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El Fenerbahce de Dirk Kuyt igualó el marcador dos veces tras ir por detrás para poner fin al inicio perfecto del Liverpool en Europa, en un partido contra el club en el que Kuyt se dio a conocer.

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Trey Nyoni adelantó a los visitantes en el minuto 25 con una volea que supuso su primer gol con el club, pero cuatro minutos después un lanzamiento de falta de Mason Greenwood se desvió en Jeremy Jacquet, situado en la barrera. Alexander Isak, que había entrado desde el banquillo, cabeceó a la red un centro de Cody Gakpo en el minuto 69 con su primer toque de balón. Sin embargo, cuatro minutos después, un toque hacia atrás de Gakpo en una jugada de córner permitió a Archie Brown marcar a placer. En el minuto 79, Vedat Muriqi cabeceó un centro de Brown para dar la victoria a su equipo.

El equipo de Andoni Iraola tuvo el 68 % de la posesión, realizó 22 disparos y sacó 12 córners, pero los tres goles que encajó se originaron en errores defensivos a balón parado y en balones aéreos. La derrota supone su segundo partido consecutivo sin ganar, algo que no le ocurría desde agosto, y deja al Liverpool quinto en la tabla de la fase de liga con nueve puntos, mientras que el Fenerbahce celebró su primera victoria en la Champions League en 18 años.

A continuación, GOAL puntúa a los jugadores del Liverpool por su actuación en Estambul...

Portería y defensa

Alisson Becker (5/10): Hizo buenas paradas para evitar los goles de N'Golo Kante, Greenwood y Brown, pero quedó a media salida cuando Brown marcó a placer el segundo empate y no salió de la línea de gol cuando Muriqi cabeceó el tanto de la victoria.

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Joe Gomez (6/10): Se mostró activo en ataque desde el lateral derecho y envió un peligroso centro raso al área para Bradley Barcola, aunque tanto Greenwood como Brown le superaron en una ocasión. Dejó su sitio a Florian Wirtz en el minuto 66 cuando Iraola buscó la victoria.

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Jeremy Jacquet (5/10): Se giró en la barrera y el lanzamiento de falta de Greenwood se desvió en él antes de entrar para poner el empate. También fue uno de los tres jugadores a los que Muriqi superó por alto en el gol de la victoria. Además, mandó fuera un remate de cabeza al principio y cometió una falta innecesaria por un empujón.

Virgil van Dijk (6/10): El capitán se impuso repetidamente a Romelu Lukaku en los duelos físicos y fue una amenaza a balón parado: obligó a Ederson a intervenir en dos remates de cabeza y, ya en el tiempo añadido, mandó otra ocasión por encima del larguero.

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Kostas Tsimikas (6/10): Una mala cesión atrás permitió a Kante llegar al balón al comienzo del partido y tuvo suerte de que no se señalara penalti por un empujón a Greenwood. Sin embargo, combinó con Gakpo en la jugada previa al gol de Isak y puso centros con regularidad. Milos Kerkez le sustituyó en el minuto 76.

Centrocampo

Alexis Mac Allister (6/10): Movió el balón con precisión y puso a prueba a Ederson con un cabezazo tras el descanso, pero perdió el duelo aéreo en el que Muriqi se elevó para marcar el gol de la victoria y vio la amarilla por una falta tardía, fruto de la frustración, sobre Kerem Akturkoglu.

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Trey Nyoni (8/10): Marcó su primer gol con el Liverpool con una potente volea que se desvió en un rival, tras un despeje incompleto de un centro de Dominik Szoboszlai, y se convirtió en el segundo goleador más joven del club en la Champions League. Dirigió el juego desde atrás e intentó 96 pases, más que cualquier otro jugador del Liverpool en la competición esta temporada. También realizó intercepciones decisivas antes de dejar su sitio a Lewis Koumas en el minuto 85.

Dominik Szoboszlai (6/10): De vuelta al once inicial tras sus problemas en los isquiotibiales, puso el centro que dio origen al primer gol de Nyoni, pero desaprovechó la mayoría de sus lanzamientos a balón parado. Cometió la falta que Greenwood convirtió en el empate y perdió la marca de Brown en el segundo empate.

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Ataque

Victor Munoz (6/10): Empezó con energía: en el tercer minuto obligó a Ederson a desviar un disparo a córner y puso el centro que Barcola desvió fuera. Se entretuvo con el balón y permitió a Brown llegar para disparar a la hora de partido. Fue sustituido en el minuto 66.

Rio Ngumoha (7/10): El jugador de 18 años fue la principal amenaza ofensiva del Liverpool. Provocó faltas de Kante y Greenwood y vio cómo le bloqueaban un disparo tras una jugada de regates después del descanso. Fue sustituido, sorprendentemente, en el minuto 66.

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Bradley Barcola (6/10): Muy activo, pero desacertado en una función de delantero centro poco habitual para él. Golpeó mal el balón en una ocasión temprana, desvió fuera de cabeza un centro de Munoz y obligó a Ederson a rechazar un disparo con efecto.

Suplentes y entrenador

Alexander Isak (7/10): Cabeceó a la red un centro de Gakpo con su primer toque de balón, tres minutos después de entrar, para marcar su primer gol con el Liverpool en la Champions League.

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Cody Gakpo (6/10): Puso el centro del gol de Isak, pero su toque hacia atrás en una jugada de córner dejó el balón a Brown para que marcara el segundo empate del Fenerbahce. En los últimos minutos, mandó un disparo con efecto ligeramente por encima del larguero.

Florian Wirtz (6/10): Sustituyó a Gomez cuando Iraola buscó la victoria con el marcador 1-1, pero apenas tuvo incidencia en una zona de ataque muy poblada.

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Milos Kerkez (6/10): Entró por Tsimikas en el minuto 76 y siguió incorporándose al ataque, aunque sus centros fueron neutralizados sin dificultades.

Lewis Koumas (sin calificación): Sustituyó a Nyoni en el minuto 85.

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Andoni Iraola (5/10): Su triple cambio con el marcador 1-1 dio resultado de inmediato gracias a la combinación entre Isak y Gakpo, pero la fragilidad de su equipo a balón parado y en los duelos aéreos le salió cara. Los cinco cambios tras la derrota ante el Arsenal, incluida una línea de ataque sin un delantero centro reconocido, generaron muchas ocasiones, pero muy pocos remates claros.