.

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Centrocampo

Rodri - 8/10: Marcó el ritmo del partido desde la base del centro del campo y dio un pase en profundidad medido para el gol de Gordon, pero un pase atrás impreciso suyo permitió a Mariano marcar el gol del honor del Alaves.

Pedri - 7/10: Su pase en profundidad a Fermin inició la jugada del primer gol y también participó en la elaboración del cuarto. Vio la amarilla por agarrar a Denis Suarez en el minuto 40 y Marc Bernal lo sustituyó en el descanso.

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Fermin Lopez - 9/10: Un gol y dos asistencias antes del descanso. Asistió a Raphinha en el primer y el tercer gol y, entre ambos, marcó desde un ángulo inverosímil junto a la línea de fondo derecha.

Ataque

Lamine Yamal - 9/10: Asistió en el gol de Fermin y después marcó el 4-0 con un potente zurdazo desde el borde del área. Anotó su segundo tanto con una vaselina sobre Antonio Sivera después de que el VAR anulara una señalización de fuera de juego. También vio cómo le paraban un remate de primeras a corta distancia. Gordon lo sustituyó en el minuto 74.

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Karim Adeyemi - 7/10: Fue titular por delante de Gordon en la izquierda y complicó a Nahuel Tenaglia con su velocidad. Creó una ocasión para Yamal, pero mandó el balón por encima del larguero desde cerca tras recibir un pase de Fermin al comienzo de la segunda parte.

Raphinha - 8/10: El capitán empujó a la red un pase horizontal de Fermin para abrir el marcador y definió con precisión en el tercer gol, con el que llegó a 15 tantos en liga. Falló desde cerca cuando tenía el triplete a su alcance y Gabriel Jesus lo sustituyó en el minuto 62.

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Suplentes y entrenador

Marc Bernal - 7/10: Sustituyó a Pedri en el descanso y dio continuidad al juego en el centro del campo sin complicaciones.

Alejandro Balde - 7/10: Entró por Cancelo en el minuto 62 y combinó bien con Adeyemi y Fermin por la izquierda.

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Gabriel Jesus - 7/10: Solo necesitó dos minutos desde su entrada para dejar a Yamal en posición de marcar el quinto gol con un pase en profundidad, aunque no llegó a un pase bombeado de Fermin en los últimos minutos.

Anthony Gordon - 8/10: Sustituyó a Yamal en el minuto 74 y culminó su breve actuación con una definición serena por encima de Sivera tras un pase en profundidad de Rodri.

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Gerard Martin - 6/10: Entró por De Jong en el minuto 82 y Mariano lo superó en la jugada del gol del Alaves.

Hansi Flick - 8/10: Sus tres cambios respecto al Clásico, entre ellos De Jong como central y la titularidad de Farinas y Adeyemi, dieron resultado. Su equipo respondió a aquel revés de forma contundente.