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El Atlético de Madrid alcanzó los siete puntos en la fase de liga de la Champions League tras vencer con autoridad por 2-0 al Viking en el Riyadh Air Metropolitano. Dos goles en rápida sucesión de Alexander Sorloth y Julian Alvarez resolvieron el partido antes de la media hora y devolvieron al equipo de Diego Simeone a la pelea tras un inicio titubeante en Europa.

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Tras ganar solo uno de sus cuatro primeros partidos y caer ante el Bayern de Múnich en su anterior compromiso, el Atlético necesitaba dar una respuesta contundente en casa. El Viking amenazó brevemente con dar la sorpresa gracias a dos ocasiones de Erik Botheim en los primeros siete minutos, pero los locales no tardaron en imponer su calidad. Sorloth y Alvarez marcaron con cinco minutos de diferencia, y solo un inspirado Lubomir Belko, que debutaba en la Champions League, evitó un marcador más abultado: el portero del Viking realizó siete paradas ante los 20 remates del Atlético.

Con los tres puntos prácticamente asegurados al descanso, el equipo de Simeone bajó el ritmo. Cedió al conjunto noruego el 56 % de la posesión tras la reanudación y se replegó en un 4-4-2 compacto y disciplinado que limitó al Viking a un único disparo a puerta en todo el partido. En torno a la hora de juego, el VAR anuló por fuera de juego un penalti señalado a favor de Johnny Cardoso. Ya en el tiempo añadido, Henrik Falchener fue expulsado por derribar a Giuliano Simeone.

GOAL pone nota a los jugadores del Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano.

Portero y defensa

Jan Oblak (6/10): No tuvo que intervenir hasta el minuto 81, ya que las primeras ocasiones del Viking se marcharon fuera. Cuando por fin entró en acción, atrapó sin problemas el disparo con rosca del suplente Amin Cosic para mantener la portería a cero sin sobresaltos.

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Marcos Llorente (7/10): Zlatko Tripic le superó en el minuto cinco, pero a partir de ahí cerró su banda. Completó 49 de sus 56 pases y ganó cuatro de sus cinco duelos. Generó dos ocasiones en el minuto 17 y puso un peligroso centro raso en el 51 que Sorloth estuvo a centímetros de rematar a gol.

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Robin Le Normand (7/10): Dominante en los duelos y sereno bajo presión. Ayudó a neutralizar a Botheim tras el animado inicio del delantero: ganó sus tres disputas aéreas y despejó cinco balones de cabeza, con lo que los 14 centros del Viking quedaron en nada.

David Hancko (7/10): El central más destacado del Atlético. Leyó bien el peligro y acumuló ocho acciones defensivas. En el minuto 65 creó una ocasión de disparo para Giuliano Simeone y, en el 68, estuvo cerca de marcar de cabeza tras un córner.

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Alejandro Grimaldo (8/10): Una amenaza creativa constante por la izquierda. Midió a la perfección su llegada al área para asistir hacia atrás a Sorloth en el primer gol, en el minuto 19. En el 52 obligó a Belko a estirarse para detener un disparo lejano que iba hacia la escuadra. También dejó el balón atrás con una vaselina para la ocasión de Cardoso en el minuto 44 y puso el centro para el cabezazo de Hancko en un córner en corto, aunque en defensa le superaron con regates en cuatro ocasiones.

Centro del campo

Lee Kang-In (7/10): Ágil e imaginativo por la derecha. Obligó a Belko a realizar una buena parada por bajo en el minuto 32, participó en la jugada fluida que acabó en el peligroso centro de Llorente en el 51 y provocó una amarilla a Gianni Stensness justo después de la reanudación, antes de ser sustituido en el minuto 57.

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Koke (7/10): De vuelta al once titular tras la derrota ante el Bayern, el capitán marcó el ritmo con su habitual aplomo. Un disparo suyo desviado por un rival se marchó por poco por encima del larguero en el minuto 16; en el 34 habilitó a Alvarez para un remate lejano. Dio fluidez a las transiciones en el centro del campo hasta su salida en el minuto 68.

Johnny Cardoso (7/10): Activo en ambos extremos del campo. Vio el desmarque de Grimaldo en la jugada del primer gol, lideró a todos los jugadores con 0,53 goles esperados y se topó dos veces con buenas paradas de Belko, en los minutos 44 y 65. El VAR anuló por fuera de juego un penalti señalado a su favor en el minuto 61 y perdió pie en un contraataque al final del encuentro.

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Alex Baena (6/10): Situado en la izquierda del centro del campo, se mostró activo durante los primeros 45 minutos y obligó a Belko a realizar una gran parada cerca de la escuadra en el minuto 32, aunque varios de sus disparos fueron bloqueados. Pablo Barrios le sustituyó al descanso.

Delantera

Alexander Sorloth (7/10): Marcó su primer gol de la temporada ante sus compatriotas con un preciso remate de zurda en el minuto 19. Aguantó bien el balón, habilitó a Lee para su disparo del minuto 32 y estuvo cerca de llegar al centro de Llorente para anotar el segundo, antes de tener que retirarse lesionado en el minuto 71.

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Julian Alvarez (8/10): El indiscutible mejor jugador del Atlético en menos de una hora sobre el césped. En el minuto 24 lanzó desde un costado una falta directa con rosca que ya había cruzado la línea cuando Belko logró despejarla. Volvió a poner a prueba al portero desde lejos e inició varios ataques en la primera parte antes de ser sustituido en el minuto 57.

Suplentes y entrenador

Pablo Barrios (6/10): Sustituyó a Baena al descanso y aportó estabilidad al centro del campo mientras el Atlético controlaba el ritmo: completó 34 de sus 36 pases. Estuvo cerca de dar una asistencia en el minuto 88 tras lanzar a Jonathan David en un rápido contraataque.

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Jonathan David (6/10): Entró por Lee en el minuto 57 y combinó bien con sus compañeros. Prolongó de primeras un pase largo de Grimaldo para dejar solo a Cardoso en el minuto 79. Cayó una vez en fuera de juego y lamentará haber mandado fuera una buena ocasión en el 88 tras abrirse paso entre los defensas.

Giuliano Simeone (6/10): Aportó su habitual intensidad tras sustituir a Alvarez en el minuto 57. Le bloquearon un disparo desde una posición centrada en el 65 y cerró una actuación enérgica escapándose en el tiempo añadido para provocar la falta táctica que supuso la expulsión de Falchener.

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Morten Hjulmand (6/10): Entró por Koke en el minuto 68 para reforzar el centro del campo. Completó sus 14 pases y el Viking no encontró la forma de volver al partido.

Rodrigo Mendoza (6/10): Sustituyó a Sorloth en el minuto 71 y dejó buenas sensaciones. Completó sus tres regates y obligó a Belko a lanzarse hacia su izquierda para detener un disparo desde fuera del área en el tiempo añadido.

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Diego Simeone (7/10): Introdujo tres cambios acertados tras la derrota ante el Bayern y obtuvo como recompensa una primera media hora brillante que dejó el partido sentenciado. Gestionó bien a su plantilla con sustituciones tempranas en la segunda parte mientras su equipo aseguraba la victoria con comodidad.