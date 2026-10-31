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El Inter sufrió su primera derrota de la temporada en la Serie A al caer por 3-1 ante el AC Milan en el derbi de la Madonnina, disputado en San Siro. El resultado hizo que el equipo de Cristian Chivu perdiera el liderato.

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El Inter salió frío y encajó dos goles de Christian Pulisic y Adrien Rabiot en los primeros 10 minutos. Diego Moreira dio las asistencias en ambos tantos y atormentó a Carlos Augusto por la banda izquierda del Inter antes de que el equipo de Chivu lograra asentarse.

El Inter reaccionó en el minuto 22, cuando Alessandro Bastoni marcó de cabeza a bocajarro después de que Manuel Akanji prolongara un córner de Hakan Calhanoglu. Mike Maignan evitó el empate de Djed Spence con una parada espectacular en el minuto 35, y Moreira castigó al Inter con un magnífico gol de falta directa en el 43.

Los visitantes tuvieron el 57 % de la posesión y realizaron 19 disparos, pero Maignan firmó siete paradas en total para mantenerlos a raya tras el descanso. El Inter también dispuso de un penalti mediada la segunda parte, aunque la decisión quedó anulada tras una revisión del VAR. A continuación, GOAL puntúa a los jugadores del Inter en San Siro.

Portero y defensa

Josep Martinez - 5/10 Josep Martinez encajó tres goles en los cuatro disparos a puerta del Milan. Poco pudo hacer ante los remates de Pulisic y Rabiot, y la falta de Moreira entró por la escuadra, fuera de su alcance. Solo hizo una parada en toda la noche, ante Alphadjo Cisse en el tiempo añadido.

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Yann Bisseck - 5/10 Yann Bisseck no llegó al centro que Pulisic cabeceó para abrir el marcador, y la falta de Moreira también pasó por encima de su cabeza cuando formaba parte de la barrera. Tuvo una gran ocasión en el minuto 13, pero Maignan detuvo su cabezazo a bocajarro. Ange-Yoan Bonny lo sustituyó en el minuto 82, cuando el Inter buscaba remontar.

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Manuel Akanji - 7/10 Manuel Akanji fue el mejor del Inter. Prolongó el córner que acabó en el gol de Bastoni y antes había propiciado el remate de cabeza de Bisseck en el minuto 13. También despejó un peligroso balón de Moreira desde la línea de fondo y mandó fuera una ocasión en el minuto 84.

Alessandro Bastoni - 7/10 Alessandro Bastoni marcó el gol del Inter con un cabezazo a bocajarro y siguió incorporándose al ataque desde el perfil izquierdo de la defensa de tres. Federico Dimarco lo sustituyó en el minuto 81.

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Centro del campo

Carlos Augusto - 6/10 Carlos Augusto tuvo una noche de claroscuros. Su centro raso generó la gran ocasión de Spence en el minuto 35 y más tarde encontró a Marcus Thuram para un remate de cabeza, pero falló una ocasión clarísima al lanzarse en plancha para cabecear a bocajarro en el minuto 56. Moreira lo desbordó en la jugada del primer gol, y el córner que dio lugar al segundo llegó tras tocar el balón en él. Vio la amarilla en el minuto 90 por una entrada temeraria sobre Omari Hutchinson.

Petar Sucic - 6/10 Petar Sucic trabajó mucho en el centro del campo y obligó a Maignan a intervenir con un disparo desde la frontal en el minuto 41. También preparó un remate lejano de Calhanoglu mediada la primera parte.

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Hakan Calhanoglu - 6/10 Las jugadas a balón parado de Hakan Calhanoglu fueron una amenaza constante, y uno de sus córners desembocó en el gol de Bastoni. Obligó a Maignan a hacer dos paradas en rápida sucesión mediada la primera parte ante su antiguo club, pero apenas tuvo protagonismo con el balón en juego. Piotr Zielinski lo sustituyó en el minuto 72.

Nicolo Barella - 6/10 Nicolo Barella intentó impulsar al equipo desde el centro del campo. El capitán tuvo la mejor ocasión del Inter en la segunda parte, en el minuto 67, pero Sankhoun Diawara bloqueó su disparo desde unos nueve metros. Dejó su sitio a Francesco Pio Esposito en el minuto 82.

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Djed Spence - 6/10 Djed Spence aportó velocidad por la derecha en su primer partido como titular en la Serie A. Al principio superó a Diawara y Pavlovic para forzar un córner. Debería haber empatado en el minuto 35, pero Maignan lo evitó con una espectacular parada de reflejos ante su remate desde unos cinco metros.

Ataque

Andy Diouf - 6/10 Andy Diouf puso a prueba a Maignan dos veces desde lejos, en los minutos 31 y 55, y preparó remates para Barella y Augusto, pero su conexión con Thuram fue irregular. Dejó su sitio a Henrikh Mkhitaryan en el minuto 72.

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Marcus Thuram - 6/10 Marcus Thuram estuvo aislado durante largos tramos frente a la defensa del Milan. Preparó disparos para Sucic y Diouf, y Maignan detuvo un cabezazo suyo en el minuto 70, pero nunca encontró una ocasión clara para marcar.

Suplentes y entrenador

Piotr Zielinski - 6/10 Piotr Zielinski sustituyó a Calhanoglu en el minuto 72 y dio continuidad a la circulación del balón, aunque mandó fuera un disparo lejano en los últimos minutos.

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Henrikh Mkhitaryan - 6/10 Henrikh Mkhitaryan entró por Diouf en el minuto 72, y un centro suyo dio lugar al penalti que el VAR anuló. También cabeceó fuera desde una buena posición.

Federico Dimarco - 6/10 Federico Dimarco sustituyó a Bastoni en el minuto 81 y aportó más calidad en las jugadas a balón parado y los centros. Preparó la ocasión de Akanji en los últimos minutos, pero llegó demasiado tarde.

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Ange-Yoan Bonny - 6/10 Ange-Yoan Bonny sustituyó a Bisseck en el minuto 82 y se mostró activo: le bloquearon un disparo y puso un centro para el cabezazo de Esposito en los últimos minutos.

Francesco Pio Esposito - 6/10 Francesco Pio Esposito entró por Barella en el minuto 82, preparó dos remates y cabeceó fuera la última ocasión del Inter en el tiempo añadido.

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Cristian Chivu (entrenador) - 4/10 Cristian Chivu tendrá que responder por el lento comienzo de su equipo, que ya perdía por dos goles en los primeros 10 minutos. El Inter tuvo más posesión, pero el Milan de Ruben Amorim superó tácticamente al equipo de Chivu, que esperó hasta el minuto 72 para hacer sus primeros cambios.