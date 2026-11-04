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El Real Madrid mantuvo su pleno de victorias en Europa con un emocionante triunfo por 3-2 ante el AEK de Atenas en un partido marcado por los cambios tácticos y las actuaciones individuales. Pese a verse por detrás en el marcador en dos ocasiones, el conjunto español hizo gala de su habitual capacidad de reacción para llevarse los tres puntos en el último suspiro.

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La flexibilidad táctica del Real Madrid se puso a prueba hasta el límite en Atenas, donde superó a un combativo AEK en un partido de cinco goles. El equipo de Jose Mourinho dominó el balón con un 70 % de posesión, pero sufrió ante la verticalidad de los locales. Aboubakary Koita abrió pronto el marcador y obligó al Madrid a recurrir a una posesión prolongada para superar un bloque compacto en 4-4-2. Jude Bellingham firmó el primer empate, aunque el partido siguió siendo un ejercicio de equilibrio para un Madrid que no lograba convertir su dominio en seguridad defensiva.

La segunda parte se volvió caótica cuando el AEK recuperó la ventaja por medio de Stavros Pilios en el minuto 75. La respuesta del Madrid fue inmediata y calculada: la entrada de jugadores de refresco le permitió lanzar un último asalto. Kylian Mbappé restableció la igualdad poco después del gol del AEK, pero fue la entrada de Federico Valverde en el tramo final la que resultó decisiva. En el segundo minuto del tiempo añadido, el uruguayo soltó uno de sus característicos disparos desde lejos para dejar al equipo griego sin premio y mantener al Madrid en lo más alto de la fase de liga, con cuatro victorias en cuatro partidos.

Portería y defensa

Thibaut Courtois: 6/10

Noche frustrante para el belga, que recibió cinco disparos a puerta y encajó dos goles pese a que los goles esperados en contra (xGC) fueron de solo 0,87. Poco pudo hacer ante la precisión de los remates del AEK, pero fue prácticamente un espectador durante los largos periodos de posesión del Madrid. Realizó tres paradas para evitar que el marcador fuera más abultado.

Denzel Dumfries: 6/10

Dumfries dio amplitud por la derecha y participó mucho en el último tercio del campo. Asistió en el segundo gol de Mbappe con un centro preciso. Sin embargo, desaprovechó una ocasión clara en el minuto 80, cuando le detuvieron un remate a corta distancia tras un córner. En defensa, las transiciones del AEK le sorprendieron fuera de posición cuando el Madrid adelantó sus líneas.

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Éder Militão: 5/10

Actuación irregular del central brasileño. Intentó impulsar los ataques con disparos lejanos y remató de cabeza a puerta en un córner, pero se mostró incómodo ante el juego directo de Jovic y Koita. Su colocación en el segundo gol del AEK, durante un contraataque rápido, dejó dudas.

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Antonio Rüdiger: 7/10

El pilar defensivo del Real Madrid fue constante en la distribución del balón y completó 75 de los 77 pases que intentó (97 %). Fue fundamental para dar continuidad a la posesión e impedir que el AEK mantuviera la presión, aunque la estructura defensiva del equipo falló ante los contraataques.

Marc Cucurella: 5/10

Cucurella actuó por momentos como lateral interior y asistió a Bellingham en el primer gol del Madrid, aunque en general le costó influir de forma constante en el juego. Desaprovechó una buena oportunidad para marcar en el minuto 55 antes de ser sustituido por Brahim Diaz en el 81, cuando Mourinho optó por un planteamiento ofensivo más agresivo.

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Centro del campo

Eduardo Camavinga: 8/10

Una actuación descomunal en la medular. Camavinga fue el principal motivo por el que el Madrid mantuvo un 70 % de posesión: ganó nada menos que 12 duelos y realizó siete entradas con éxito. Su capacidad para apagar fuegos en el centro del campo permitió a los jugadores creativos mantenerse en posiciones adelantadas.

Bernardo Silva: 6/10

Una actuación relativamente discreta para su nivel. Silva se movió entre líneas, pero le costó encontrar el pase decisivo ante el bloque bajo del AEK. Desaprovechó una ocasión de oro con un cabezazo desde apenas cinco metros antes de ser sustituido por Endrick en el minuto 67.

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Jude Bellingham: 7/10

El inglés fue el referente del ataque en la primera parte y marcó un empate vital en el minuto 32 con una precisa definición con la izquierda. Disparó tres veces en total antes de dejar su sitio a Carlos Espí en el tramo final, cuando el Madrid buscaba el gol de la victoria.

Ataque

Yan Diomande: 5/10

Situado a la derecha del trío atacante, Diomande no logró tener una influencia significativa. Firmó un disparo desviado en el minuto 27 y apenas participó en las principales jugadas ofensivas antes de ser sustituido por Valverde, a la postre autor del gol de la victoria.

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Vinícius Júnior: 6/10

El brasileño fue una amenaza constante por la banda izquierda, pero le faltó la precisión habitual en el remate. Le bloquearon dos disparos y otros dos se marcharon fuera. Sus regates atrajeron a los defensas y abrieron espacios para sus compañeros, pero fue sustituido en el minuto 81 durante el reajuste táctico.

Kylian Mbappé: 7/10

El francés tuvo mucho protagonismo en el remate. Mbappé fue el jugador que más disparó en el partido, con siete intentos en total y un elevado registro de goles esperados (xG) de 1,36. Encontró por fin el premio en el minuto 78, cuando marcó el empate que preparó el terreno para el desenlace. Pese a desaprovechar varias ocasiones, su movilidad fue excelente durante todo el encuentro.

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Suplentes y entrenador

Federico Valverde: 9/10

El revulsivo definitivo. Valverde entró en el minuto 67 y cambió por completo el ritmo del partido. Su gran momento llegó en el 92, cuando marcó un potente golazo desde 27 metros para asegurar la victoria por 3-2. Toda una exhibición de técnica en el golpeo.

Endrick: 6/10

El joven entró para dar más presencia en el área, participó en la elaboración del último gol y efectuó dos disparos en sus 23 minutos sobre el césped.

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Brahim Díaz: 7/10

Dio la asistencia en el gol de la victoria de Valverde. Su energía y su juego directo fueron cruciales ante una defensa del AEK cada vez más cansada en los últimos diez minutos.

Álvaro Carreras: sin calificación

Entró en defensa en el tramo final para reforzar el lado izquierdo.

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Carlos Espí: sin calificación

Entró para disputar los últimos minutos.

José Mourinho: 8/10

Mourinho gestionó el partido a la perfección. Al detectar la falta de verticalidad, decidió dar entrada a Valverde y Brahim Díaz, y convirtió un posible empate en una victoria. Aunque las transiciones defensivas siguen siendo motivo de preocupación, sus ajustes tácticos hicieron que la superior calidad del Madrid acabara imponiéndose.