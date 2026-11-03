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Raphinha marcó dos goles después de que Lamine Yamal abriera el marcador y batiera un récord, y el Barcelona puso fin al arranque perfecto del Aston Villa en la Champions League.

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El Barcelona venció al Aston Villa por 3-0 en un Spotify Camp Nou empapado por la lluvia e infligió al equipo de Unai Emery su primera derrota de esta edición de la Champions League.

El Villa regaló el primer gol a los locales a los siete minutos, cuando un pase precipitado de Joao Gomes a través de su propia área llegó a Yamal, que con su 14.º gol en la Champions League se convirtió en el adolescente más goleador de la historia de la competición. Los visitantes crearon peligro durante una primera parte abierta: Matty Cash y Gomes vieron bloqueados sendos remates desde cerca, mientras que Johan Manzambi desaprovechó una buena ocasión antes de que Joan Garcia le negara el gol.

El capitán sentenció tras el descanso al marcar después de un pase al hueco de Fermin Lopez en el minuto 52 y de un centro de Joao Cancelo en el 64. El Barcelona terminó con un 65 % de posesión, 1,96 goles esperados (xG) frente a los 0,72 del Villa y su primera portería a cero en la Champions League en 18 partidos. La victoria le permite superar al Villa y situarse segundo en la fase de liga, con ambos equipos empatados a nueve puntos.

A continuación, GOAL puntúa a los jugadores del Barcelona...

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Portero y defensa

Joan Garcia (8/10): Desvió con una gran intervención el potente disparo de Johan Manzambi en el minuto 31 y salió repetidamente de su portería para frenar a Nicolas Jackson. Así consiguió la primera portería a cero del Barça en la Champions League en 18 partidos.

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Brian Farinas (7/10): Mostró aplomo como lateral derecho en su debut en la Champions League, aunque el Villa pidió penalti cuando Emiliano Buendia cayó tras una acción suya. Alejandro Balde le sustituyó en el minuto 82.

Pau Cubarsi (7/10): Frenó a Jackson al borde del área y propició un contraataque del Barça. También se mantuvo firme cuando el delantero le golpeó tarde en la espinilla antes del descanso.

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Gerard Martin (7/10): Sólido como central en un partido en el que el Barcelona dejó al Villa en un solo disparo a puerta.

Joao Cancelo (8/10): Influyente como lateral izquierdo. Llegó hasta la línea de fondo para asistir a Raphinha en su segundo gol y estuvo cerca de marcar con un potente disparo que se marchó ligeramente por encima del larguero. Jugó los 90 minutos.

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Centro del campo

Rodri (7/10): Dio continuidad al juego desde la base del centro del campo durante una primera parte en la que hubo mucho espacio entre líneas, antes de que Marc Bernal le sustituyera en el descanso.

Pedri (7/10): Aprovechó un pase impreciso de Zion Suzuki para generar una ocasión para Anthony Gordon en la primera parte y ayudó al Barça a dominar la posesión. Frenkie de Jong le sustituyó en el minuto 70.

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Fermin Lopez (8/10): Filtró un preciso pase raso para el primer gol de Raphinha y obligó a Suzuki a realizar una rápida parada tras robarle el balón a Boubacar Kamara. Gavi le sustituyó en el minuto 69.

Ataque

Lamine Yamal (8/10): Castigó el error de Gomes para convertirse en el adolescente más goleador de la historia de la Champions League y atormentó a Ian Maatsen durante toda la noche. Suzuki le negó dos veces un segundo gol.

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Anthony Gordon (7/10): Superó repetidamente a Matty Cash por la izquierda y obligó a Suzuki a realizar una rápida parada, aunque en ocasiones le falló el último pase.

Raphinha (9/10): Amonestado por protestar antes del descanso, el capitán sentenció el partido con dos remates serenos tras los pases de Fermin y Cancelo. Así igualó a Robert Lewandowski con 23 goles en la Champions League para el club. Gabriel Jesus le sustituyó en el minuto 70.

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Suplentes y entrenador

Marc Bernal (6/10): Sustituyó a Rodri en el descanso y dio estabilidad al centro del campo mientras el Barça ampliaba su ventaja.

Gavi (6/10): Entró por Fermin y uno de sus centros golpeó en el brazo de Pau Torres, lo que provocó tímidas peticiones de penalti.

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Gabriel Jesus (6/10): Sustituyó a Raphinha y dejó el balón a Yamal para un remate tardío que Suzuki desvió.

Frenkie de Jong (6/10): Sustituyó a Pedri y ayudó al Barça a controlar el tramo final con una posesión precisa.

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Alejandro Balde (sin calificación): Entró por Farinas para disputar los últimos minutos.

Hansi Flick (8/10): Su equipo resistió una primera parte exigente y amplió su ventaja tras el descanso. Acabó con el pleno de victorias del Villa y, por fin, dejó su portería a cero en Europa.