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El Arsenal mantuvo sus seis puntos de ventaja en lo alto de la Premier League tras un trabajado empate a -2 ante el Manchester City. Los goles de Kai Havertz y Jurrien Timber neutralizaron los de Erling Haaland y Enzo Fernandez en una batalla táctica en el Emirates.

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El Emirates Stadium acogió una exhibición táctica en la que los dos primeros clasificados de la Premier League se repartieron los puntos con un trepidante empate a 2-2. El Manchester City se adelantó por medio de Haaland en el minuto 34, tras recibir un pase de Josko Gvardiol, pero el Arsenal respondió antes del descanso con un gol de Havertz en el minuto 40. El 1-1 al término de la primera parte reflejaba la igualdad de un encuentro en el que ambos entrenadores trataron de aprovechar los pequeños huecos en la organización del rival.

La segunda parte comenzó con el City recuperando la ventaja casi de inmediato gracias a Fernandez, que marcó en el minuto 48. El equipo de Mikel Arteta mostró una enorme capacidad de resistencia y mantuvo su apuesta por la circulación del balón para avanzar pese a la presión.

La recompensa llegó en los últimos minutos, cuando Timber igualó el marcador en el 83. El resultado mantiene al Arsenal en lo alto de la tabla con 29 puntos, seis por delante de un City que ya encadena cuatro partidos de liga sin ganar.

Portero y defensa

David Raya: 6/10

Raya transmitió seguridad bajo palos y realizó cuatro paradas, pero poco pudo hacer ante el certero primer gol de Haaland o el tanto de Fernandez. Su distribución fue clave para que el Arsenal tuviera un 56 % de posesión: actuó a menudo como un jugador de campo más para superar la presión alta del City.

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Riccardo Calafiori: 5/10

Al italiano le costó un poco seguir el ritmo de las transiciones del City y fue sustituido al descanso. Intentó desplazarse hacia el centro del campo, pero quedó fuera de posición en la jugada que desembocó en el primer gol. Hincapie ocupó su lugar en la segunda parte.

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Gabriel: 6/10

Su tarde estuvo marcada por el duelo físico con Haaland. Obtuvo una valoración de 6,3 y contribuyó a los 14 despejes que realizó el Arsenal en conjunto. Aunque perdió el duelo en el primer gol, su liderazgo en los últimos diez minutos fue fundamental.

Jurrien Timber: 8/10

El héroe de la tarde. No solo demostró su versatilidad defensiva, sino que el gol del empate en el minuto 83 dejó patente su instinto ofensivo. También vio una tarjeta amarilla en una segunda parte de mucha tensión, pero mantuvo la calma en todo momento.

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Ezri Konsa: 6/10

Konsa aportó solidez desde la línea de cuatro defensas. Se prodigó menos en ataque que Timber, pero mantuvo bien la línea defensiva ante las internadas directas de Doku y contribuyó a que el City solo realizara cinco tiros a puerta.

Centrocampo

Bruno Guimaraes: 7/10

El motor del equipo. Guimaraes fue una pieza central en los 462 pases del Arsenal: pidió el balón constantemente y dio continuidad al juego. Su capacidad para proteger a la línea de cuatro permitió más libertad a los jugadores creativos, aunque le costó seguir las llegadas tardías de Fernandez al área.

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Mikel Merino: 7/10

Actuación disciplinada del español, que además asistió a Kai Havertz en el primer gol del Arsenal con una oportuna incorporación al ataque. Siguió centrado en mantener el equilibrio posicional y ayudó a que el Arsenal superara al City en goles esperados (xG), por 1,92 a 1,23, antes de dejar paso a la energía del joven Lewis-Skelly en el minuto 58.

Martin Odegaard: 6/10

El capitán se movió por los espacios entre líneas del City, pero Bouaddi lo marcó de cerca. No marcó ni dio ninguna asistencia antes de que Gyokeres lo sustituyera en el minuto 58, cuando Arteta buscaba una amenaza más directa.

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Ataque

Christos Tzolis: 6/10

Ocupó la banda con determinación, pero le costó encontrar ocasiones claras ante Nunes. Formó parte de un ataque que generó 13 remates en total, aunque fue sustituido por Eberechi Eze al principio de la segunda parte.

Noni Madueke: 6/10

Dejó destellos de calidad individual en la banda y obligó a estirarse a la defensa del City. Aunque no marcó, su presencia hizo que Gvardiol se centrara más en defender durante largos tramos del encuentro, antes de ser sustituido en los últimos minutos.

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Kai Havertz: 8/10

Havertz sigue acallando a sus críticos con actuaciones en los grandes partidos. Su gol en el minuto 40 fue una muestra de la precisión de sus movimientos dentro del área. Lideró el ataque con inteligencia y facilitó las transiciones con las que el Arsenal consiguió seis saques de esquina a lo largo de los 90 minutos.

Suplentes y entrenador

Piero Hincapie: 6/10

Entró por Calafiori al descanso y aportó más capacidad física para cubrir la banda izquierda. Ayudó a estabilizar la defensa tras el golpe que supuso encajar el segundo gol al inicio de la segunda parte.

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Myles Lewis-Skelly: 6/10

El joven entró en el minuto 58 y no desentonó en un partido de esta envergadura. Mostró una gran valentía con el balón.

Viktor Gyokeres: 6/10

Sustituyó a Odegaard, pero no logró tener un impacto positivo y desperdició una ocasión inmejorable ante la portería de Donnarumma. También tuvo la fortuna de no cometer un penalti que podría haberle costado caro al Arsenal en los últimos minutos.

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Eberechi Eze: 6/10

Eze entró por Tzolis y dejó algunos destellos de magia, pero estuvo ocupado principalmente en tareas defensivas mientras el City buscaba el gol de la victoria.

Max Dowman: 6/10

Breve aparición final de la prometedora perla, que sustituyó a Madueke en el minuto 80 y participó en la elaboración del último gol.

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Mikel Arteta: 7/10

La flexibilidad táctica de Arteta resultó decisiva: sus cambios en la segunda parte ayudaron al Arsenal a rescatar un punto y a tomar el control del partido tras el descanso. Su equipo logró frustrar el intento de remontada del Manchester City, mantener la calma bajo presión y evitar la derrota en el Emirates Stadium.