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Francia se aseguró el primer puesto del grupo A1 y una plaza en los cuartos de final de la Liga de Naciones, pero necesitó un gol en propia puerta y el primer tanto de Junior Kroupi con la selección para superar a un inspirado Berke Ozer en Burdeos.

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Francia mantuvo a Turquía encerrada durante largos tramos en el Matmut Atlantique, pero Ozer evitó el gol en la primera parte y a Kylian Mbappe le anularon un tanto por fuera de juego antes del descanso. El empate se rompió por fin en el minuto 49, cuando Adrien Rabiot prolongó de cabeza un córner de Rayan Cherki y el balón entró tras tocar en Emirhan Topcu.

Turquía creyó haber empatado poco después por medio de Arda Guler, pero el VAR anuló el gol por un fuera de juego en la jugada previa. Kroupi, que había entrado desde el banquillo, marcó el 2-0 en el minuto 80 al aprovechar un pase de Cherki que rompió la defensa. Abdulkerim Bardakci remató de cabeza un córner de Guler en el minuto 90 y puso emoción al final.

Francia realizó 23 disparos por los 13 de Turquía, pero Ozer hizo siete paradas para mantener a los visitantes en el partido hasta el final. Fue la decimotercera victoria de Francia en 2026, con la que igualó su récord en un año natural, y el resultado le permitirá ser cabeza de serie en el sorteo de cuartos de final.

Estas son las notas de los jugadores de Francia en el Matmut Atlantique...

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Portero y defensa

Mike Maignan (7/10): Hizo una magnífica parada a bocajarro para negar el gol a Ismail Yuksek en el minuto 36, pero no volvió tras el descanso por un problema en el muslo.

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Sael Kumbedi (7/10): Atrevido y enérgico en su primera titularidad con Francia. Mantuvo a raya a Eren Elmali y puso el centro que Rabiot remató de cabeza al comienzo del partido.

Jeremy Jacquet (7/10): Bloqueó dos disparos de Arda Guler que iban a portería, uno en cada parte, y prolongó el pase que dejó a Mbappe solo ante el portero en el minuto 34. Como al resto de la defensa, a veces le pillaron desprevenido cuando Turquía encontró espacios al contraataque.

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Ibrahima Konate (7/10): Hizo un bloqueo decisivo para frenar a Deniz Gul en el minuto 16 y dio el pase en el gol anulado a Mbappe. Vio la tarjeta amarilla al inicio de la segunda parte por derribar a Gul.

Andy Diouf (7/10): Se entendió de maravilla con Barcola por la izquierda, dio un pase atrás para Rabiot al comienzo y disparó al lateral de la red antes del descanso. También dejó solo a Kroupi en el minuto 68 y le robó el balón a Guler para iniciar una gran ocasión de Mbappe.

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Centrocampo

Lucas Da Cunha (8/10): Propició el mano a mano de Barcola y dejó a Mbappe solo ante la portería en la primera parte. Cerca del final, estuvo a punto de marcar el 3-0 con un disparo raso que pasó rozando el poste.

Adrien Rabiot (7/10): Fue el jugador más activo de Francia en la primera parte: puso a prueba a Ozer desde unos 18 metros y cabeceó por encima del larguero un centro de Kumbedi. Su prolongación en el primer palo de un córner de Cherki dio lugar al primer gol, antes de dejar su sitio a Eduardo Camavinga en el minuto 63.

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Rayan Cherki (8/10): El jugador más destacado de Francia. Sacó el córner del primer gol y dio un pase medido para el tanto de Kroupi. Otro de sus pases dejó a Mbappe solo ante la portería en el minuto 64, antes de que Warren Zaire-Emery le sustituyera en el 82.

Ataque

Michael Olise (7/10): Obligó a Ozer a intervenir en ambas partes y dejó a Mbappe una ocasión cercana a portería que fue bloqueada. El debutante Pablo Pagis le sustituyó en el minuto 85.

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Kylian Mbappe (7/10): Igualó las 108 internacionalidades de Zidane en su regreso al once titular y generó una gran ocasión para Barcola en la primera parte. Le anularon un gol por fuera de juego antes del descanso y Ozer le negó el tanto en tres ocasiones.

Bradley Barcola (7/10): Combinó bien con Diouf por la izquierda durante toda la noche, pero debió definir mejor con su vaselina cuando se quedó solo ante el portero en el minuto 21. Dejó su sitio a Kroupi en el minuto 63.

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Suplentes y entrenador

Guillaume Restes (6/10): Entró tras el descanso e hizo una buena parada abajo a un disparo de Guler en el minuto 67. No pudo hacer nada ante el remate de cabeza de Bardakci, que estaba libre de marca.

Eduardo Camavinga (7/10): Inició la jugada del segundo gol con un pase de un lado al otro del campo hacia Kroupi y, poco antes, dejó a Mbappe en posición de remate, aunque envió dos disparos por encima del larguero.

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Junior Kroupi (8/10): Sustituyó a Barcola en el minuto 63 y fue una amenaza constante: probó fortuna dos veces poco después de entrar y luego aprovechó un pase de Cherki para marcar su primer gol con Francia.

Warren Zaire-Emery (6/10): Sustituyó a Cherki en el minuto 82 para ayudar a conservar el resultado.

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Pablo Pagis (6/10): Debutó con Francia en sustitución de Olise y combinó bien con Mbappe en el tiempo añadido.

Zinedine Zidane (7/10): La entrada de Kroupi dio resultado y Francia terminó primera de grupo, pero sus descuidos defensivos mantuvieron a Turquía en el partido hasta el final.