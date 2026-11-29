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Marcos Rojo, exdefensa del Manchester United y de la selección argentina, rompió a llorar después de que Estudiantes perdiera 1-0 ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores disputada el sábado en Montevideo. Rojo, campeón en 2009, había regresado al club en el que se formó en busca de un segundo título continental y aseguró que el equipo se marchaba de Uruguay con la cabeza alta.

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Rojo, entre lágrimas tras la derrota de Estudiantes en la final

Marcos Rojo, exdefensa del Manchester United, acabó entre lágrimas después de que Estudiantes perdiera 1-0 ante el Palmeiras brasileño en la final de la Copa Libertadores disputada el sábado en el estadio Centenario de Montevideo. Ramon Sosa marcó el gol decisivo que privó al club argentino de su quinto título continental y dio a Palmeiras su cuarta Libertadores.

Rojo, que comenzó su carrera en Estudiantes y ganó la Copa Libertadores con el club en 2009 antes de pasar por Spartak de Moscú, Sporting CP, Manchester United y Boca Juniors, reconoció que nunca pensó que volvería a tener la oportunidad de disputar una final con la camiseta del club en el que se formó.

«Nos vamos tristes, pero con la cabeza alta»

Emocionado tras el pitido final, Rojo declaró a Telefe que estaba orgulloso de cómo había competido Estudiantes durante todo el torneo, pese a no haber podido llevar el trofeo a La Plata. El internacional argentino, que jugó 61 partidos con la selección, fue finalista del Mundial de 2014 y ganó cuatro títulos durante su etapa en Old Trafford.

«Estoy muy emocionado, porque no pensaba que tendría la oportunidad de volver a jugar en Estudiantes, y mucho menos de disputar otra final de la Copa Libertadores con esta camiseta», dijo Rojo. «Es un enorme honor formar parte de este grupo, que ha hecho una campaña increíble en la Libertadores y ha representado al club como nadie. Nos vamos tristes por no haber podido llevar la Copa a La Plata, pero con la cabeza alta porque lo dimos todo hasta el final».

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Palmeiras hace historia y Muslera confirma su retirada

La derrota también puso fin a la carrera del portero de Estudiantes Fernando Muslera, de 40 años, que confirmó su retirada en el mismo estadio de Uruguay en el que debutó como profesional. «Mucha amargura por el resultado, pero satisfacción por cómo competimos hasta el partido de hoy. Me voy muy feliz», declaró Muslera a ESPN, antes de dar las gracias a sus compañeros y al presidente del club, Sebastian Veron.

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Por su parte, el Palmeiras de Abel Ferreira celebró su undécima victoria consecutiva en eliminatorias en 2026, un récord, y alcanzó a Flamengo con cuatro títulos de la Libertadores. Ambos igualan a Estudiantes y River Plate en el palmarés histórico.

Estudiantes se recompone tras una campaña continental de la que sentirse orgulloso

Mientras Palmeiras celebra su decimotercer gran título desde 2020 bajo la dirección de Ferreira y con Gustavo Gomez como capitán, Rojo y Estudiantes regresan a Argentina con las manos vacías después de quedarse a un gol de la gloria continental.

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Para Rojo, que ya ganó la Primera División con Estudiantes en 2010 y regresó cedido por el Manchester United en 2020 antes de su etapa más reciente en La Plata, el camino hasta la final de Montevideo sigue siendo un capítulo memorable de su regreso a casa.