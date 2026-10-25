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El Bayern de Múnich mantuvo su inicio de temporada invicto con una victoria solvente por 3-1 ante el SC Friburgo en el Europa-Park Stadion. Los goles de Dayot Upamecano, Serge Gnabry y Michael Olise, que marcó en los últimos minutos, hicieron que los tres puntos viajaran a Baviera.

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El Bayern de Múnich prosiguió su marcha dominante en lo más alto de la Bundesliga con una calculada victoria por 3-1 ante un SC Freiburg que ofreció resistencia. El plan táctico del conjunto bávaro se basó en asfixiar al rival con una línea adelantada y limitar a los locales a transiciones esporádicas. Dayot Upamecano abrió el marcador en el minuto 16 e impuso un ritmo que al Freiburg le costó alterar pese a su ordenado bloque defensivo. Serge Gnabry amplió la ventaja justo antes del descanso y dio al Bayern un colchón que resultó decisivo cuando el partido entró en una caótica recta final.

El Bayern perdió algo de control en la segunda parte y sufrió un susto cuando Tom Bischof desvió involuntariamente el balón hacia su propia portería en el minuto 82, lo que dio esperanzas al Freiburg. Sin embargo, el equipo de Vincent Kompany mostró la madurez que se exige a los campeones y resistió una última ofensiva marcada por los remates de cabeza de Igor Matanovic. Michael Olise sentenció el encuentro ya en el tiempo añadido. Su gol en el minuto 95 reflejó la mayor eficacia y calidad del Bayern en el último tercio del campo y dejó al equipo líder por diferencia de goles.

Portero y defensa

Jonas Urbig: 7/10

Actuación sólida del joven portero, que realizó cinco paradas para contener al Freiburg. Poco podía hacer en el gol en propia puerta, pero estuvo muy bien colocado durante todo el partido, especialmente ante la sucesión de disparos de los últimos diez minutos. Se enfrentó a 0,99 xGC y, en líneas generales, mantuvo la calma bajo la presión del juego aéreo.

Dayot Upamecano: 8/10

El francés fue una presencia decisiva en ambas áreas. No solo marcó con contundencia el primer gol en el minuto 16, sino que también lideró el partido en intervenciones defensivas, con 13. Su capacidad para ganar siete duelos y sostener una línea adelantada permitió al Bayern comprimir el juego, aunque desperdició una ocasión tardía de marcar su segundo gol tras un córner.

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Jonathan Tah: 7/10

Dio una lección de distribución del balón y solidez estructural. Tah completó 60 de los 66 pases que intentó y fue la principal vía del Bayern para reiniciar sus jugadas de posesión. Rara vez se le vio fuera de posición y aportó la solidez física que permitió a Upamecano anticiparse con más agresividad.

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Josip Stanisic: 6/10

Situado como lateral de perfil conservador, Stanisic cumplió con diligencia, aunque sin destacar. Se centró en neutralizar la amenaza de Derry Scherhant antes de ser sustituido por Sacha Boey poco después de la hora de juego. Una actuación disciplinada en lo táctico, en la que priorizó el orden defensivo frente a las incorporaciones al ataque.

Nathaniel Brown: 6/10

Mostró destellos de ambición ofensiva y, en el minuto 69, provocó un buen bloqueo de su disparo. Aunque en ocasiones le faltó precisión en el último pase, su energía por la izquierda dio amplitud al equipo. Fue sustituido en el minuto 73 por el más experimentado Alphonso Davies, cuando el Bayern buscaba controlar el ritmo del partido.

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Centrocampo

Konrad Laimer: 7/10

El motor del centro del campo. El despliegue de Laimer fue crucial para dificultar los intentos del Freiburg de elaborar el juego a través de Patrick Osterhage. Su cobertura de los espacios y su capacidad para recuperar segundos balones contribuyeron a que el Bayern mantuviera un 56 % de posesión y limitara a los locales a cero ocasiones claras creadas.

Tom Bischof: 5/10

Una noche difícil para el joven en un ambiente hostil. Aunque estuvo correcto en líneas generales, el gol en propia puerta del minuto 82 fue un despiste que sometió al equipo a una presión innecesaria. Tendrá que mostrar más fortaleza mental en partidos a domicilio de tanta exigencia.

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Lennart Karl: 6/10

Situado entre líneas, Karl intentó conectar el juego y probó fortuna en el minuto 25 con un disparo que se marchó fuera. Le costó encontrar el pase decisivo ante el compacto doble pivote del Freiburg, pero trabajó mucho sin balón hasta su sustitución en el minuto 86.

Ataque

Serge Gnabry: 7/10

Aportó la precisión de cara a portería que el Bayern necesitaba en la primera parte. Su gol en el minuto 42 llegó en el momento justo y frenó el impulso del Freiburg antes del descanso. Fue una amenaza constante desde la izquierda hasta que dejó su sitio a Saibari en un reajuste táctico.

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Michael Olise: 8/10

Siempre pareció el jugador con más capacidad para crear peligro sobre el césped. Incluso cuando las cosas no le salían, su insistencia tuvo premio con un gol magníficamente ejecutado en el minuto 95 que sentenció el partido. Terminó el encuentro con una alta participación en el xG y fue el principal impulsor de las cuatro ocasiones claras del Bayern.

Harry Kane: 6/10

Una noche frustrante de cara a portería para el capitán de Inglaterra. Dispuso de dos ocasiones importantes, un remate de cabeza en el minuto 57 y un disparo rápido en el 81, pero Backhaus detuvo ambos. Su juego de espaldas a portería fue fundamental, aunque le faltó su contundencia habitual en la definición.

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Suplentes y cuerpo técnico

Sacha Boey: 6/10

Entró por Stanisic en el minuto 61 y aportó piernas frescas por la derecha. Su cometido fue principalmente defensivo, mientras el Freiburg aumentaba la presión en los últimos minutos.

Ismael Saibari: 7/10

Un suplente que tuvo impacto y participó mucho en la última media hora. Sumó cuatro disparos, puso a prueba al portero en varias ocasiones y añadió una amenaza de gol que exigió a la cansada defensa del Freiburg.

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Alphonso Davies: 6/10

Entró en el minuto 73 para aportar velocidad y capacidad de recuperación por la izquierda cuando el partido empezó a abrirse.

Hiroki Ito: sin calificación

Entró en el minuto 86 en un cambio táctico para reforzar la defensa.

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Aaron Danks: 7/10

El segundo entrenador merece reconocimiento por un plan de partido bien estructurado que se tradujo en una superioridad estadística (2,94 xG frente a 0,99). Sus cambios fueron proactivos, no reactivos, aunque le preocupará el titubeo defensivo posterior al gol en propia puerta.