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La Juventus se queda a ocho puntos del Como, cuarto en la Serie A, y ve terminada su racha de cinco partidos sin perder tras caer por 3-0 a orillas del lago de Como en un encuentro en el que solo logró un disparo a puerta.

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El equipo de Luciano Spalletti se quedó con diez jugadores a los cinco minutos, cuando Randal Kolo Muani lanzó un golpe contra Alex Valle y vio la roja directa. A partir de entonces, el Como tuvo el 75 % de la posesión y realizó 18 disparos. Finalmente, abrió el marcador en el tiempo añadido de la primera parte, cuando Nico Paz colocó una falta junto al palo corto.

La segunda mitad siguió la misma tónica. Tasos Douvikas marcó a bocajarro tras un córner en el minuto 63 y anotó el tercero a pase de cabeza de Paz a diez minutos del final. Es la tercera victoria consecutiva del equipo de Cesc Fabregas en la Serie A ante la Juventus, todas sin encajar goles y con un marcador global de 7-0.

A continuación, GOAL puntúa a los jugadores de la Juventus en el Stadio Giuseppe Sinigaglia...

Portero y defensa

Guglielmo Vicario (6/10): El jugador de la Juventus con más trabajo y el mejor de su equipo. Hizo cinco paradas, tres de ellas de gran mérito, incluidas dos ante Paz en los minutos 14 y 38 y otra en los últimos compases, y evitó una derrota más abultada. Tocó el balón en la falta de Paz dirigida a su palo corto, pero no pudo impedir el gol.

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Pierre Kalulu (5/10): Hizo tres entradas en el lado derecho de la defensa de tres, pero despejó demasiados balones a córner. Concedió cuatro y uno de ellos, en el minuto 63, propició el segundo gol. Juan Cabal lo sustituyó en el minuto 81.

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Bremer (6/10): Trabajó mucho en una defensa sometida a un asedio, con diez acciones defensivas y seis despejes. Su cabezazo tras un envío de Teun Koopmeiners en el minuto 53 se marchó fuera. Fue la mejor ocasión de la Juventus a balón parado.

Jhon Lucumi (6/10): El más sereno de los tres centrales. Completó 32 de sus 35 pases, hizo seis despejes y cortó un balón destinado a Paz en el segundo palo durante la primera parte.

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Centrocampo

Zeki Celik (6/10): Tuvo mucho trabajo por la derecha, con diez acciones defensivas, seis de ellas despejes, y ganó cuatro de sus seis duelos por el suelo. Sin embargo, su falta sobre Lucas Da Cunha dio lugar al lanzamiento con el que Paz abrió el marcador. Más tarde preparó una ocasión de Francisco Conceicao en los últimos minutos antes de ser sustituido en el 89.

Weston McKennie (6/10): Participó en la creación de dos de los seis disparos de la Juventus, incluido el de Koopmeiners en el minuto 21, pero perdió el balón con demasiada frecuencia cuando los visitantes intentaban salir al ataque.

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Pape Matar Sarr (6/10): Estuvo preciso: completó 22 de sus 25 pases e hizo tres entradas. Tuvo mala suerte en el segundo gol, cuando un disparo de Samuele Ricci rebotó en él y dejó el balón a Douvikas. Fue sustituido en el minuto 70.

Teun Koopmeiners (6/10): Su potente disparo lejano en el minuto 21 fue el único tiro a puerta de la Juventus. También puso el centro a balón parado que Bremer remató de cabeza, pero poco pudo hacer para llevar a su equipo al campo contrario.

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Andrea Cambiaso (6/10): La principal fuente de creatividad de la Juventus. Su pase en profundidad tras una pared con Nick Woltemade generó la única ocasión clara de los visitantes en el minuto 33. Ganó cinco de sus siete duelos por el suelo. Fue sustituido en el minuto 70.

Ataque

Randal Kolo Muani (2/10): Su partido duró cinco minutos. Valle lo sujetó y él lanzó un golpe hacia la cara del defensa. El árbitro asistente lo vio todo. Una roja directa que dejó a sus compañeros afrontando casi 90 minutos en inferioridad numérica.

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Nick Woltemade (5/10): Se quedó solo en ataque tras la expulsión y apenas tocó el balón. Tuvo la única ocasión clara de la Juventus en el minuto 33, pero su disparo desde el centro del área se marchó desviado. Un gol habría dado una sorprendente ventaja al equipo con diez. Fue sustituido en el minuto 70.

Suplentes y entrenador

Francisco Conceicao (6/10): Sustituyó a Sarr en el minuto 70 y aportó energía. En el 84, disparó alto y desviado desde la derecha del área.

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Kerim Alajbegovic (6/10): Sustituyó a Cambiaso en el minuto 70 y, a siete minutos del final, vio bloqueado un disparo desde el centro del área.

Jeff Ekhator (5/10): Entró por Woltemade en el minuto 70. Cayó en fuera de juego, perdió sus tres duelos por el suelo y, en un contraataque en el minuto 87, mandó un disparo fuera.

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Juan Cabal (N/A): Sustituyó a Kalulu en el minuto 81.

Federico Gatti (N/A): Entró por Celik en el minuto 89.

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Luciano Spalletti (4/10): La expulsión no fue culpa suya, pero su equipo nunca encontró soluciones tras quedarse con diez. Mantuvo la defensa de tres, dejó aislado a Woltemade y esperó hasta el minuto 70, con 2-0 en contra, para hacer sus primeros cambios. La Juventus no volvió a poner a prueba a Butez después del minuto 21.