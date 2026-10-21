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El Inter de Milán, con diez jugadores, logró una victoria crucial por 1-0 ante el Shakhtar Donetsk en San Siro y sumó su primer triunfo en la fase de liga de la Champions League. Pese a la expulsión de Alessandro Bastoni, Carlos Augusto marcó en los minutos finales y premió la resistencia táctica de los locales.

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El Inter de Milán dio por fin impulso a su campaña europea con una trabajada victoria por 1-0 ante el Shakhtar Donetsk en San Siro. En un partido marcado por la disciplina táctica y la emoción de los últimos minutos, el equipo de Cristian Chivu mostró un enorme carácter para sobreponerse a la inferioridad numérica. Tras dos derrotas en las primeras jornadas, la presión era palpable y, aunque el conjunto local dominó buena parte de la primera mitad, le costó transformar la posesión en ocasiones claras ante un bloque ucraniano bien organizado.

El partido cambió radicalmente en el minuto 68, cuando Bastoni fue expulsado tras recibir dos tarjetas amarillas en un breve intervalo. El Shakhtar amenazó al principio con aprovechar los espacios, pero la estructura del Inter se mantuvo firme. El momento decisivo llegó en el minuto 77 por medio de un protagonista inesperado: Carlos Augusto se incorporó al ataque para culminar una transición iniciada por Henrikh Mkhitaryan. Una serie de paradas de Josep Martínez en los últimos minutos aseguró que los tres puntos se quedaran en Milán y devolvió al Inter a la lucha en la clasificación de la fase liga.

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Portero y defensa

Josep Martínez - 8/10

El español fue posiblemente el jugador más importante del Inter en la recta final. Firmó una magnífica parada de reflejos para negarle el gol a Newertton en el minuto 87 y mostró un gran dominio del juego aéreo para frustrar a Matviyenko en un córner ya cerca del final. Terminó con cuatro paradas y la portería a cero, y aportó la seguridad necesaria tras la expulsión.

Manuel Akanji - 7/10

Con su habitual inteligencia sobre el terreno de juego, Akanji lideró al equipo en pases precisos, con 57. Sumó 11 intervenciones defensivas y demostró su capacidad para leer el juego y cortar el peligro antes de que se desarrollara. Su colocación fue fundamental para reorganizar la zaga cuando el Inter se quedó con diez jugadores.

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Alessandro Bastoni - 4/10

Una noche frustrante para el internacional italiano. Aunque contribuyó a la salida del balón e incluso puso a prueba al portero con un disparo lejano en el minuto 56, su expulsión en el 68 estuvo a punto de echar por tierra el esfuerzo del equipo. Recibir dos tarjetas amarillas en tan poco tiempo fue un error de juicio que sometió a sus compañeros a una enorme presión.

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Carlos Augusto - 9/10

El autor del gol de la victoria. Pese a comenzar como integrante de la defensa de tres, Augusto mostró una resistencia notable para sumarse al ataque en el minuto 77. Midió a la perfección su desmarque para recibir el pase de Mkhitaryan y empujar el balón más allá de Riznyk. Al margen del gol, se impuso físicamente y ganó varios duelos cruciales ante los habilidosos extremos del Shakhtar.

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Centro del campo

Hakan Çalhanoglu - 6/10

El director del juego intentó abrir la defensa del Shakhtar con varios disparos lejanos y obligó al portero a intervenir en el minuto 5. Sin embargo, le costó encontrar sus habituales pases incisivos ante el bloque bajo visitante y fue sustituido en el minuto 59, cuando Chivu buscó más energía.

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Nicolò Barella - 7/10

Barella fue el motor del equipo y recorrió una enorme cantidad de terreno, especialmente después de la expulsión. Estuvo cerca de marcar un golazo en el tiempo añadido con una vaselina desde el círculo central. Su versatilidad táctica permitió al Inter mantener presencia en el centro del campo incluso en inferioridad numérica.

Federico Dimarco - 6/10

Situado como centrocampista por la izquierda, Dimarco ofreció una salida constante para los cambios de orientación. Dispuso de una ocasión para disparar en el minuto 22, pero no encontró portería. Sus centros desde las bandas fueron irregulares y Bisseck lo sustituyó poco antes de la hora de juego como parte de un reajuste táctico.

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Djed Spence - 5/10

Un partido relativamente discreto del carrilero. A Spence le costó superar a su marcador en los duelos individuales y no aportó la amplitud suficiente para abrir la defensa del Shakhtar. Fue sustituido en el minuto 59 tras una actuación a la que le faltó la profundidad ofensiva necesaria.

Petar Sucic - 5/10

Sucic ocupó buenos espacios en los pasillos interiores durante la primera mitad, pero no tuvo una incidencia significativa con el último pase. Estuvo acertado en la posesión, aunque le faltó la chispa creativa necesaria para superar a un rival resistente, y fue sustituido en el minuto 73.

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Ataque

Marcus Thuram - 6/10

Los movimientos de Thuram fueron excelentes y sacaron a los defensas de su posición, pero le faltó precisión en la definición. Tuvo una buena ocasión en el minuto 3 y vio cómo le bloqueaban un potente disparo en el 66. Su capacidad para recibir y proteger el balón fue esencial en los minutos posteriores a la expulsión de Bastoni.

Ange-Yoan Bonny - 6/10

Bonny estuvo activo durante los 75 minutos que pasó sobre el césped y fue el jugador del Inter que más remató, con tres intentos. Obligó a Riznyk a realizar una buena parada en el minuto 19, pero le faltó acierto de cara a portería. Trabajó mucho en defensa antes de dejar su sitio a Mkhitaryan.

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Suplentes y entrenador

Yann Bisseck - 7/10

Entró en el minuto 59 y aportó la fortaleza física que necesitaba el equipo. Su presencia cobró aún más importancia tras la expulsión, cuando ayudó a sostener una defensa en inferioridad numérica.

Andy Diouf - 6/10

Entró en el minuto 59 por Spence. Aportó más cobertura defensiva y energía en la banda durante un tramo en el que el Inter tuvo que emplearse a fondo.

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Luis Henrique - 5/10

No tuvo tiempo suficiente para influir de forma significativa en ataque, pero cumplió con el trabajo defensivo necesario.

Piotr Zielinski - 6/10

Sustituyó a Çalhanoglu en el minuto 59. Estuvo acertado con el balón y ayudó a mantener la posesión bajo presión, aunque no generó ninguna ocasión importante.

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Henrikh Mkhitaryan - 8/10

Un cambio que transformó el partido. Entró en el minuto 75 y, apenas dos minutos después, dio a Carlos Augusto la asistencia del gol de la victoria. También obligó al portero a intervenir en los últimos minutos durante un contraataque.

Cristian Chivu - 7/10

Los cambios del entrenador fueron decididos y acabaron siendo determinantes. Dar entrada a Mkhitaryan justo cuando el partido parecía escaparse fue un acierto brillante. También merece reconocimiento por la organización defensiva del equipo tras quedarse con diez jugadores.