Notas de los jugadores de Italia ante Francia: Francesco Esposito brilla en una contundente victoria en San Siro

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Italia remontó un gol tempranero de Michael Olise para imponerse a Francia por 3-1 con gran eficacia en San Siro. Un doblete de Francesco Esposito y un tanto de Davide Frattesi dieron los tres puntos a Italia en este partido de la Liga de Naciones.

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Italia dio una lección de eficacia en las transiciones en San Siro al remontar un gol en contra y derrotar a Francia por 3-1. Los visitantes comenzaron con fuerza y Olise abrió el marcador en el minuto 10, pero el equipo de Roberto Mancini mantuvo la calma. La disciplina táctica de Italia le permitió resistir la presión antes de responder por medio de Esposito, que empató en el minuto 26 tras una gran acción de Nicolò Cambiaghi.

En la segunda parte, Italia se hizo con el control absoluto de las zonas centrales. Frattesi dio la vuelta al partido en el minuto 63 al culminar una jugada con asistencia del suplente Federico Dimarco. Aunque Sebastiano Esposito había fallado un penalti poco antes de ese gol, Italia no se quedó sin el tercero. Francesco Esposito sentenció desde el punto de penalti en el minuto 75 y puso el broche a una actuación marcada por la presión intensa y la eficacia de cara a portería frente a la Francia de Zinedine Zidane.

Portería y defensa

Gianluigi Donnarumma - 7/10

El capitán poco pudo hacer ante el preciso disparo con el que Olise marcó al comienzo, pero después transmitió tranquilidad. Realizó cuatro paradas decisivas para contener a Francia durante sus fases de dominio de la posesión y se impuso con autoridad en su área ante los 18 disparos que recibió Italia en total.

Michael Kayode - 6/10

Encargado de frenar a Bradley Barcola, Kayode pasó apuros al principio, pero fue mejorando con el paso de los minutos. Aunque en ocasiones le costó controlar las incorporaciones de los jugadores franceses desde atrás, su presencia física resultó útil en las transiciones defensivas y contribuyó a los 43 despejes del equipo.

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Giorgio Scalvini - 7/10

Actuación anticipativa del joven central, que lideró una zaga que sumó 18 intercepciones entre sus integrantes. Fue fundamental para limitar las penetraciones de Francia por el centro y obligarla a buscar las bandas y probar con disparos de escasas opciones.

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Alessandro Bastoni - 7/10

Con su habitual tranquilidad con el balón, Bastoni ayudó a lanzar varios contraataques a lo largo del partido. Su capacidad para incorporarse al centro del campo generó superioridades numéricas que a Francia le costó contrarrestar en los mejores momentos de Italia.

Riccardo Calafiori - 7/10

Desde el lateral izquierdo de la defensa de cuatro, Calafiori mostró disciplina y buen posicionamiento. Desempeñó un papel clave en una zaga que supo controlar la amenaza de Rayan Cherki y Olise, y contribuyó a que Italia se mantuviera compacta pese a tener solo el 35 % de la posesión.

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Centro del campo

Nicolo Barella - 8/10

El motor del equipo. El despliegue incansable y la inteligencia táctica de Barella fueron fundamentales. Cubrió muchísimo terreno para facilitar los siete contraataques de Italia y sirvió de enlace entre una defensa replegada y una delantera eficaz.

Davide Frattesi - 8/10

Actuación decisiva del jugador de la Lazio, que exhibió sus características llegadas al área desde atrás. Marcó el trascendental segundo gol en el minuto 63 y siguió siendo una amenaza constante hasta su sustitución en el 73.

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Sandro Tonali - 7/10

Tonali aportó la protección defensiva necesaria para neutralizar la influencia de Adrien Rabiot y Désire Doue. Su posicionamiento dio más libertad de movimientos a Barella y Frattesi, y aprovechó bien sus escasos contactos con el balón en una disputada batalla en el centro del campo.

Ataque

Francesco Esposito - 9/10

El indiscutible jugador del partido. Mostró instinto goleador para empatar en el minuto 26 y sangre fría para transformar el penalti en el 75. Pese a ver una tarjeta amarilla en el minuto 39, estuvo a un nivel excepcional como referencia ofensiva.

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Sebastiano Esposito - 6/10

Noche frustrante de cara a portería para el atacante, que falló en el minuto 60 un penalti que habría podido facilitar antes las cosas. Sin embargo, sus movimientos abrieron espacios para sus compañeros y trabajó duro en defensa antes de ser sustituido.

Nicolo Cambiaghi - 7/10

Fue decisivo en la reacción de la primera parte: Cambiaghi dio la asistencia del empate en el minuto 26. Su velocidad al contraataque obligó a la defensa francesa a retroceder en situaciones incómodas y marcó la pauta del éxito de Italia en las transiciones.

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Suplentes y entrenador

Federico Dimarco - 8/10

Un cambio inspirado. Dimarco entró en el minuto 62 y solo necesitó sesenta segundos para asistir a Frattesi en el gol que puso a Italia por delante, cambiando por completo la dinámica de la banda izquierda.

Antonio Vergara - 6/10

Entró en el minuto 62 para aportar piernas frescas en el último tercio y mantuvo la presión sobre la defensa francesa en los compases finales.

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Issa Doumbia - 6/10

Entró en el minuto 73 para reforzar el centro del campo tras la salida de Frattesi y ayudó a Italia a asegurar la victoria sin mayores sobresaltos.

Samuele Ricci - Sin calificación

Entró en el tiempo añadido para ayudar a consumir los últimos minutos.

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Gianluca Scamacca - Sin calificación

Cambio táctico tardío para aportar presencia física en los últimos minutos.

Roberto Mancini - 8/10

Mancini ganó la batalla táctica a Zidane al asumir el papel de equipo menos favorito. Al ceder la posesión (35 %) y apostar por la verticalidad, explotó a la perfección la línea defensiva adelantada de Francia. Su doble cambio en el minuto 62 fue el punto de inflexión del partido.