El AC Milan dio una lección táctica en San Siro y desarboló al Frosinone por 5-1 con una actuación marcada por su eficacia de cara a puerta y su solidez táctica. El Milan se benefició de un golpe de suerte a los cuatro minutos, cuando Giuseppe Calvani introdujo el balón en su propia portería, lo que marcó el tono de una tarde de dominio local.

Goncalo Ramos dobló la ventaja en el minuto 19 y, aunque Pietro Masini recortó distancias para los visitantes contra el curso del juego, el Milan mantuvo la calma y llegó al descanso con un 2-1 a favor.

En la segunda parte, el equipo de Amorim subió una marcha y aprovechó el desgaste del bloque medio del Frosinone. Ardon Jashari tuvo un impacto inmediato tras entrar desde el banquillo y marcó apenas tres minutos después de la reanudación. Otro suplente, Alidu Cisse, anotó el cuarto a la hora de juego, antes de que Christian Pulisic redondease la exhibición con un merecido gol en el minuto 68.

El resultado refuerza la candidatura del Milan al Scudetto y pone de manifiesto la profundidad de plantilla a disposición del cuerpo técnico.

Portería y defensa

Mike Maignan - 6/10

Una tarde relativamente tranquila para el francés, que poco pudo hacer para evitar el remate a bocajarro de Masini en la primera parte. Maignan estuvo acertado en la distribución del balón: completó la mayoría de sus pases largos para ayudar al Milan a superar la primera línea de presión y realizó tres paradas para mantener una ventaja cómoda en el marcador.

Mario Gila - 7/10

Con su agresividad habitual, Gila salió con eficacia de la línea defensiva para interceptar el balón antes de que el Frosinone pudiera lanzar sus transiciones. Mantuvo un alto porcentaje de éxito en los duelos por bajo y dio la cobertura necesaria a los carrileros en sus incorporaciones al ataque durante los 90 minutos.

Soualiho Diawara - 6/10

Diawara actuó como central improvisado y se mostró cómodo durante los 71 minutos que estuvo sobre el césped. Aunque no es defensa de formación, su lectura del juego le permitió cortar el peligro con antelación, si bien las carreras verticales del Frosinone le sorprendieron en ocasiones antes de que Pavlovic lo sustituyera.

Koni De Winter - 7/10

Una actuación imponente en lo físico del defensa, que lideró al equipo en despejes. De Winter fue fundamental para contener el peligro del Frosinone a balón parado: ganó varios duelos aéreos clave y mostró una gran tranquilidad al sacar el balón desde atrás bajo presión.

Centrocampo

Davide Bartesaghi - 6/10

El joven cumplió con solvencia durante sus 45 minutos, aportando amplitud y manteniendo el orden defensivo. Amorim lo sustituyó por Jashari en el descanso en busca de más empuje ofensivo, pero Bartesaghi no cometió errores en la primera parte.

Diego Moreira - 7/10

Moreira fue una opción constante por la banda y utilizó su velocidad para estirar la línea defensiva del Frosinone. Su aportación más importante llegó en el minuto 60, cuando asistió a Alidu Cisse en el cuarto gol del Milan, que dejó el partido prácticamente sentenciado.

Yunus Musah - 7/10

Una actuación llena de energía en el centro del campo. Musah recorrió muchísimo terreno para ayudar al Milan a imponerse en la disputa por los segundos balones. Fue fundamental en las transiciones antes de ser sustituido en el minuto 71 para reservar fuerzas de cara a los próximos compromisos.

Luka Modric - 8/10

El veterano sigue marcando el compás de este equipo. Modric dirigió el ritmo con precisión quirúrgica y encontró constantemente espacios entre líneas. Su capacidad para desorganizar el bloque defensivo del Frosinone fue clave en el dominio del balón del Milan.

Adrien Rabiot - 8/10

Una actuación arrolladora del francés, que también aportó creatividad desde posiciones retrasadas. Rabiot dio dos asistencias: sirvió el balón a Gonçalo Ramos en el minuto 19 y, poco después del descanso, preparó el tercer gol para Jashari.

Ataque

Christian Pulisic - 9/10

El estadounidense sigue siendo la pieza más indispensable del Milan. Pulisic fue una amenaza constante con sus conducciones directas y acabó marcando en el minuto 68 el gol que merecía su actuación. Definió con precisión para establecer el 5-1 antes de ser sustituido entre aplausos con el público puesto en pie.

Gonçalo Ramos - 8/10

Ramos lideró el ataque con inteligencia y bajó con frecuencia para participar en la elaboración del juego. Demostró su olfato goleador al marcar el segundo tanto del Milan en el minuto 19 y trabajó sin descanso en la presión a los defensas rivales antes de que Cisse lo sustituyera en el minuto 51.

Suplentes y entrenador

Ardon Jashari - 8/10

Un cambio inspirado en el descanso. Jashari necesitó solo tres minutos para marcar tras sustituir a Bartesaghi y aportó la energía y la eficacia que permitieron al Milan distanciarse en la segunda parte.

Alidu Cisse - 8/10

Cisse entró por Ramos al inicio de la segunda parte y demostró que es algo más que un suplente. Marcó en el minuto 60 y siguió causando problemas a los defensas del Frosinone hasta el pitido final. En los últimos minutos vio una tarjeta amarilla por una falta táctica.

Strahinja Pavlovic - 6/10

Pavlovic entró para disputar los últimos 20 minutos y asegurar el resultado. Aportó presencia física y evitó que la defensa sufriera despistes en el tramo final.

Pervis Estupinan - 6/10

Sustituyó a Diawara en el minuto 71 y aportó una dinámica diferente por la izquierda: se incorporó al ataque y ayudó al Milan a mantener adelantada su línea defensiva en los minutos finales.

Omari Hutchinson - Sin calificación

Entró por Pulisic en el minuto 81, pero no tuvo tiempo suficiente para influir de manera significativa en el partido.

Ruben Amorim - 9/10

Una decisión táctica magistral del entrenador. La entrada de Jashari y Cisse propició directamente tres goles, y la flexibilidad táctica del equipo le permitió dominar pese a varias lesiones en defensa. Ha construido un conjunto que parece extraordinariamente equilibrado e implacable.