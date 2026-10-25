Compartir Sigue a GOAL en Google

El AC Milan prolongó a ocho partidos su inicio invicto en la Serie A con una cómoda victoria por 0-2 a domicilio ante el Udinese. Así ascendió a la cuarta posición y se situó a cuatro puntos de los líderes, el Inter y la Lazio.

Anuncios

El equipo de Ruben Amorim se adelantó antes de que se cumplieran seis minutos, cuando Christian Pulisic aprovechó una falta sacada rápidamente por Luka Modric, con un balón por encima de la defensa, y batió a Maduka Okoye. El Milan tuvo el 60 % de la posesión y debería haber llegado al descanso con una ventaja mayor, pero Davide Bartesaghi desperdició dos ocasiones claras.

Omari Hutchinson amplió la ventaja en el minuto 65 al aprovechar un rechace de Okoye tras un disparo lejano de Ardon Jashari, y Mike Maignan detuvo un remate de Keinan Davis en los últimos minutos para dejar su portería a cero por tercera vez esta temporada. El Milan terminó con 2,84 goles esperados (xG) frente a los 0,44 del Udinese, que encadenó su sexta derrota liguera consecutiva. A continuación, GOAL puntúa a los jugadores del Milan en el Bluenergy Stadium.

Portería y defensa

Mike Maignan - 7/10 Mike Maignan tuvo una noche bastante tranquila, pero se mantuvo atento y realizó cinco paradas, la mayoría ante disparos lejanos. Su intervención más importante llegó en el minuto 81, cuando desvió una volea de Keinan Davis desde cerca y se hizo con el balón sobre la línea para proteger la ventaja.

Sankhoun Diawara - 7/10 Sankhoun Diawara debutó con el Milan como lateral izquierdo, con las lesiones reduciendo las opciones de Amorim, y jugó con disciplina, situándose por detrás de Bartesaghi. Replegó para bloquear con una entrada deslizante un centro peligroso del Udinese en el minuto 72.

Anuncios Anuncios

Strahinja Pavlovic - 7/10 Strahinja Pavlovic se mostró agresivo y salió al corte, interceptando varios centros al área. También cabeceó ligeramente desviado tras un córner justo antes del descanso.

Related Topics

Koni De Winter - 7/10 Koni De Winter leyó bien el juego y realizó varias intercepciones, además de ganar la mayoría de sus duelos aéreos. Sin embargo, su falta sobre Davis dio lugar al lanzamiento que propició la mejor ocasión del Udinese en toda la noche.

Fikayo Tomori - 7/10 Fikayo Tomori estuvo activo desde el lateral derecho: puso un centro peligroso que Bartesaghi y Pulisic deberían haber rematado a gol y desaprovechó una ocasión propia desde cerca en el minuto 27. También recuperó el balón en la jugada del segundo gol del Milan antes de ser sustituido en el minuto 73.

Anuncios

Centrocampo

Davide Bartesaghi - 6/10 Davide Bartesaghi estuvo muy activo por la izquierda durante 85 minutos y no dejó de aparecer en posiciones peligrosas, pero debería haber ampliado la ventaja antes del descanso. Se interpuso en el camino de Pulisic en el segundo palo en el minuto 40 y, poco después, Christian Kabasele bloqueó uno de sus disparos.

Ardon Jashari - 7/10 Ardon Jashari enlazó con criterio la defensa y el ataque, retrasando a menudo su posición entre los centrales para iniciar las jugadas. Okoye no pudo retener su potente disparo lejano y Hutchinson aprovechó el rechace para marcar el segundo del Milan. Además, su presión junto a Pulisic generó la ocasión de Ramos que terminó en el larguero.

Anuncios

Luka Modric - 8/10 Luka Modric, con el brazalete de capitán, encontró a Pulisic con una falta sacada rápidamente por encima de la defensa en el primer gol y también dejó solo a Tomori en la mejor ocasión del Milan en la primera parte. Marcó el ritmo durante los 90 minutos y vio una tarjeta amarilla en los últimos minutos.

Ataque

Christian Pulisic - 8/10 Christian Pulisic midió a la perfección su desmarque para marcar el primer gol a los seis minutos. Con libertad de movimientos por detrás de Ramos, creó ocasiones para Bartesaghi y Tomori y obligó a Okoye a realizar una buena parada al cumplirse la hora de juego.

Anuncios

Omari Hutchinson - 8/10 Omari Hutchinson fue ganando protagonismo y marcó su primer gol con el Milan en el minuto 65: cedió el balón a Jashari y fue el primero en reaccionar cuando Okoye no pudo retener el disparo. Fue sustituido poco después, en el minuto 73.

Goncalo Ramos - 6/10 Goncalo Ramos siguió jugando después de recibir un codazo en la cara en la primera parte y fue amonestado en el minuto 39 por derribar a James Abankwah en un forcejeo. Okoye desvió al larguero su remate desde cerca en el minuto 75 y fue sustituido en el tiempo añadido.

Anuncios

Suplentes y entrenador

Ruben Loftus-Cheek - 6/10 Ruben Loftus-Cheek entró por Hutchinson en el minuto 73 y obligó a Okoye a intervenir con un remate desde cerca, pero una lesión en el tiempo añadido acortó su participación.

Yunus Musah - 6/10 Yunus Musah sustituyó a Tomori en el minuto 73 y ayudó al Milan a superar los últimos compases sin demasiados sobresaltos.

Anuncios

Alphadjo Cisse - N/A Alphadjo Cisse entró por Bartesaghi en el minuto 85 y probó suerte con dos remates, uno de ellos detenido por Okoye.

Francesco Camarda - N/A Francesco Camarda entró por Ramos en el tiempo añadido.

Anuncios

Christian Comotto - N/A Christian Comotto sustituyó al lesionado Loftus-Cheek en el tiempo añadido.

Ruben Amorim (entrenador) - 8/10 El equipo de Ruben Amorim controló el partido desde el inicio y podría haber ganado por una diferencia mayor. El resultado mantiene al técnico invicto en sus primeros ocho partidos de Serie A al frente del equipo.



