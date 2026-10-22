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La trayectoria del Marsella en la Europa League sigue sin despegar tras caer por un ajustado 1-0 ante el Sturm Graz en Austria. Pese a dominar la posesión, el conjunto francés encajó un gol tempranero de Oumar Diakite y no logró traducir su dominio territorial en un resultado favorable.

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El planteamiento táctico del Marsella de Bruno Genesio priorizó la posesión y el orden posicional, pero al equipo le faltó la contundencia necesaria para desarmar el bloque disciplinado del Sturm Graz. Con un 72 % de posesión, el OM se mostró cómodo en la salida de balón, aunque tuvo muchas dificultades en el último tercio. El gol encajado en el minuto 13, obra de Oumar Diakite, obligó al Marsella a jugar a remolque durante el resto de la noche y lo dejó en el último puesto de la tabla, con tres derrotas en tres partidos.

Las estadísticas reflejaron la diferencia entre cantidad y calidad. El Marsella disparó 14 veces, por 13 del Sturm Graz, pero los visitantes solo lograron un tiro a puerta en los 90 minutos. La falta de acierto fue evidente: la compacta defensa austriaca, dispuesta en un 3-4-1-2, frustró una y otra vez las llegadas prometedoras al área. Aunque la entrada de jugadores experimentados en la segunda parte mejoró el ritmo, el Marsella no encontró el empate que su dominio estadístico parecía justificar.

Portero y defensa

Jeffrey De Lange: 6/10

El portero fue poco más que un espectador durante largos tramos debido a la defensa adelantada del Marsella, pero realizó cuatro paradas que mantuvieron la desventaja en un solo gol. Poco pudo hacer ante el certero remate de Diakite en el minuto 13, que acabó siendo decisivo. Estuvo seguro en la distribución y ayudó al OM a alcanzar el 72 % de posesión.

Ulisses Garcia: 5/10

Como lateral izquierdo en el 4-2-3-1, Garcia tuvo dificultades para aportar la amplitud necesaria y abrir la defensa de tres del Sturm Graz. Aunque se mostró sólido en defensa, a sus centros al área les faltó precisión para encontrar a Maupay o a los centrocampistas que llegaban desde atrás.

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Nayef Aguerd: 5/10

El internacional marroquí disputó 65 minutos antes de ser sustituido. Estuvo implicado en el desajuste defensivo que permitió a Diakite encontrar espacio para marcar el primer gol. Después leyó bien el juego en líneas generales, pero el daño ya estaba hecho tras aquella transición temprana.

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Kelyane Bezahaf: 6/10

Actuación bastante correcta del joven, que ocupó la banda derecha durante 83 minutos. Mostró una velocidad aceptable para recuperar la posición, pero a menudo se vio obligado a optar por pases seguros hacia atrás en lugar de incorporarse al ataque, por lo que apenas puso a prueba a los carrileros del Graz.

Bamo Meite: 5/10

Meite vio una tarjeta amarilla en el tiempo añadido de la segunda parte. Ganó varios duelos aéreos, pero se mostró vulnerable cada vez que el Graz trató de salir rápidamente por el centro. Su disciplina se resintió a medida que crecía la frustración en los minutos finales.

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Centrocampo

Naim Kamissoko: 6/10

El joven centrocampista asumió gran parte del trabajo en el doble pivote. Se mostró seguro técnicamente y dio continuidad a la circulación, pero le faltaron pases verticales capaces de superar las líneas de una obstinada defensa austriaca que se replegó tras marcar pronto.

Angel Gomes: 4/10

Noche decepcionante para el jugador llamado a aportar creatividad, que vio una amarilla en el minuto 24 y fue sustituido al descanso. Gomes no logró ejercer su influencia habitual entre líneas y a menudo se vio superado por la presencia física de Gorenc-Stankovic.

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Amine Gouiri: 5/10

Gouiri trabajó para conectar el centro del campo con el ataque, pero acabó teniendo un papel secundario. Vio una tarjeta amarilla en el minuto 80, cuando la presión del OM se volvió desesperada. Que el equipo solo lograra un tiro a puerta puso de manifiesto un importante fallo táctico: la falta de balones que le llegaron.

Keyliane Abdallah: 5/10

El joven dejó destellos de velocidad en la banda, pero quedó aislado con frecuencia. Le costó superar a su marcador en los duelos individuales, en una noche en la que el Marsella acumuló 10 disparos fuera y no logró generar ocasiones de gran calidad.

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Geoffrey Kondogbia: 5/10

Kondogbia aportó presencia física, pero le faltó movilidad para seguir a los centrocampistas del Graz que se incorporaban en sus esporádicos contraataques. Fue sustituido en el minuto 65, cuando Genesio buscó más dinamismo en el centro del campo.

Ataque

Neal Maupay: 4/10

Fueron 46 minutos frustrantes para el delantero. Apenas recibió balones y no consiguió ejercer de referencia eficaz frente a los tres centrales del Graz. Fue sustituido en el descanso, cuando el Marsella buscó otra fórmula táctica para penetrar en el área.

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Suplentes y entrenador

Himad Abdelli: 6/10

Entró al descanso por Angel Gomes. Dio algo más de verticalidad a los pases y ayudó al OM a encerrar al Graz, aunque siguió faltando precisión en el último pase.

Igor Paixao: 5/10

Entró al descanso por Maupay. Aunque ofreció más movilidad en el último tercio, no encontró espacios para efectuar un disparo a puerta de verdadero peligro.

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Conrad Egan-Riley: 6/10

Sustituyó a Aguerd en el minuto 65. Cumplió en defensa, mientras el Sturm Graz renunciaba en gran medida a atacar para proteger su ventaja.

Pierre-Emile Hojbjerg: 6/10

Entró en el minuto 65 por Kondogbia para aportar experiencia y liderazgo. Mejoró el ritmo de los pases, pero para entonces el bloque austriaco ya estaba demasiado bien asentado.

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Timothy Weah: sin calificación

Entró por Bezahaf en el minuto 83. No tuvo tiempo suficiente para influir en el resultado.

Bruno Genesio: 4/10

Genesio estará preocupado por la falta de profundidad. Aunque su equipo dominó el balón, el planteamiento táctico careció de recursos para superar a un rival replegado. Su doble sustitución al descanso demostró que había detectado el problema, pero no encontró la manera de superar a un equipo que solo tuvo el 28 % de posesión.