Notas de los jugadores de Alemania contra Países Bajos: Felix Nmecha brilla mientras Nadiem Amiri vive una noche frustrante

El planteamiento táctico de Alemania bajo las órdenes de Jurgen Klopp dejó destellos de brillantez de alta intensidad en el Johan Cruijff ArenA, pero los visitantes no lograron resistir al arreón final de Países Bajos. El partido estuvo marcado por los duelos físicos y por un claro contraste en la eficacia: aunque Países Bajos dominó el recuento de disparos por 22 a 11 y registró unos goles esperados (xG) superiores, de 2,78, Alemania se mostró clínica durante largos tramos. El gol de Felix Nmecha en el minuto 32 parecía destinado a ser el de la victoria, mientras la defensa alemana, liderada por un activo Marc-Andre ter Stegen, repelía una oleada tras otra de ataques naranjas.

Sin embargo, la falta de un segundo gol acabó saliendo cara en un frenético tramo final. Pese a realizar 13 intercepciones y 12 despejes, la zaga alemana terminó cediendo en el segundo minuto del tiempo añadido, cuando Cody Gakpo vio puerta. El resultado deja a ambos equipos igualados en el Grupo 2 de la Liga de Naciones A, aunque Klopp estará preocupado por la lesión temprana de Kai Havertz, que alteró el ritmo ofensivo de su equipo tras apenas media hora de juego.

Portero y defensa

Marc-Andre ter Stegen - 7/10

El guardameta del Barcelona fue, posiblemente, uno de los jugadores más importantes de Alemania, con ocho paradas para mantener a raya a Países Bajos durante 91 minutos. Estuvo especialmente impresionante por su colocación, aunque tuvo la fortuna de ver anulado el tanto inicial de Virgil van Dijk, manejando además un aluvión de 12 saques de esquina y nueve disparos a puerta, si bien poco pudo hacer en el remate a bocajarro de Gakpo en los compases finales.

Jonathan Tah - 6/10

Una presencia física en el corazón de la defensa, Tah contribuyó a los 12 despejes realizados por el conjunto alemán. Aunque por momentos sufrió con los movimientos de Brian Brobbey, su dominio aéreo fue vital durante el tramo intermedio de la segunda mitad.

Nico Schlotterbeck - 7/10

Schlotterbeck estuvo hiperactivo en sus labores defensivas, contribuyendo de forma significativa a las 13 intercepciones de Alemania. Leyó bien el juego y fue fundamental en la salida de balón desde atrás, aunque la presión final acabó pasando factura a toda la línea.

Philipp Treu - 6/10

Tuvo una noche complicada para lidiar con las subidas por fuera y la habilidad de los jugadores de banda neerlandeses. Aunque cumplió con su tarea, el enorme volumen de centros, 24, por parte de Países Bajos sugirió que en ocasiones se vio superado en el costado.

Nathaniel Brown - 6/10

Al igual que Treu, Brown se vio hundido atrás durante largos periodos, ya que Países Bajos disfrutó del 55 % de la posesión. Mostró una buena velocidad de recuperación, pero formó parte de una unidad que finalmente sucumbió a la incesante presión neerlandesa en el tiempo de descuento.

Centrocampo

Joshua Kimmich - 7/10

El capitán actuó como ancla táctica del equipo, tratando de controlar el ritmo en medio de un caótico juego de presión. Fue vital para que Alemania se mantuviera compacta, aunque su influencia decayó ligeramente cuando Países Bajos apretó en busca del empate en el tramo final.

Felix Nmecha - 8/10

El jugador más destacado en la sala de máquinas. Nmecha abrió el marcador en el minuto 32 con un remate bien ejecutado y ofreció una plataforma física para las transiciones alemanas. Fue sustituido en el minuto 64, y su salida coincidió con la pérdida de cierto control de Alemania en la zona ancha.

Nadiem Amiri - 5/10

Una noche frustrante para el centrocampista. Amiri tuvo problemas para influir creativamente en el partido y vio una tarjeta amarilla en el minuto 68 por una entrada a destiempo. Finalmente fue sustituido en el minuto 80, cuando Klopp buscó una mayor solidez defensiva.

Ataque

Karim Adeyemi - 6/10

Utilizó su velocidad para estirar a la zaga neerlandesa al contragolpe, contribuyendo a los cinco intentos de ruptura registrados por Alemania. Sin embargo, a su último pase le faltó la precisión necesaria para doblar la ventaja de los visitantes cuando estaban en su mejor momento.

Kevin Schade - 5/10

Actuando en una línea de cuatro atacantes que careció de sintonía tras la temprana salida de Havertz, Schade tuvo un papel mayormente periférico. Le costó entrar en juego en el último tercio y apenas logró unos pocos toques en el área antes de ser sustituido tras una hora.

Kai Havertz - 6/10

Comenzó el partido con intención, bajando para enlazar el juego, pero su noche se vio truncada por una lesión en el minuto 30. Su ausencia se notó de inmediato, ya que Alemania perdió su referencia más natural en ataque.

Suplentes y entrenador

Youssef Ebnoutalib - 6/10

Entró mucho antes de lo esperado por el lesionado Havertz. Trabajó duro para liderar la presión, pero le faltó el instinto depredador del hombre al que sustituyó.

Chris Fuehrich - 5/10

Entró en el minuto 64 por Schade, pero no logró ofrecer una mejora significativa ni en producción creativa ni en conservación del balón.

Anton Stach - 6/10

Sustituyó al goleador Nmecha y aportó una energía defensiva muy necesaria, aunque pasó la mayor parte del tiempo persiguiendo sombras mientras Países Bajos dominaba el tramo final.

Serge Gnabry - N/A

Entró tarde, en el minuto 80, y tuvo poco tiempo para influir en el marcador.

Yannik Engelhardt - N/A

Saltó al campo como sustituto en el minuto 80 para ayudar a amarrar el resultado.

Jurgen Klopp - 6/10

La hoja de ruta táctica de Klopp quedó clara en la primera parte, pero la temprana pérdida de Havertz le obligó a replantear cosas. Aunque su equipo fue eficaz, sus cambios en la segunda mitad no lograron frenar la oleada de ataques neerlandeses, lo que desembocó en el mazazo final.