Compartir Sigue a GOAL en Google

Portugal logró una trabajada victoria por 3-2 ante Gales en Cardiff. Carlos Forbs salió del banquillo y marcó el gol decisivo con el emblemático dorsal 7 de Cristiano Ronaldo. Bruno Fernandes y Pedro Neto también vieron puerta en un emocionante encuentro que el equipo de Jorge Jesus ganó por la mínima.

Anuncios

Portugal cerró la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA con una caótica, pero finalmente gratificante, victoria por 3-2 ante Gales en el Cardiff City Stadium. El partido fue una montaña rusa táctica. Comenzó con un gol tempranero de Bruno Fernandes tras una gran jugada de Joao Neves. Sin embargo, la defensa portuguesa tuvo dificultades para frenar las transiciones del equipo de Craig Bellamy, y David Brooks y Sorba Thomas dieron la vuelta al marcador para poner a Gales por delante de forma momentánea. Los visitantes lograron empatar justo antes del descanso gracias a Pedro Neto, que puso el 2-2 al término de una frenética primera parte.

En la segunda mitad, Portugal afianzó su control de la posesión y acabó con el 59 % del balón. El momento decisivo llegó en el minuto 70, cuando el suplente Carlos Forbs marcó el gol que aseguró los tres puntos para Portugal. Pese a la expulsión de Pedro Neto en el tramo final, que dejó a Portugal bajo presión en los últimos minutos, la defensa resistió los 22 disparos de Gales para asegurar la victoria. El resultado consolida a Portugal en lo más alto del Grupo 4 y pone de manifiesto tanto su fluidez ofensiva como una creciente solidez táctica a las órdenes de Jorge Jesus.

Portero y defensa

Diogo Costa - 7/10

Aunque encajó dos goles, Costa fue fundamental para que Portugal conservara la ventaja. Realizó seis paradas durante el partido, varias de ellas de gran mérito, para frenar a un incansable ataque galés que efectuó ocho disparos a puerta. También estuvo acertado en la distribución del balón bajo presión.

Joao Cancelo - 6/10

Getty Images

Cancelo aportó su habitual capacidad para hacer avanzar el juego desde la banda y contribuyó a los 658 pases de Portugal. Sin embargo, la verticalidad de Sorba Thomas y David Brooks le sorprendió en ocasiones, y se vio exigido durante los rápidos contraataques de Gales.

Anuncios Anuncios

Antonio Silva - 6/10

El joven central tuvo una noche ajetreada y contribuyó a los 24 despejes de la defensa portuguesa. Aunque por momentos sufrió ante el poderío físico de los atacantes galeses en la primera parte, su colocación mejoró a medida que avanzó el encuentro.

Related Topics

Renato Veiga - 6/10

Veiga tuvo que hacer frente al peligro aéreo y a los duelos físicos. Formó parte de una pareja de centrales que se mostró vulnerable durante la primera media hora, pero que acabó encontrando el ritmo necesario para neutralizar a los locales en la segunda mitad.

Diogo Dalot - 7/10

Dalot pasó apuros para contener las incorporaciones de los carrileros galeses. Fue sustituido en el minuto 71, cuando Jorge Jesus buscó renovar las energías de la defensa tras el gol que puso a Portugal por delante. Acabó con escasa incidencia en el último tercio del campo.

Anuncios

Centrocampo

Vitinha - 6/10

El jugador que marca el ritmo en el centro del campo ayudó a Portugal a controlar el tempo durante largos tramos, pero le costó superar la intensidad de Gales en la zona central. Fue sustituido en el minuto 71, cuando el encuentro pasó a ser una batalla más defensiva.

Joao Neves - 8/10

Neves fue el motor de Portugal. Dio la asistencia decisiva para el gol inicial de Bruno Fernandes en el minuto 11 y resultó clave para que los visitantes se impusieran en el centro del campo. Sumó numerosas intercepciones antes del cambio táctico en el tramo final.

Anuncios

Bruno Fernandes - 9/10

El capitán firmó una actuación que refleja a la perfección su juego. Abrió el marcador en el minuto 11 y siguió siendo el eje creativo del equipo hasta su sustitución en el tiempo añadido. Su liderazgo quedó patente al marcar el ritmo del partido en los momentos de mayor inestabilidad.

Ataque

Pedro Neto - 7/10

Getty Images

Una actuación de dos caras. Neto brilló en ataque y marcó en el minuto 43 un empate vital que puso el 2-2. Sin embargo, su partido terminó antes de tiempo con una tarjeta roja en el minuto 74, que obligó a sus compañeros a defender una ventaja mínima con diez jugadores.

Anuncios

Trincao - 7/10

Trincao fue una pesadilla constante para la defensa galesa. Asistió a Pedro Neto en su gol justo antes del descanso y mostró una gran calidad técnica en espacios reducidos antes de dejar su sitio a Joao Felix en el minuto 59.

Goncalo Ramos - 5/10

Una noche discreta para el delantero. A Ramos le costó participar en la elaboración del juego y no llegó a disparar a puerta antes de ser sustituido poco antes de la hora de partido. Sus movimientos, eso sí, generaron espacios para los extremos que se desplazaban hacia el interior.

Anuncios

Suplentes y entrenador

Carlos Forbs - 8/10

El revulsivo perfecto. Entró en el minuto 59 y solo necesitó 11 minutos para marcar el gol de la victoria. Su definición fue la diferencia entre ambos equipos.

Joao Felix - 6/10

Entró para ayudar al equipo a conservar más el balón y participó en la jugada previa al tercer gol, pero tuvo que centrarse más en las tareas defensivas tras la expulsión de Neto.

Anuncios

Angel Gomes (A. Costa) - 6/10

Entró en el minuto 71 para reforzar el orden defensivo. Actuó con disciplina y ayudó al equipo a afrontar los últimos 20 minutos en inferioridad numérica.

Ruben Neves - 6/10

Entró junto a Gomes para aportar experiencia. Su presencia ayudó a Portugal a mantener el orden cuando Gales volcó a sus jugadores en ataque en el tramo final.

Anuncios

Geovany Quenda - Sin calificar

Un cambio táctico muy tardío, en el minuto 92, para ganar tiempo.

Jorge Jesus - 7/10

Getty Images

Jesus merece reconocimiento por sus cambios proactivos. Al ver que el partido se le escapaba, dio entrada a Carlos Forbs en una decisión inspirada que aseguró la victoria. No obstante, la fragilidad defensiva mostrada en la primera parte sigue siendo una preocupación táctica.