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No fue un simple fichaje más. Cuando Mohamed Salah llegó a Trabzon, todo cambió en la ciudad: el turismo, la economía, la fama mundial y unas preguntas que no cesan en Inglaterra, «¿cómo consiguieron fichar a Mo?».

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Ertuğrul Doğan, presidente del Trabzonspor y de la Fundación de la Unión de Clubes de Turquía, hizo unas declaraciones importantes sobre el fichaje de la estrella del equipo, Mohamed Salah, durante una retransmisión en directo en el canal «TRT Spor».

Doğan explicó que la llegada de Salah a Trabzon ha supuesto una gran aportación no solo en el plano deportivo, sino también en el impulso del turismo y la economía de la ciudad.

Doğan, que opinó sobre numerosos temas, entre ellos la estructura económica del fútbol turco y las estrategias de marketing de los clubes, hizo una mención especial al traspaso de Mohamed Salah al Trabzonspor: «En Inglaterra preguntan cómo pudimos fichar a Salah».

Doğan subrayó la importancia de contar con estrellas mundiales en el fútbol turco en términos de proyección internacional e ingresos por derechos de retransmisión: «Las estrategias de marketing son decisivas. Nadie debería tener ninguna duda de que esta cifra haya llegado a este nivel».

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Y añadió: «El Galatasaray atrae a muchas estrellas destacadas, y también el Beşiktaş y el Fenerbahçe. El Trabzonspor ha fichado a Salah. La gente en Inglaterra se pregunta cómo pudimos fichar a Mohamed Salah. Los partidos se emiten en 50 países. ¿Acaso todo esto no contribuye a la prosperidad de la ciudad?».

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El presidente del Trabzonspor afirmó, según recoge el portal turco «61saat»: «Salah ha hecho una gran contribución al turismo de Trabzon».

Doğan señaló que el traspaso de Mohamed Salah al Trabzonspor ha tenido un enorme impacto en la ciudad y destacó la aportación de la estrella a la promoción de Trabzon y de su turismo.

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Doğan prosiguió: «El fichaje de Osimhen por el Galatasaray es una operación muy importante y hay que felicitarles, y así lo hemos hecho. Ha llegado Vlahović. El Fenerbahçe también cuenta con estrellas destacadas».

Y agregó: «La incorporación de Salah al Trabzonspor ha contribuido enormemente a dinamizar la ciudad y su sector turístico. Cuanto más se amplía el abanico de oportunidades, mejor van las cosas. El problema es económico, y la solución pasa por la comunicación».

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Doğan insistió en la importancia de que los clubes unan esfuerzos y se comuniquen para resolver los problemas económicos que afronta el fútbol turco, y aseguró que atraer estrellas mundiales a la Superliga tendrá un efecto positivo en la economía del fútbol.

El presidente del Trabzonspor considera que el fichaje de Salah no fue solo un refuerzo deportivo para el equipo, sino un proyecto integral para toda la ciudad. La estrella egipcia atrajo las miradas de todo el mundo y abrió la puerta a nuevos aficionados para descubrir Trabzon, visitarla y conocer su cultura.

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Doğan cree que el fútbol turco necesita este tipo de grandes fichajes, no solo para competir sobre el terreno de juego, sino para aumentar el valor de la liga, incrementar los ingresos por derechos de retransmisión y atraer a inversores y turistas.

Doğan también habló de la necesidad de que los clubes turcos colaboren entre sí en lugar de competir de forma negativa, ya que el éxito de cualquier club al fichar a una estrella mundial repercute positivamente en toda la liga y en la economía turca en general.