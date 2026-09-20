El Fenerbahçe firmó una actuación de una eficacia clínica aterradora en el Sukru Saracoglu, desmantelando al Eyupspor por 8-0 en una exhibición que se pareció menos a un partido de fútbol y más a un ejercicio de entrenamiento sobre cómo penetrar en el último tercio. Desde el pitido inicial, el equipo de Ismail Kartal explotó los carriles verticales con precisión quirúrgica, utilizando una línea defensiva alta para comprimir el campo y llevar a los visitantes a un estado permanente de pánico defensivo. La fluidez entre líneas fue excepcional, ya que los locales registraron 13 disparos a puerta y convirtieron un porcentaje asombroso de sus ocasiones.

El colapso estructural del Eyupspor se aceleró por la agresiva presión tras pérdida del Fenerbahçe y el brillante intercambio posicional entre su cuarteto ofensivo. Aunque el marcador refleja una diferencia de calidad, el porqué táctico reside en la capacidad del Fenerbahçe para crear superioridades numéricas en las bandas antes de conectar recortes devastadores. Para cuando llegó el cuarto gol antes del descanso, el partido ya se había transformado en una batalla psicológica que los visitantes ya habían perdido, lo que permitió a los locales ampliar el marcador con cuatro tantos más en una segunda parte definida por una total superioridad técnica.

Portero y defensa

Ederson - 7/10

Una tarde en gran medida testimonial para el brasileño, que fue un espectador durante la inmensa mayoría de los 90 minutos. Mantuvo la concentración para realizar seis paradas, en su mayoría ante intentos lejanos poco elaborados, asegurándose de que la portería a cero se mantuviera intacta mientras ofrecía su habitual salida de balón con serenidad desde atrás.

Nelson Semedo - 8/10

Semedo dio amplitud constante por la banda derecha, actuando más como un extremo secundario que como un lateral tradicional. Su velocidad en la recuperación apagó las pocas oportunidades de contraataque que intentó el Eyupspor, y sus incorporaciones por fuera fueron clave para generar espacio para que Greenwood se metiera por dentro.

Milan Skriniar - 8/10

El eslovaco fue el pilar de la defensa durante 70 minutos, ganando cada duelo aéreo y organizando la línea alta con autoridad de veterano. Su capacidad para dar un paso al centro del campo y romper la primera línea de presión permitió al Fenerbahçe sostener su asfixiante impulso ofensivo.

Nathan Ake - 8/10

La lectura del juego de Ake fue impecable, interceptando a menudo pases antes de que pudieran llegar a los delanteros del Eyupspor. Su distribución con la izquierda añadió una dimensión vital a la salida de balón, asegurando que la transición de la defensa al ataque fuera a la vez rápida y segura.

Archie Brown - 9/10

Una actuación de élite del joven lateral, que equilibró sus obligaciones defensivas con una decidida vocación ofensiva. Coronó una gran actuación con una asistencia para el gol de Muriqi en el minuto 47 y siguió siendo una amenaza constante hasta su sustitución en el minuto 85.

Centrocampo

Matteo Guendouzi - 9/10

Guendouzi fue el latido del centro del campo, marcando el ritmo y rompiendo líneas con facilidad. Vio puerta en el minuto 38 tras una brillante combinación con Kahveci, ilustrando su crecimiento hasta convertirse en una presencia total de área a área bajo las órdenes de Kartal.

N'Golo Kante - 8/10

El veterano centrocampista aportó el equilibrio necesario, permitiendo que los jugadores más creativos brillaran. Antes de ser sustituido al descanso para dosificar esfuerzos, Kante registró un alto número de recuperaciones de balón y se aseguró de que el Eyupspor nunca encontrara su sitio en la zona central.

Irfan Kahveci - 10/10

Una actuación impecable del mediapunta turco. Kahveci participó en casi todo, marcó dos veces (38' y 45+1') y dio dos asistencias cruciales para Muriqi. Su visión y el peso de sus pases estuvieron a un nivel con el que el Eyupspor sencillamente no pudo convivir.

Ataque

Kerem Akturkoglu - 8/10

Aunque no vio puerta, la gravedad de Akturkoglu abrió el campo para sus compañeros. Su movimiento sin balón fue generoso, arrastrando a los defensores fuera de sitio y dando la asistencia del tempranero gol inicial de Muriqi en el minuto 7.

Mason Greenwood - 9/10

Greenwood exhibió su pegada, marcando el quinto y el octavo gol de la tarde. Su capacidad para definir con ambas piernas mantuvo en vilo a los porteros del Eyupspor, y su asistencia para el gol de Kahveci justo antes del descanso demostró la evolución de su visión como generador de juego.

Vedat Muriqi - 10/10

El punto focal de una victoria histórica. Muriqi fue imparable, firmando cuatro goles (7', 21', 47', 55') en una lección magistral de conciencia posicional y definición depredadora. Avasalló a los centrales rivales y mostró una inmensa calidad técnica en su juego de asociación.

Suplentes y entrenador

Ismail Yuksek - 7/10

Entró al descanso por Kante y mantuvo la alta intensidad en la medular, asegurándose de que no hubiera bajón en las transiciones defensivas.

Romelu Lukaku - 6/10

Entró en el minuto 69 por Muriqi. Aunque no marcó, su presencia física mantuvo ocupada a la exhausta defensa del Eyupspor en los minutos finales.

Oguz Aydin - 8/10

Un cameo muy efectivo. Aydin sustituyó a Akturkoglu en el minuto 70 y dio la asistencia del último gol de Greenwood, demostrando la profundidad de esta plantilla del Fenerbahçe.

Kojo Oppong - 6/10

Sustituyó a Skriniar para los últimos 20 minutos y ayudó a conservar la portería a cero sin demasiadas complicaciones.

Levent Mercan - N/A

Entró tarde por Brown; no tuvo tiempo suficiente para influir en el desarrollo táctico.

Ismail Kartal - 10/10

Kartal acertó en cada detalle táctico. Su decisión de apostar por un 4-2-3-1 de presión alta desbordó por completo el bloque 4-1-4-1 del Eyupspor. Las rotaciones en el último tercio estaban claramente muy trabajadas, y su gestión del partido con sustituciones tempranas mostró a un entrenador con el control total de su proyecto.