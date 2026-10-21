Notas de los jugadores del Real Madrid ante el RB Leipzig: Kylian Mbappe y Arda Guler brillan antes de que Diomande acapare los titulares

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El Real Madrid prolongó su inicio perfecto en la Champions League con una victoria por 4-1 ante el RB Leipzig, impulsado por un gol y una asistencia de Kylian Mbappé. El suplente Yan Diomande acaparó los focos en el tramo final con una volea espectacular que aseguró los tres puntos.

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El Real Madrid mantuvo su trayectoria impecable en la fase de liga de la Champions League con una contundente victoria por 4-1 ante el RB Leipzig en el Santiago Bernabéu. Aunque el marcador apunta a un dominio absoluto, el partido se desarrolló con cautela táctica hasta que Bernardo Silva abrió el marcador en el minuto 43. Tras el descanso se hizo más evidente la capacidad del Madrid para aprovechar los espacios entre el centro y las bandas: superó el bloque medio del Leipzig y generó ocasiones de gran valor, hasta acabar marcando más goles de los que indicaban sus 2,91 goles esperados (xG) gracias a la calidad individual de sus jugadores.

En la segunda parte, Arda Güler aprovechó un gesto generoso de Kylian Mbappé antes de que el propio francés firmase el tercero con un preciso disparo con rosca. Aunque Tidiam Gomis amenazó brevemente con meter de nuevo a los visitantes en el partido, la noche fue de Yan Diomande. El suplente puso la guinda a la actuación con una volea espectacular a la escuadra que aseguró que el equipo de José Mourinho siga entre la élite europea, con nueve puntos en tres partidos.

Portero y defensa

Thibaut Courtois - 7/10

El belga fue poco más que un espectador durante largos tramos, pero mantuvo la concentración cuando el Leipzig salió rápido a la contra. Realizó cinco paradas, entre ellas dos ante Rômulo y Nkunku, para preservar la ventaja del Madrid en la primera mitad. Poco pudo hacer ante el potente gol de Gomis en los minutos finales.

Federico Valverde - 7/10

En un papel híbrido de lateral derecho, Valverde fue un coloso defensivo: firmó 12 acciones defensivas, más que nadie en su equipo, incluidos cuatro robos de balón. Su despliegue físico permitió al Madrid mantener la línea defensiva adelantada, aunque su aportación ofensiva se vio algo limitada por su posición inicial más retrasada.

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Antonio Rüdiger - 6/10

El alemán firmó una actuación agresiva, como es habitual en él, y dirigió la zaga con autoridad. Aunque los movimientos de Nkunku le sacaron de su posición en alguna ocasión, se mostró dominante por alto. Le habrá decepcionado encajar un gol en los compases finales.

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Dean Huijsen - 8/10

El más destacado de la defensa desde el punto de vista técnico. Huijsen completó la asombrosa cifra de 97 pases precisos de 102 intentados y fue el principal encargado de sacar el balón desde atrás. Su serenidad bajo presión resultó vital para superar los primeros intentos del Leipzig de activar la presión.

Alvaro Carreras - 6/10

Correcto, aunque sin brillar, en el flanco izquierdo. Carreras aportó la amplitud necesaria para estirar el 4-2-3-1 del Leipzig, pero en ocasiones dudó cuando Antonio Nusa se desplazó hacia el interior. Marc Cucurella le sustituyó en el minuto 70 para reforzar la banda.

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Centrocampo

Eduardo Camavinga - 7/10

El francés actuó como el eje táctico del doble pivote. Su capacidad para recuperar el balón e iniciar las transiciones fue clave para que el Madrid tuviera un 64 % de posesión. Aunque falló un disparo lejano de escasas opciones en el minuto 67, su trabajo menos visible permitió brillar a los atacantes.

Bernardo Silva - 8/10

Su primer gol con el club recompensó la inteligencia de sus desmarques. Abrió el marcador en el minuto 43 al ser el primero en reaccionar a un rechace. Su seguridad técnica en espacios reducidos hizo que el Madrid apenas perdiera el balón en zonas centrales peligrosas.

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Jude Bellingham - 7/10

Bellingham desempeñó un papel vital en el segundo gol, con un pase bombeado y perfectamente medido a Mbappé para que este asistiera a Güler. Aunque no marcó, sus 88 minutos estuvieron definidos por una extraordinaria lectura de los espacios y su capacidad para conectar el centro del campo con el ataque sin dificultades.

Ataque

Arda Guler - 8/10

La joven promesa turca sigue justificando las expectativas. Estuvo en el lugar y el momento adecuados para empujar a la red el segundo gol del Madrid en el minuto 52. Más allá del tanto, su visión de juego y la precisión de sus pases en el último tercio causaron problemas constantes al Leipzig hasta que fue sustituido en el minuto 78.

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Vinicius Junior - 6/10

Una noche discreta para sus altos estándares. Al brasileño le bloquearon un disparo en el minuto 29 y le costó encontrar su ritmo habitual ante la compacta defensa del Leipzig. Mourinho le sustituyó en el minuto 70 para aportar piernas frescas.

Kylian Mbappe - 9/10

El protagonista de todo lo bueno que hizo el Real Madrid. Mbappé dio una asistencia de cabeza en el gol de Güler antes de marcar con un sublime disparo con rosca en el minuto 83. Con 10 remates y dos a puerta, fue una amenaza constante y demostró por qué es el jugador capaz de decidir partidos a este nivel.

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Suplentes y entrenador

Marc Cucurella (70') - 6/10

Entró por Carreras para aportar más contundencia defensiva cuando el Leipzig buscaba la forma de volver al partido.

Yan Diomande (70') - 9/10

Una aparición sensacional. Diomande dio la asistencia en el gol de Mbappe antes de marcar con una «volea como un misil» en el minuto 87. Una definición de talla mundial que justificó su elevado precio.

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Brahim Diaz (78') - 6/10

Entró en los minutos finales para mantener la presión alta y aportar piernas frescas en el último tercio.

Endrick (88') - Sin calificación

Tuvo demasiado poco tiempo para dejar una huella significativa, aunque estuvo cerca de asistir a Espi en el tiempo de descuento.

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Carlos Espi (88') - Sin calificación

Estuvo cerca de marcar en dos ocasiones en los minutos finales y envió uno de sus remates al lateral de la red.

Jose Mourinho - 8/10

La paciencia táctica de Mourinho dio sus frutos. Al pedir a su equipo que dominara la posesión (64 %) y esperara a que el Leipzig acusara el cansancio, propició una explosión ofensiva en la segunda parte. Acertó de pleno con los cambios, especialmente con la entrada de Diomande, que sentenció el partido.