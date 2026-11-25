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El Atlético de Madrid alcanzó los siete puntos en la fase de liga de la Champions League con una controlada victoria por 2-0 ante el Viking en el Riyadh Air Metropolitano. Los goles de Alexander Sorloth y Julián Álvarez en rápida sucesión resolvieron el encuentro antes de la media hora y devolvieron al equipo de Diego Simeone a la lucha tras un comienzo titubeante en su campaña europea.

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Después de ganar solo uno de sus cuatro primeros partidos y perder ante el Bayern de Múnich en la jornada anterior, el Atlético necesitaba una respuesta contundente en casa. El Viking amagó con dar la sorpresa con dos ocasiones de Erik Botheim en los primeros siete minutos, pero el conjunto local no tardó en imponer su calidad. Tras los goles de Sorloth y Álvarez, separados por cinco minutos, solo una inspirada actuación de Lubomir Belko en su debut en la Champions League mantuvo un marcador ajustado: el portero del Viking hizo siete paradas ante los 20 disparos del Atlético.

Con los tres puntos prácticamente asegurados al descanso, los hombres de Simeone bajaron el ritmo. Permitieron que el equipo noruego tuviera el 56 % de la posesión tras la reanudación y, con un 4-4-2 compacto y disciplinado, limitaron al Viking a un único disparo a puerta en toda la noche. El VAR anuló por fuera de juego un penalti a favor de Johnny Cardoso en el minuto 61 y Henrik Falchener fue expulsado en el tiempo añadido por derribar a Giuliano Simeone.

GOAL puntúa a los jugadores del Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano...

Portero y defensa

Jan Oblak (6/10): No tuvo que intervenir hasta el minuto 81, ya que las primeras ocasiones del Viking se marcharon fuera. Cuando por fin tuvo que actuar, atrapó sin problemas el disparo con rosca del suplente Amin Cosic y mantuvo la portería a cero sin sobresaltos.

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Marcos Llorente (7/10): Zlatko Tripic le superó en el minuto cinco, pero a partir de ahí cerró el costado derecho. Completó 49 de sus 56 pases y ganó cuatro de sus cinco duelos, generó dos ocasiones en el minuto 17 y puso un peligroso centro en el 51 que Sorloth se quedó a centímetros de rematar a gol.

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Robin Le Normand (7/10): Se impuso en los duelos y mantuvo la calma bajo presión. Ayudó a neutralizar a Botheim tras el buen comienzo del delantero: ganó sus tres duelos aéreos y despejó cinco balones de cabeza. Los 14 centros del Viking no llegaron a buen puerto.

David Hancko (7/10): El central más destacado del Atlético esta noche. Leyó bien el peligro y acumuló ocho acciones defensivas, preparó una ocasión de disparo para Giuliano Simeone en el minuto 65 y estuvo cerca de marcar con un cabezazo tras un córner en el 68.

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Alejandro Grimaldo (8/10): Una amenaza creativa constante por la izquierda. Midió a la perfección su entrada en el área para dar el pase atrás del gol de Sorloth en el minuto 19. En el 52, obligó a Belko a estirarse para desviar un disparo lejano que iba a la escuadra. También dejó un balón atrás para una ocasión de Cardoso en el minuto 44 y sirvió, tras un córner en corto, el centro que remató Hancko de cabeza, aunque en defensa le superaron en el regate cuatro veces.

Centrocampo

Lee Kang-In (7/10): Ágil e imaginativo por la derecha. Obligó a Belko a hacer una buena parada por bajo en el minuto 32, participó en la jugada combinativa que acabó con el peligroso centro de Llorente en el 51 y provocó una amarilla a Gianni Stensness nada más reanudarse el partido. Fue sustituido en el minuto 57.

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Koke (7/10): De vuelta al once titular tras la derrota ante el Bayern, el capitán marcó el ritmo con su habitual aplomo. Un disparo suyo, desviado por un rival, se marchó por poco por encima del larguero en el minuto 16. Preparó un tiro lejano de Álvarez en el 34 y dio fluidez a las transiciones en el centro del campo hasta su salida en el 68.

Johnny Cardoso (7/10): Muy activo en ambos extremos del campo. Vio el desmarque de Grimaldo en la jugada del primer gol, registró la mayor cifra de goles esperados de todos los jugadores, con 0,53 xG, y Belko le negó el gol con buenas paradas en los minutos 44 y 65. El VAR también anuló por fuera de juego un penalti a su favor en el minuto 61 y perdió el equilibrio en una escapada en los últimos minutos.

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Alex Baena (6/10): Situado en la izquierda del centro del campo, se mostró activo durante los primeros 45 minutos y obligó a Belko a hacer una gran parada para evitar que su disparo entrara por la escuadra en el minuto 32, aunque varios de sus intentos fueron bloqueados. Pablo Barrios le sustituyó al descanso.

Ataque

Alexander Sorloth (7/10): Marcó su primer gol de la temporada ante sus compatriotas con un certero remate de zurda en el minuto 19. Aguantó bien el balón, preparó el disparo de Lee en el 32 y estuvo cerca de llegar al centro de Llorente para firmar el segundo, antes de verse obligado a retirarse lesionado en el minuto 71.

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Julian Alvarez (8/10): Dejó su aportación decisiva en menos de una hora de juego. En el minuto 24 lanzó desde una posición escorada una falta directa con efecto que ya había cruzado la línea cuando Belko logró despejar el balón. Volvió a poner a prueba al portero desde lejos e inició varios ataques en la primera parte antes de ser sustituido en el minuto 57.

Suplentes y entrenador

Pablo Barrios (6/10): Sustituyó a Baena al descanso y aportó solidez al centro del campo mientras el Atlético controlaba el ritmo, con 34 pases completados de 36 intentados. Estuvo cerca de dar una asistencia en el minuto 88 al habilitar a Jonathan David en un rápido contragolpe.

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Jonathan David (6/10): Entró por Lee en el minuto 57 y mostró buen entendimiento con sus compañeros. En el 79 prolongó de un toque un pase largo de Grimaldo para dejar solo a Cardoso. Cayó una vez en fuera de juego y lamentará haber mandado fuera una buena ocasión en el minuto 88 con un remate defectuoso, después de abrirse paso entre los defensas.

Giuliano Simeone (6/10): Aportó su característica intensidad tras sustituir a Álvarez en el minuto 57. Le bloquearon un disparo centrado en el 65 y culminó una enérgica actuación al escaparse en el tiempo añadido y provocar la falta táctica por la que Falchener fue expulsado.

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Morten Hjulmand (6/10): Entró por Koke en el minuto 68 para reforzar el centro del campo. Completó sus 14 pases y el Viking no encontró la manera de volver a meterse en el partido.

Rodrigo Mendoza (6/10): Sustituyó a Sorloth en el minuto 71 y dejó buenas sensaciones: completó sus tres regates y obligó a Belko a lanzarse a su izquierda para detener un disparo desde fuera del área en el tiempo añadido.

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Diego Simeone (7/10): Hizo tres cambios acertados tras la derrota ante el Bayern y obtuvo como recompensa una primera media hora brillante que dejó el partido resuelto. Gestionó bien la plantilla con sustituciones tempranas en la segunda parte y su equipo cerró el encuentro con comodidad.