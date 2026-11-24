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El Arsenal lamentó su falta de puntería en el Emirates Stadium: el Borussia Dortmund remontó para llevarse un empate a 1-1 en la Champions League el martes. Era la primera vez que el Arsenal no ganaba en casa desde la introducción del formato de fase de liga.

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Viktor Gyokeres adelantó al equipo local en el minuto 10 con un disparo con efecto descendente desde 23 metros tras una dejada de Noni Madueke. El capitán Martin Odegaard dirigió el juego en una primera parte dominada por el Arsenal. El Dortmund salió transformado tras el descanso y, después de que Maximilian Beier fallara por completo al intentar rematar un balón a unos 5,5 metros de la portería, se resarció en el minuto 55: culminó con un disparo raso al rincón inferior una jugada iniciada con una potente arrancada del central Joane Gadou.

Después, a Jobe Bellingham le anularon un gol por fuera de juego, antes de que el Arsenal asediara la portería del Dortmund. Gyokeres cabeceó fuera desde cerca, el balón golpeó dos veces el poste tras tocar en Serhou Guirassy en un barullo en el área pequeña y Declan Rice remató a la base del poste. El Arsenal acabó con 30 disparos, pero solo cuatro fueron a puerta, y desperdició sus cuatro ocasiones claras.

El empate deja al Arsenal con 11 puntos: desaprovechó la oportunidad de meterse entre los dos primeros antes de recibir al Manchester City. El Dortmund, por su parte, entra entre los ocho primeros con 10.

Estas son las notas de GOAL a los jugadores del Arsenal en el Emirates Stadium:

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Portería y defensa

Kepa Arrizabalaga (7/10): El español, sustituto de David Raya, se mostró inseguro en los balones aéreos y falló al intentar despejar un córner del Dortmund antes del descanso, pero respondió con paradas importantes. Desvió un disparo escorado de Gadou en el minuto 44 e hizo una buena parada ante Julian Ryerson en el 68, aunque el rechace cayó a Bellingham, señalado en fuera de juego. Beier le batió con un remate raso en el gol del empate.

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Ben White (7/10): Puso pronto un centro peligroso para Piero Hincapie y apoyó bien a Madueke por la derecha, pero mandó el balón muy alto cuando se lo dejaron de cara en el minuto 62. Jurrien Timber le sustituyó como parte del triple cambio de Arteta.

Ezri Konsa (7/10): Jugó con calma el balón y se mostró sólido atrás durante buena parte del encuentro. Cabeceó fuera un córner de Rice en el minuto 64 y se incorporó al ataque en la recta final, aunque cometió falta sobre Waldemar Anton después de que Gyokeres le dejara el balón dentro del área y, en el tiempo añadido, disparó alto y desviado desde el centro del área.

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Gabriel Magalhaes (6/10): Amenazó en las jugadas a balón parado con sendos cabezazos en los minutos 16 y 64, pero tuvo una noche más complicada en defensa. Beier se le adelantó para intentar rematar el centro raso de Daniel Svensson en el minuto 48, aunque no llegó a tocar el balón. Siete minutos después, superó al brasileño con un recorte hacia dentro y marcó.

Piero Hincapie (7/10): El Dortmund atacó por su banda más que por ninguna otra, pero se mantuvo firme y no dejó de sumarse al ataque. Obligó a Gregor Kobel a intervenir con un cabezazo en el minuto 58 y dio el pase atrás que provocó el barullo del minuto 79, en el que el balón golpeó dos veces el poste.

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Centrocampo

Declan Rice (7/10): Recorrió muchísimo terreno y apareció una y otra vez en zonas peligrosas. En el minuto 33, envió un disparo lejano y con rosca apenas por encima del larguero; dos minutos después, se plantó ante la portería antes de que Nico Schlotterbeck le frenara con una entrada tras recuperar terreno. En el 84, golpeó la base del poste con la izquierda, su pierna menos hábil. Su entrada para cortar el avance de Jobe Bellingham fue una de las mejores de la noche.

Myles Lewis-Skelly (6/10): Estuvo acertado junto a Rice durante el buen comienzo del Arsenal y ganó un importante duelo aéreo en su propia área, pero Bellingham le robó el balón en una zona peligrosa a mediados de la primera parte. Dejó su sitio a Bruno Guimaraes en el minuto 65.

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Martin Odegaard (8/10): El mejor del Arsenal. El capitán creó nueve ocasiones, y él y Madueke se convirtieron en la primera pareja de jugadores del Arsenal de la que se tiene constancia que crea al menos cuatro ocasiones cada uno en una primera parte de Champions League. Perdió influencia tras el descanso, pero tanto su pase elevado para el cabezazo en plancha de Gyokeres como su ingenioso lanzamiento raso de falta que provocó el barullo en el área pequeña merecieron acabar en el gol de la victoria.

Ataque

Noni Madueke (8/10): Una amenaza constante por la derecha. Asistió a Gyokeres en el primer gol, generó ocasiones una y otra vez para Odegaard y su delantero, y siguió encarando a la defensa del Dortmund hasta el pitido final. Lamentará no haber controlado el rechace del minuto 15 con la portería a su merced.

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Christos Tzolis (6/10): Empezó con energía y obligó a Kobel a hacer una gran parada ante un disparo con rosca en el minuto 15, pero fue perdiendo protagonismo a medida que el Dortmund crecía en el partido y dejó su sitio a Eberechi Eze en el minuto 65.

Viktor Gyokeres (8/10): Lideró el ataque con determinación y abrió el marcador con un magnífico disparo con efecto descendente desde 23 metros. Hizo siete remates en total, pero debería haber marcado otro gol cuando cabeceó fuera a unos 5,5 metros de la portería en el minuto 75. También tuvo la fortuna de que una revisión del VAR descartara una mano suya en un córner del Dortmund al comienzo de la segunda parte. Mikel Merino le sustituyó en el minuto 87.

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Suplentes y entrenador

Jurrien Timber (6/10): Entró por White en el minuto 65 y apenas tuvo ocasión de influir en el partido mientras el Arsenal buscaba el gol de la victoria.

Bruno Guimaraes (7/10): Sustituyó a Lewis-Skelly en el minuto 65 y ayudó al Arsenal a encerrar al Dortmund en los últimos minutos. Suyo fue el último centro de la noche.

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Eberechi Eze (7/10): El suplente que más aportó. Dio con sutileza un pase que permitió a Rice plantarse ante la portería y rematar al poste en el minuto 84. También vio bloqueados dos disparos, uno de ellos en el tiempo añadido.

Mikel Merino (N/A): Sustituyó a Gyokeres en el minuto 87 y provocó una falta en los últimos instantes, pero le quedó demasiado poco tiempo para marcar diferencias.

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Mikel Arteta (6/10): Su equipo dominó la primera parte y los últimos 25 minutos, y realizó 30 disparos, pero fue inferior durante largos tramos tras el descanso. Su triple cambio en el minuto 65 permitió al Arsenal recuperar el control, aunque las cuatro ocasiones claras desperdiciadas convirtieron una noche en la que podía haber ganado en dos puntos perdidos.