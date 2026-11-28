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El Atlético de Madrid encadenó su tercera victoria con un sufrido 3-2 en el Estadio Manuel Martínez Valero. Tras una primera parte arrolladora, pasó apuros para defender su ventaja ante un Elche amenazado por el descenso. El resultado mantiene al equipo de Diego Simeone tercero en La Liga con 31 puntos.

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Los hombres de Simeone no pudieron empezar mejor. Alejandro Grimaldo forzó un penalti cuando Federico Redondo lo derribó y lo transformó en el minuto 5. Lee Kang-in amplió la ventaja apenas dos minutos después. Martim Neto recortó distancias para los locales en el 26, pero Julian Alvarez restableció la ventaja de dos goles antes del descanso al rematar un pase de Alex Baena.

La segunda parte fue otra historia. Un disparo lejano de Buba Sangare tres minutos después de la reanudación dio esperanzas al Elche. Los locales tuvieron el 55 % de la posesión tras el descanso y el Atlético no logró dirigir ni un solo tiro a puerta. Jonathan David falló la mejor ocasión de los visitantes en el minuto 58, mientras que Jan Oblak tuvo que detener los remates de Lucas Cepeda y Grady Diangana antes de que el Atlético cerrase la victoria.

Estas son las notas de GOAL a los jugadores del Atlético de Madrid en el Estadio Manuel Martínez Valero...

Portero y defensa

Jan Oblak (6/10): Encajó el remate de Neto desde la izquierda del área y el disparo lejano de Sangare, sin apenas opciones en ninguno de los dos. Hizo dos paradas tras el descanso, ante Cepeda en el minuto 68 y Diangana en el 81, para proteger la ventaja.

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Marcos Llorente (7/10): Estuvo preciso en el lateral derecho: solo falló tres pases en todo el partido y ganó todos los duelos a ras de suelo que disputó. Dejó a Alvarez en posición de remate en una jugada tardía que acabó bloqueada y vio la amarilla en el tiempo añadido, cuando el partido se volvió más trabado.

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Marc Pubill (6/10): Vio la amarilla en el minuto 43 por una falta sobre Fer Nino, pero después no se complicó: realizó tres intercepciones y ganó sus dos duelos aéreos.

David Hancko (7/10): Sereno con el balón, cumplió cuando el Elche apretó en la segunda parte, con tres despejes y un bloqueo. Rara vez se vio superado.

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Alejandro Grimaldo (8/10): Forzó el penalti y lo transformó con calma para encarrilar el partido del Atlético. Activo en ambas áreas, puso el centro para la gran ocasión de David en el minuto 58 y realizó cuatro entradas. Vio la amarilla por una falta sobre Josan en el minuto 85.

Centrocampo

Giuliano Simeone (7/10): Incansable por la derecha, trabajó mucho en defensa, con tres despejes, y aún tuvo tiempo de generar una ocasión para Alvarez justo antes del descanso. Robin Le Normand lo sustituyó a falta de cinco minutos.

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Pablo Barrios (7/10): Aportó energía en el centro, recuperó seis balones y realizó tres intercepciones. Probó suerte desde lejos en el minuto 12, pero su disparo se marchó alto. Johnny Cardoso lo sustituyó en el 70.

Morten Hjulmand (7/10): Ordenado y fiable en la base del centro del campo, completó 37 de sus 39 pases y ganó sus cuatro duelos a ras de suelo. Koke lo sustituyó en el minuto 56.

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Alex Baena (7/10): Fue el motor creativo del vendaval ofensivo del Atlético en la primera parte. Habilitó a Alvarez en una ocasión temprana que acabó bloqueada y después dio la asistencia del tercer gol. Jonathan David lo sustituyó en el minuto 56.

Ataque

Lee Kang-in (7/10): Jugó por el centro junto a Alvarez con Alexander Sorloth de baja y marcó dos minutos después del primer gol, con un disparo raso desde la izquierda del área que entró pegado al poste. Después perdió protagonismo y le bloquearon un remate en el minuto 68 antes de ser sustituido en el 70.

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Julian Alvarez (9/10): El mejor del partido. Remató el pase de Baena en el minuto 41 para devolver al Atlético la ventaja de dos goles y fue la mayor amenaza de los visitantes durante toda la noche: hizo siete disparos, lanzó una falta que se marchó justo por encima del larguero y vio bloqueados otros dos remates en los últimos minutos. También creó ocasiones para Lee y Rodrigo Mendoza y apenas cometió errores con el balón, con 39 pases completados de 40 intentados.

Suplentes y entrenador

Koke (7/10): Entró en el minuto 56 y aportó calma a una segunda parte de nervios: hizo circular el balón y recuperó la posesión siete veces.

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Jonathan David (6/10): Sustituyó a Baena en el minuto 56 y debió marcar dos minutos después, pero desvió fuera desde el centro del área un centro de Grimaldo. Más tarde dejó un balón a Cardoso, cuyo remate se marchó por encima del larguero.

Johnny Cardoso (6/10): Sustituyó a Barrios en el minuto 70. Encontró a Alvarez para un disparo que fue bloqueado en el 80 y, poco después, él mismo remató por encima del larguero.

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Rodrigo Mendoza (6/10): Entró por Lee en el minuto 70 y, dos minutos después, le bloquearon un remate desde cerca. Forzó una falta útil en el tiempo añadido.

Robin Le Normand (sin nota): Entró en el minuto 85 para ayudar a asegurar la victoria.

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Diego Simeone (6/10): Su equipo estuvo finísimo en la primera parte, pero el Atlético perdió el control tras el descanso y no registró ningún tiro a puerta en la segunda mitad. Se llevó los tres puntos y encadenó su tercera victoria, aunque sufrió en los últimos minutos mucho más de lo necesario.