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La Juventus firmó una segunda parte letal para imponerse 4-0 al Venezia en el Allianz Stadium. Tras una primera mitad frustrante, los goles de Nick Woltemade, Teun Koopmeiners, Juan Cabal y Randal Kolo Muani aseguraron tres puntos cómodos para el equipo de Luciano Spalletti.

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El Allianz Stadium vivió un partido de dos caras: la Juventus acabó por superar la resistente defensa del Venezia para lograr una contundente victoria por 4-0. Los primeros 45 minutos estuvieron marcados por una posesión estéril, con la Juventus incapaz de encontrar profundidad ante un planteamiento defensivo en 3-5-2 muy replegado. Pese a tener el 58 % de la posesión, el equipo bianconero se fue al descanso con el marcador igualado, lo que obligó a Spalletti a introducir ajustes tácticos.

La entrada de Woltemade resultó decisiva para abrir el marcador. Apenas ocho minutos después de la reanudación, el suplente marcó el primer gol y obligó al Venezia a abandonar su planteamiento defensivo. A partir de ahí llegaron los demás tantos: Koopmeiners amplió la ventaja antes de que el defensa Cabal anotara el tercero. Kolo Muani cerró el marcador desde el punto de penalti en el minuto 71. El dominio de la Juventus quedó reflejado en los goles esperados (xG): 2,01 frente a los 1,16 de los visitantes.

Portería y defensa

Guglielmo Vicario: 7/10

Una tarde relativamente tranquila para el portero italiano, que solo tuvo que intervenir una vez para realizar una parada. Su principal aportación estuvo en la distribución del balón: ayudó a la Juventus a completar 576 pases en total y ofreció una base segura para iniciar las jugadas desde atrás.

Zeki Celik: 6/10

El lateral derecho cumplió sin destacar antes de ser sustituido por Federico Gatti en el minuto 68. Mantuvo bien la posición para neutralizar los contraataques del Venezia, que se limitaron a cuatro en todo el partido, aunque le faltó algo de incisividad ofensiva en el último tercio.

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Juan Cabal: 8/10

Excelente actuación del defensa, que combinó solidez atrás con un gol poco habitual. Cabal marcó en el minuto 65 para establecer el 3-0 y acabar, en la práctica, con cualquier esperanza de remontada del Venezia. Fue fundamental en una línea defensiva que solo concedió un disparo a puerta a los visitantes.

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Gleison Bremer: 7/10

El capitán predicó con el ejemplo y dirigió la línea defensiva con autoridad. Se impuso en los duelos y se aseguró de que el equipo mantuviera la solidez incluso cuando envió más jugadores al ataque en la segunda parte. Su colocación ayudó a la Juventus a sostener la presión en campo contrario.

Lloyd Kelly: 7/10

Kelly aportó equilibrio en el lado izquierdo de la defensa. Estuvo acertado en el pase y contribuyó a los 15 centros del equipo. Su atención defensiva fue clave en las pocas ocasiones en que el Venezia intentó salir con rapidez por las bandas.

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Centro del campo

Weston McKennie: 7/10

El estadounidense aportó el trabajo necesario para superar un centro del campo muy poblado. Su energía en la medular permitió a la Juventus dominar la posesión y pasar al ataque con eficacia. Aunque no marcó ni dio ninguna asistencia, su disciplina táctica fue esencial.

Teun Koopmeiners: 8/10

Koopmeiners sigue demostrando por qué es el motor creativo de este equipo. Amplió la ventaja en el minuto 59 con una definición precisa, apenas unos minutos después de que se abriera el marcador. Su capacidad para encontrar espacios entre las líneas del Venezia marcó la diferencia en la segunda parte.

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Douglas Luiz: 5/10

Partido decepcionante del brasileño, que apenas logró influir en el juego en el último tercio durante la primera mitad. Su incapacidad para abrir la defensa propició que Spalletti lo sustituyera al descanso en busca de un juego más directo.

Ataque

Kerim Alajbegovic: 5/10

Al joven le costó encontrar su ritmo en una banda con poco espacio. Fue sustituido al descanso por Woltemade, un cambio que transformó por completo el partido. Se llevó una dura lección ante una defensa replegada y disciplinada.

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Edon Zhegrova: 7/10

Zhegrova fue una amenaza constante en la banda y dio la asistencia para el gol de Juan Cabal en el minuto 65. Sus arrancadas directas y su capacidad para superar a su marcador, con las que contribuyó a los 14 disparos de la Juve, mantuvieron en apuros a los defensas del Venezia.

Randal Kolo Muani: 8/10

El delantero lideró el ataque con inteligencia y sacó a los defensas de su posición para generar espacios a sus compañeros. Encontró su recompensa en el minuto 71, cuando transformó con tranquilidad un penalti para poner el 4-0. Su presencia física fue un problema constante para los tres defensas del Venezia.

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Suplentes y entrenador

Nick Woltemade: 9/10

La definición de un revulsivo. Entró al descanso, marcó el primer gol en el minuto 53 y dio la asistencia para el tanto de Koopmeiners solo seis minutos después. Su entrada convirtió una actuación sin brillo en una goleada.

Pape Matar Sarr: 6/10

Entró al descanso por Douglas Luiz y aportó más intensidad en el centro del campo. Su capacidad física ayudó a la Juventus a sostener la presión alta durante la fase más productiva del partido.

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Federico Gatti: 6/10

Sustituyó a Celik en el minuto 68 para cerrar el partido. Se integró sin problemas y contribuyó a mantener la portería a cero en los minutos finales.

Andrea Cambiaso: 6/10

Entró en los últimos minutos por Cabal. Mantuvo el alto nivel técnico por la izquierda y no permitió que bajara la intensidad.

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Jeremie Boga: sin calificación

Disputó los últimos minutos en sustitución de Kolo Muani. No tuvo tiempo suficiente para recibir una nota.

Luciano Spalletti: 8/10

Spalletti se ganó el sueldo con una clase magistral de dirección durante el partido. Al detectar la falta de profundidad al descanso, acertó de lleno con la doble entrada de Woltemade y Sarr. El cambio táctico, de una elaboración lenta a un juego más directo en la segunda parte, desbordó por completo al Venezia.