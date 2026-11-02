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El entrenador de la Lazio, Gennaro Gattuso, ha instado a sus jugadores a no fijarse en la clasificación de la Serie A pese a afianzarse en el liderato tras remontar y ganar 2-1 al Cagliari el domingo. El técnico italiano insiste en que su equipo, aún invicto, debe mantener los pies en la tierra y dar prioridad a alcanzar los 40 puntos después de sumar su sexta victoria consecutiva en liga.

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El técnico italiano exige máxima concentración

Gattuso mantuvo los pies en el suelo en el Estadio Olímpico, aunque el Lazio lidera la clasificación tras 10 partidos por primera vez desde la temporada 2010-11. La victoria del domingo permitió a los locales aprovechar la derrota del Inter ante el AC Milan el sábado. También han encadenado seis victorias ligueras por primera vez desde la etapa de Simone Inzaghi en 2021.

Un cabezazo en el tramo final culmina la remontada

Tras marcar 24 goles en sus primeros 10 partidos por primera vez desde la temporada 2017-18, los locales se vieron por detrás en el marcador desde el gol inicial de M'Bala Nzola en el minuto 20 hasta que Gustav Isaksen empató en el 36. El tanto dejó el escenario preparado para que Andrea Pinamonti, que había salido desde el banquillo, marcara de cabeza el gol de la victoria en el minuto 83.

Centrado en el objetivo del club de alcanzar los 40 puntos y no en la clasificación, Gattuso declaró a DAZN Italia: «Estamos todos ahí arriba, pero aún necesitamos 12 puntos para alcanzar el objetivo de 40 que nos marcamos al comienzo de la temporada.

»Todos los equipos de la liga están equilibrados y bien organizados, así que tenemos que ir partido a partido y ver dónde acabamos. Es mejor no mirar la clasificación ahora mismo, porque nos marearía. Tenemos que apretar, descansar y volver a apretar».

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El líder invicto mantiene su espíritu de lucha

El líder sigue invicto esta temporada en la Serie A, al igual que la Roma de Gian Piero Gasperini, tercera clasificada a cuatro puntos.

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Gattuso insistió en que su equipo debe mantener la determinación tras sobreponerse a un revés anterior en la copa y añadió: «Aquella derrota no nos hizo perder la fe en lo que estábamos haciendo. No bajamos los brazos. Trabajamos, no nos quejamos. Ese es el espíritu que nos impulsa, porque sin él nos convertimos en un equipo normal».

El técnico atribuyó a sus suplentes el mérito de cambiar el partido ante un rival que opuso resistencia: «Fue un partido muy difícil y todo el mérito por ello es del Cagliari, porque sufrimos y quienes salieron desde el banquillo cambiaron el encuentro con su mentalidad. Era un partido muy importante para nosotros e hicimos todo lo posible para llevarnos la victoria. El Cagliari es un rival difícil: defiende y ataca bien».

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La prueba ante el Nápoles precede al parón internacional

Gattuso preparará ahora a su plantilla para enfrentarse a un Nápoles que atraviesa un mal momento en su último partido de liga antes del parón internacional de noviembre. Mantener la racha de victorias será vital para conservar su ventaja en lo más alto de la tabla. Mientras tanto, el Cagliari debe rehacerse rápidamente tras encadenar cuatro derrotas consecutivas en la máxima categoría por primera vez desde abril.