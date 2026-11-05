Notas de los jugadores del AC Milan ante el Ferencvaros: el equipo de Ruben Amorim se frustra y Goncalo Ramos no ve puerta

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El AC Milan sufrió una decepcionante derrota en casa por 0-2 ante el Ferencvaros en la Europa League, en un partido en el que sus errores defensivos le salieron caros. Pese a tener el 70 % de la posesión, el conjunto italiano no logró superar a un resistente equipo húngaro en San Siro.

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La campaña del AC Milan en la Europa League sufrió un duro revés al caer ante un Ferencvaros muy eficaz en San Siro. El partido llegó al descanso sin goles, pero el conjunto italiano no supo aprovechar su superioridad estadística: acabó con 15 disparos, aunque solo dos fueron a puerta.

En la segunda parte, la disciplina defensiva del Milan se vino abajo por completo. Lenny Joseph aprovechó la pasividad del equipo para marcar dos goles, en los minutos 52 y 66, ambos con asistencia de Kristoffer Zachariassen. Ni siquiera cuando los visitantes se quedaron con diez jugadores tras la expulsión de Yusuf Bamidele en el minuto 77 encontró el Milan la forma de remontar. Se queda así con solo tres puntos en sus primeros cuatro partidos de la fase de grupos.

Portería y defensa

Lorenzo Torriani - 5/10

Una noche difícil para el joven portero. Recibió ocho disparos a puerta y realizó seis paradas, pero no logró la intervención decisiva que habría evitado el doblete de Joseph. Apenas asumió riesgos en la distribución del balón, dado el elevado porcentaje de posesión del Milan, aunque la estructura defensiva que tenía por delante le ofreció poca protección.

Koni De Winter - 3/10

Una noche para olvidar para el defensa. Vio la tarjeta amarilla en el minuto 51, apenas sesenta segundos antes del primer gol, y tuvo problemas para seguir los movimientos de Joseph durante toda la segunda parte. Acabó siendo sustituido en el minuto 67, cuando el Milan buscaba más impulso ofensivo.

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Davide Bartesaghi - 5/10

Cumplió razonablemente bien en la primera parte, dentro de una línea defensiva que no encajó ningún gol antes del descanso. Sin embargo, quedó fuera de posición en la transición que desembocó en el segundo gol. Fue sustituido por Camarda cuando Amorim apostó por volcarse al ataque.

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Filippo Terracciano - 5/10

Uno de los pocos defensas que disputó los 90 minutos. Se mostró activo en la banda, pero le faltó precisión en el último pase para ayudar al Milan a transformar su dominio territorial en ocasiones claras. Contribuyó a los 15 disparos del equipo, aunque ninguno de los suyos inquietó al portero.

Sankhoun Diawara - 4/10

No logró imponer su físico en el partido y fue sacrificado por motivos tácticos al descanso. Su incapacidad para cortar los balones que llegaban a Zachariassen en la primera parte llevó a Amorim a buscar alternativas en el banquillo.

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Centro del campo

Adrien Rabiot - 5/10

Getty Images

El francés intervino mucho con el balón mientras el Milan marcaba el ritmo con un 70 % de posesión. Sin embargo, su juego fue a menudo demasiado horizontal y no aportó la verticalidad necesaria para superar el bloque del Ferencvaros. Disputó el partido completo, pero perdió protagonismo en los últimos minutos.

Omari Hutchinson - 6/10

Dejó destellos de creatividad y fue uno de los jugadores más activos del Milan. Intentó avanzar con el balón y asociarse con Ramos, pero sus acciones terminaron a menudo en disparos bloqueados o centros imprecisos.

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Ardon Jashari - 5/10

Trabajó en el centro del campo, aunque le faltó chispa creativa. Fue eficaz a la hora de mantener la posesión, pero tuvo problemas para defender los contraataques que acabaron decidiendo el partido. Fue sustituido por Modric en el minuto 63.

Yunus Musah - 4/10

No mostró su energía habitual en las bandas. Aportó poco en ataque y fue sustituido al descanso, cuando el Milan buscaba cambiar su planteamiento táctico.

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Ataque

Alphadjo Cisse - 4/10

El atacante pasó desapercibido durante sus 46 minutos sobre el terreno de juego. No realizó ningún disparo a puerta y los centrales del Ferencvaros lograron anularlo antes de que fuera sustituido en el descanso.

Goncalo Ramos - 5/10

La referencia ofensiva del equipo estuvo aislada durante largos tramos. Pese al elevado número de disparos del Milan, Ramos apenas dispuso de ocasiones claras para poner a prueba a Dibusz, ya que la defensa húngara consiguió cerrar los espacios en el área.

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Suplentes y entrenador

Diego Moreira - 5/10

Getty Images

Entró al descanso para dar más amplitud al equipo, pero tuvo dificultades para superar a su marcador. Su entrada apenas sirvió para frenar los contraataques del Ferencvaros.

Christian Pulisic - 6/10

El estadounidense aportó algo de urgencia tras entrar al descanso. Participó en la mejor secuencia de juego del Milan, aunque no consiguió el gol ni la asistencia necesarios para iniciar la remontada.

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Mario Gila - 5/10

Entró para la segunda parte con el objetivo de reforzar la defensa, pero el Milan encajó dos goles en los veinte minutos posteriores a su entrada.

Luka Modric - 5/10

El veterano centrocampista entró en el minuto 63 para aportar control. Aunque ayudó a mantener el alto porcentaje de posesión, el partido ya se le estaba escapando al Milan cuando encontró su ritmo.

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Francesco Camarda - 5/10

La última apuesta de Amorim. El adolescente trabajó mucho, pero apenas recibió balones aprovechables en los minutos finales.

Ruben Amorim - 3/10

Getty Images

Un fracaso táctico del entrenador. Pese a tener un 70 % de posesión, su equipo careció de un plan B cuando se vio por detrás en el marcador. Los tres cambios que hizo al descanso no alteraron la dinámica del partido, y los visitantes aprovecharon una y otra vez la adelantada línea defensiva del Milan.