Compartir Sigue a GOAL en Google

El AC Milan salió vencedor de un caótico partido de seis goles en el estadio Georgios Karaiskakis. Tras encajar un gol temprano, acabó imponiéndose por 4-2 gracias, entre otras, a una gran actuación de Alphadjo Cisse.

Anuncios

El AC Milan superó un partido de constantes cambios tácticos en El Pireo y acabó imponiendo su mayor eficacia en el último tercio para vencer por 4-2 al Olympiacos. El encuentro comenzó mal para el Milan cuando Mike Maignan introdujo involuntariamente el balón en su propia portería en el minuto 31 y dio ventaja a los locales, que posiblemente la merecían por su presión inicial. Sin embargo, el impulso cambió por completo en la segunda parte: las transiciones del Milan resultaron cada vez más peligrosas ante la línea defensiva adelantada del conjunto griego.

El partido se desató tras el descanso, con cuatro goles en un frenético tramo de 25 minutos. Omari Hutchinson inició la remontada antes de que Alphadjo Cissè dominara el área y pusiera al Milan por delante.

Pese a los goles de Jota Silva y Marcus Holmgren Pedersen para el Olympiacos, resultó decisiva la capacidad del Milan para generar ocasiones de calidad, reflejada en sus 2,29 goles esperados (xG) frente a los 1,56 de los locales. Un gol de Diego Moreira en el tiempo añadido acabó por acallar el estadio y aseguró tres puntos vitales para los visitantes.

Portería y defensa

Mike Maignan: 4/10

Una noche difícil para el francés, marcada por un desafortunado gol en propia puerta en el minuto 31. Aunque realizó cuatro paradas y recibió cinco remates a puerta, el efecto psicológico del autogol pareció afectar por momentos a la organización de la defensa. Le costó imponerse en el área durante la confusión en la jugada a balón parado que propició su error.

Anuncios Anuncios

Mario Gila: 7/10

El más sereno de los tres centrales. Gila fue fundamental en la salida de balón del Milan: completó 64 pases precisos de 70 intentos, más que ningún compañero. Su capacidad para adelantarse desde la línea defensiva ayudó a superar la presión del Olympiacos durante la reacción de la segunda parte.

Related Topics

Koni De Winter: 5/10

Se mostró incómodo ante los movimientos laterales de Jota Silva. Fue sustituido en el minuto 53 tras varios errores de posicionamiento. Su físico le ayudó en los duelos, pero le faltó la agilidad que exigía este emparejamiento táctico.

Sankhoun Diawara: 6/10

Tuvo mucho trabajo en el lado derecho de la defensa de tres. Diawara lideró al equipo con 10 intervenciones defensivas y ganó tres duelos. Aunque formó parte de una zaga que encajó dos goles, su esfuerzo defensivo individual fue esencial durante los periodos de presión sostenida del Olympiacos, antes de ser sustituido en el minuto 67.

Anuncios

Centro del campo

Adrien Rabiot: 6/10

Aportó estabilidad en el centro del campo. Rabiot se centró en conservar el balón y dar continuidad a la posesión, lo que permitió brillar a los atacantes más explosivos. No participó directamente en ningún gol, pero dio al Milan la estructura que necesitaba cuando el partido se convirtió en un intercambio de transiciones.

Ardon Jashari: 6/10

Jashari aportó combatividad en la medular. Intervino pronto con un remate bloqueado en el minuto 6 y trabajó para dificultar el juego de Remo Freuler. No asumió riesgos en la distribución y contribuyó al 59 % de posesión del Milan.

Anuncios

Diego Moreira: 8/10

Su incansable trabajo en la banda tuvo premio con un gol bien ejecutado en el minuto 95. Moreira fue una amenaza constante al contraataque, firmó varios remates y aportó la amplitud que obligó a estirarse a la defensa de cuatro del Olympiacos. Su gol tardío (0,55 xG) fue una demostración de sangre fría en una transición rápida.

Pervis Estupinan: 5/10

Fue sustituido en el descanso tras pasar prácticamente desapercibido durante los primeros 45 minutos. Le costó influir en el último tercio y las incorporaciones de Marcus Holmgren Pedersen a menudo le obligaron a replegarse. Su salida propició un cambio táctico que acabó dando la victoria al Milan.

Anuncios

Ataque

Alphadjo Cisse: 8/10

Cisse se impuso por su físico y acumuló 1,12 xG en cuatro remates. Marcó un gol crucial en el minuto 63 con un cabezazo a corta distancia y fue un problema constante para Retsos y Pirola. Sus movimientos dentro del área fueron sobresalientes durante los 85 minutos que estuvo sobre el césped.

Omari Hutchinson: 9/10

El indiscutible jugador del partido. Hutchinson dio al Milan el impulso que necesitaba al inicio de la segunda parte: no solo marcó el empate en el minuto 56 con una definición precisa tras un contraataque, sino que también dio las asistencias de los goles de Cisse y Pulisic. Su velocidad, creatividad y calidad en las transiciones desbordaron al Olympiacos y lo convirtieron en el motor de la remontada del Milan tras el descanso.

Anuncios

Gonçalo Ramos: 5/10

Noche frustrante para el delantero, al que le costó entrar en juego. Fue sustituido en el descanso porque el entrenador buscaba más movilidad y verticalidad en el último tercio. No registró ningún remate a puerta de relevancia durante el tiempo que jugó.

Suplentes y entrenador

Yunus Musah: 6/10

Entró por Estupiñán en el descanso y aportó la energía que necesitaba el equipo. Su capacidad para avanzar con el balón ayudó al Milan a pasar de la defensa al ataque con más eficacia en la segunda parte.

Anuncios

Christian Pulisic: 8/10

Entró en el minuto 45 y aportó calidad de inmediato. Se le atribuyó un gol en el minuto 71 y desperdició una gran ocasión al final, pero su presencia obligó a la defensa del Olympiacos a replegarse y adoptar una posición más conservadora.

Fikayo Tomori: 6/10

Sustituyó a De Winter en el minuto 53. Pareció adaptarse mejor al ritmo del partido y ayudó a estabilizar el centro de la defensa durante la caótica última media hora.

Anuncios

Filippo Terracciano: 6/10

Entró en los últimos minutos por Diawara (67') y cumplió sus tareas defensivas sin complicaciones, ayudando al Milan a conservar el resultado.

Christian Comotto: sin nota

Entró por Cissè en el minuto 85; no tuvo tiempo suficiente para influir de forma significativa en el partido.

Anuncios

Ruben Amorim (entrenador): 8/10

Amorim mostró una gran flexibilidad táctica. Al advertir que su once inicial estaba siendo superado tácticamente, hizo un doble cambio en el descanso (Musah y Pulisic) que transformó por completo el partido. Supo aprovechar los espacios a la espalda de los laterales del Olympiacos para convertir una desventaja de 2-0 en una victoria por 4-2.