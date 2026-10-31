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El Manchester City encadenó su segunda derrota consecutiva en la Premier League al caer por 1-0 ante el Brighton en el Etihad Stadium, una semana después de perder 2-1 frente al Aston Villa. El gol de Yasin Ayari en el minuto 11 decidió una tarde frustrante para los hombres de Enzo Maresca.

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El City dominó con un 62 % de posesión y 21 disparos, pero Bart Verbruggen y una disciplinada defensa del Brighton se mantuvieron firmes. Doku e Iliman Ndiaye llevaron el peligro de los locales, mientras que Erling Haaland apenas recibió balones.

Así puntuamos a los jugadores del Manchester City contra el Brighton...

Portero y defensa

Gianluigi Donnarumma - 6/10 Apenas tuvo trabajo más allá de recoger el balón de su portería en el minuto 11. Despejó de puños un córner temprano de Pascal Gross y resolvió las escasas llegadas del Brighton a puerta.

Matheus Nunes - 5/10 Volvió al once en lugar de Marc Guehi y pasó una tarde difícil. No llegó a interceptar el balón raso que cruzó el área, rebotó en Maxim De Cuyper y le cayó a Ayari para marcar el gol de la victoria. Verbruggen también le negó el gol después de que un pase le dejara a la espalda de la defensa en el minuto 63.

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Abdukodir Khusanov - 6/10 Despejó un centro temprano de De Cuyper y respondió bien a los escasos contraataques del Brighton. Fue quien más cerca estuvo de empatar en los últimos minutos, al obligar a Verbruggen a intervenir ante un potente disparo en el minuto 89.

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Rúben Dias - 6/10 Mantuvo a raya el ataque del Brighton durante largos tramos, y los visitantes apenas dieron nueve toques dentro del área del City. Sin embargo, una actuación defensiva sólida sirvió de poco sin un gol del empate en la otra portería.

Joško Gvardiol - 6/10 Estuvo acertado con el balón, pero aportó poco en ataque por la izquierda. Phil Foden le sustituyó en el minuto 79 cuando el City buscaba remontar.

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Centrocampo

Ayyoub Bouaddi - 5/10 Titular en lugar de Rayan Cherki, provocó una falta por la que Chema Andres vio la tarjeta amarilla, pero le costó hacerse notar. Fue el primer sustituido y dejó su sitio a Cherki en el minuto 55.

Elliot Anderson - 7/10 Uno de los jugadores más trabajadores del City. Su peligroso centro encontró a Ndiaye, cuyo cabezazo se marchó por muy poco, aunque antes había desperdiciado una ocasión por un mal control tras una pared con Enzo Fernandez. También preparó un remate de Doku en el tiempo añadido.

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Enzo Fernandez - 6/10 Combinó bien con Anderson para generar una ocasión temprana desde la posición de mediapunta, pero no encontró el pase decisivo para abrir una defensa muy poblada dentro del área. Nico O'Reilly le sustituyó en el minuto 64.

Ataque

Iliman Ndiaye - 7/10 Destacó por la derecha. Cabezó ligeramente desviado, superó con un regate a Olivier Boscagli antes de disparar directamente a Verbruggen y culminó una buena jugada individual con un remate que el portero desvió al poste al inicio de la segunda parte. También provocó una tarjeta amarilla a De Cuyper y disparó fuera desde un ángulo cerrado antes de ser sustituido por Allan.

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Jérémy Doku - 8/10 La principal amenaza del City, que puso en apuros a la defensa del Brighton con sus regates directos por la izquierda. Haaland golpeó mal el pase atrás que le dio en el minuto 31, preparó un remate tardío de Cherki y obligó a Verbruggen a intervenir en el tiempo añadido.

Erling Haaland - 5/10 Un partido frustrante para el noruego. Solo había tocado el balón 10 veces al cumplirse el minuto 39 y golpeó mal su primera ocasión. Poco antes del descanso, Lewis Dunk se lanzó al suelo para bloquear su mejor oportunidad.

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Suplentes y entrenador

Rayan Cherki - 6/10 (Entró por Bouaddi, 55') Aportó más creatividad e intentó filtrar pases entre la defensa. Su disparo desde fuera del área en el tiempo añadido fue bloqueado.

Nico O'Reilly - 6/10 (Entró por Fernandez, 64') Estuvo activo en su partido número 50 en la Premier League. Envió un buen balón raso al área para Ndiaye y cabeceó ligeramente desviado después de que Verbruggen detuviera el disparo de Khusanov.

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Phil Foden - 6/10 (Entró por Gvardiol, 79') Su entrada animó a la afición local cuando el City buscaba el empate, pero le quedaba muy poco tiempo.

Allan - 6/10 (Entró por Ndiaye, 79') Tuvo un impacto inmediato con una potente carrera que obligó a Gross a agarrarle del brazo y le costó una tarjeta amarilla al centrocampista del Brighton.

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Enzo Maresca - 5/10 Sus cambios en el once inicial, con la entrada de Nunes y Bouaddi, no dieron resultado. El City tuvo el balón y las ocasiones, pero le faltó eficacia para superar a una de las defensas mejor organizadas de la liga.