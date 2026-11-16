Compartir Sigue a GOAL en Google

Alemania dio una lección táctica en Berlín y arrolló a Países Bajos con una segunda parte demoledora. Florian Wirtz marcó dos goles y Brajan Gruda fue clave en un desplome que deja a los neerlandeses buscando respuestas.

Anuncios

Alemania impuso su dominio continental con una contundente victoria por 5-0 ante Países Bajos en el Olympiastadion. La primera parte fue relativamente cerrada y solo se desequilibró con el gol de Dion Scherhant en el minuto 41, tras una asistencia precisa del capitán Joshua Kimmich. Aunque los neerlandeses registraron cifras de posesión aceptables al principio, les faltó la verticalidad necesaria para superar el disciplinado bloque medio alemán y llegaron al descanso con un gol de desventaja.

En la segunda mitad, el equipo de Jurgen Klopp subió el ritmo y aprovechó las transiciones defensivas de los visitantes con precisión quirúrgica. Florian Wirtz amplió la ventaja en el minuto 60 y Nico Schlotterbeck marcó el tercero apenas cinco minutos después. Wirtz firmó su segundo gol en el minuto 71 y el excepcional Brajan Gruda completó la goleada en el 78. Con 10 disparos a puerta frente al único intento entre los tres palos de Países Bajos, el marcador reflejó fielmente una noche de superioridad total de Alemania.

Portería y defensa

Marc-Andre ter Stegen: 7/10

Una noche sorprendentemente tranquila para el jugador del Barcelona, que solo tuvo que realizar una parada ante las dificultades de los neerlandeses para generar ocasiones claras. Su distribución fue impecable, como de costumbre, y ayudó a Alemania a mantener un 56 % de posesión y a dar continuidad al juego sin apenas presión.

Nathaniel Brown: 7/10

Como lateral dinámico, Brown aportó una gran amplitud antes de ser sustituido en el minuto 65. Resolvió bien sus duelos defensivos ante Donyell Malen y se aseguró de que Países Bajos no encontrara espacios por la banda izquierda alemana.

Anuncios Anuncios

Jonathan Tah: 8/10

El pilar defensivo del equipo, Tah estuvo imperial en su colocación. Ayudó a limitar a Países Bajos a un xG de apenas 1,16, se impuso en los duelos físicos y mantuvo la línea defensiva adelantada y agresiva durante los noventa minutos.

Related Topics

Nico Schlotterbeck: 9/10

Una actuación imponente del central, coronada con un gol bien ejecutado en el minuto 65 que puso el 3-0. Más allá de su aportación goleadora, su capacidad para sacar el balón desde atrás fue fundamental para superar la primera línea de presión neerlandesa.

Philipp Treu: 7/10

Sólido y fiable, Treu compaginó sus incorporaciones al ataque con la atención a sus tareas defensivas. Formó parte de una línea de cuatro que solo concedió un disparo a puerta en toda la noche, antes de que Jeltsch lo sustituyera en los últimos minutos para conservar la portería a cero.

Anuncios

Centro del campo

Aleksandar Pavlovic: 8/10

El joven centrocampista mostró una madurez impropia de su edad en la base del centro del campo, donde cortó el juego rival. A su intercepción sumó la capacidad de seguir de cerca a Tijjani Reijnders y anular su influencia en el partido.

Joshua Kimmich: 8/10

Desde su posición híbrida, el capitán construyó el primer gol con su asistencia a Scherhant en el minuto 41. Su liderazgo y la regularidad de sus pases, que contribuyeron al total de 429 pases precisos del equipo, marcaron el ritmo durante todo el encuentro.

Anuncios

Florian Wirtz: 10/10

Una exhibición perfecta de creatividad en ataque. Wirtz marcó dos goles, en los minutos 60 y 71, con una definición certera. Sus movimientos entre líneas desorientaron por completo al doble pivote neerlandés formado por Veerman y Timber.

Ataque

Derry Scherhant: 8/10

Scherhant abrió el marcador justo antes del descanso con un gol decisivo que cambió por completo el planteamiento táctico del partido. Su trabajo sin balón obligó a los neerlandeses a despejar con precipitación en varias ocasiones.

Anuncios

Brajan Gruda: 10/10

El gran protagonista en las estadísticas. Gruda participó en casi todas las jugadas importantes: asistió en el gol de Schlotterbeck y en el segundo de Wirtz antes de marcar en el minuto 78. Toda una lección de eficacia en el último tercio del campo.

Kai Havertz: 7/10

Aunque no marcó, la lectura de los espacios de Havertz generó los huecos que aprovecharon Wirtz y Gruda. Sus desmarques al servicio del equipo sacaron repetidamente de su posición a Virgil van Hecke antes de que fuera sustituido en el minuto 65.

Anuncios

Suplentes y entrenador

Younes Ebnoutalib: 6/10

Entró en el minuto 65 y ayudó a mantener la intensidad de la presión alemana durante el tramo en el que la ventaja pasó del 3-0 al 5-0.

Maximilian Mittelstaedt: 6/10

Sustituyó a Brown para disputar los últimos 25 minutos y aportó piernas frescas en la banda, impidiendo que Países Bajos pudiera lanzar ataques tardíos para recortar distancias.

Anuncios

Tom Bischof: 6/10

Entró por Wirtz en el minuto 75 y aportó energía en el tramo final para mantener a los visitantes replegados.

Finn Jeltsch: 6/10

Entró en los últimos minutos por Treu y se integró sin problemas en una defensa que no encajó ningún gol.

Anuncios

Lennart Karl: sin nota

Entró por Gruda en el minuto 82. No tuvo tiempo suficiente para influir de forma significativa en su valoración.

Jurgen Klopp: 9/10

El planteamiento táctico de Klopp fue impecable. Con un 4-2-3-1 fluido que se transformaba en un 3-2-5 con balón, superó al equipo de Xavi Hernandez. Sus ajustes en la segunda parte y el momento elegido para los cambios mantuvieron la intensidad de Alemania en niveles altísimos.