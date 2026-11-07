El partido en el Emirates Stadium fue una batalla táctica de desgaste en la que el Arsenal acabó doblegando a un Hull City extraordinariamente disciplinado. El equipo de Mikel Arteta tuvo el 67 % de la posesión y realizó 21 disparos, pero le costó generar ocasiones claras ante el bloque bajo del Hull. Una polémica decisión del VAR en la primera parte, que negó un penalti a Kai Havertz por fuera de juego, aumentó la tensión. Arteta y la afición local estaban cada vez más frustrados cuando se llegó al descanso sin goles.

El gol llegó por fin en el minuto 72, obra del insistente Martin Odegaard, que encontró espacio para batir al destacado Konstantinos Tzolakis. Aunque los 1,39 goles esperados del Arsenal indican que no estuvo en su mejor día en ataque, su solidez defensiva le permitió neutralizar las escasas contras del Hull. Esta ajustada victoria por 1-0 demuestra la capacidad del Arsenal para encontrar soluciones ante defensas replegadas, incluso cuando no consigue desplegar su juego ofensivo habitual.

Portero y defensa

David Raya - 6/10

Una tarde tranquila para el español, que fue poco más que un espectador mientras el Arsenal se instalaba en campo contrario. Realizó dos paradas para mantener la portería a cero, pero intervino sobre todo en la circulación del balón y ayudó a sostener una línea defensiva adelantada que mantuvo al Hull encerrado durante largos periodos.

Riccardo Calafiori - 7/10

Como lateral que se incorporaba al centro del campo antes de ser sustituido en el minuto 69, Calafiori fue fundamental en la salida de balón. Aportó presencia física en los duelos y permitió al Arsenal pasar rápidamente a una estructura ofensiva de 3-2-5, aunque le faltó el último pase para deshacer el empate.

Ezri Konsa - 6/10

Situado como central, Konsa aportó estabilidad defensiva. Estuvo firme en los duelos individuales y mantuvo la disciplina para evitar sorpresas.

Gabriel - 7/10

El brasileño fue un pilar en el centro de la defensa. Aunque apenas tuvo trabajo defensivo, su dominio aéreo en las escasas jugadas a balón parado del Hull dio seguridad al Arsenal. También generó peligro en los siete saques de esquina de su equipo.

Jurrien Timber - 7/10

Timber exhibió su extraordinaria velocidad para recuperar la posición en las pocas ocasiones en que el Hull intentó salir a la contra. Su colocación fue impecable y contribuyó al dominio absoluto de la posesión, además de mantener aislado a Oliver McBurnie durante todo el encuentro.

Centrocampo

Bruno Guimaraes - 7/10

El metrónomo del centro del campo. Guimaraes marcó el ritmo y completó un alto porcentaje de sus pases para desplazar el bloque defensivo del Hull de un lado a otro. Fue sustituido en el minuto 89 tras un partido en el que priorizó conservar el balón y recurrió a las faltas tácticas para frenar las contras.

Declan Rice - 6/10

Rice ofreció la protección necesaria por delante de la defensa de cuatro, pero le costó encontrar el pase vertical decisivo ante un centro del campo tan poblado. Merino le sustituyó en el minuto 63, cuando Arteta buscaba más creatividad en el último tercio.

Martin Odegaard - 8/10

El hombre que decidió el partido. Cuando el Arsenal necesitaba una acción individual brillante para superar a los diez jugadores del Hull dentro del área, su capitán respondió en el minuto 72. Más allá del gol, fue el motor de cada ataque y pidió constantemente el balón en espacios reducidos.

Ataque

Noni Madueke - 6/10

Madueke intentó desbordar por fuera, pero los carrileros del Hull le hicieron frente con ayudas constantes. Contribuyó a los 21 disparos del equipo, aunque durante la primera hora a menudo le faltó acierto en la última acción para poner realmente a prueba a Tzolakis.

Christos Tzolis - 5/10

Una tarde difícil para el extremo, que no encontró espacios en un último tercio muy congestionado. Fue sustituido en el minuto 69 después de no lograr influir de forma significativa en el partido ni aportar la amplitud necesaria para abrir la defensa de cinco del Hull.

Kai Havertz - 6/10

Havertz protagonizó la acción más polémica del partido: el VAR le negó un penalti por un fuera de juego milimétrico. Trabajó mucho como referencia ofensiva, pero la falta de balones al área le frustró antes de ser sustituido cumplida la hora de juego.

Suplentes y entrenador

Mikel Merino - 7/10

Entró en el minuto 63 y elevó de inmediato la intensidad de la presión del Arsenal. Su capacidad para ganar segundas jugadas permitió mantener el asedio hasta la llegada del gol de la victoria.

Viktor Gyokeres - 6/10

Entró por Havertz para aportar un perfil físico diferente. Sus movimientos sacaron a los defensas de su posición y abrieron los pequeños espacios que Odegaard acabó aprovechando.

Eberechi Eze - 7/10

Su entrada en el minuto 69 aportó el desequilibrio y la imprevisibilidad que necesitaba el equipo. Sus regates atrajeron a los defensas, algo decisivo en la jugada del gol del minuto 72.

Piero Hincapie - 6/10

Sustituyó a Calafiori en el tramo final para dar frescura a la banda izquierda y evitar descuidos defensivos en los últimos minutos.

Martin Zubimendi - Sin calificación

Entró en el minuto 89 para asegurar el resultado.

Mikel Arteta - 7/10

La triple sustitución de Arteta en la segunda parte fue el catalizador de la victoria. Al ver que su once inicial se había estancado ante el bloque bajo, cambió a los jugadores sin esperar más y el gol llegó poco después de sus ajustes tácticos.