En el partido de la séptima jornada de la Süper Lig se produjo una jugada polémica en el área del equipo de Estambul en el minuto 48. Tras un pase en profundidad, Metehan Altunbas, del Kocaelispor, cayó en el área pequeña mientras se deslizaba con los pies por delante hacia Nübel. El guardameta alemán detuvo el primer remate, pero después sujetó brevemente con ambas manos la pierna derecha del delantero, que estaba en el suelo. Con esa acción, Nübel presuntamente impidió que Altunbas marcara en el rechace.

Pese a las enérgicas protestas del equipo visitante, el árbitro Abdullah Bugra Taskinsoy dejó seguir el juego. El asistente de vídeo tampoco intervino. Una decisión equivocada, como aclaró la experta arbitral Secim Demirel en la cadena beIN : «Debería haber sido penalti y tarjeta roja. También habría sido necesaria la intervención del VAR. Desde la posición del árbitro era muy difícil apreciar esa situación».

Después, los ánimos se caldearon en el Kocaelispor. El club compartió la secuencia en sus redes sociales con un escueto mensaje: «Sin comentarios».

El portero Serhat Öztasdelen se mostró bastante más emocionado: «Estoy orgulloso de mis compañeros. Hemos jugado un fútbol excelente. Merecíamos ganar. Hubo una jugada; espero que la hayan visto. No quiero decir mucho al respecto, porque podrían sancionarme. Hubo una jugada en la que el portero rival sujetó a Metehan de la pierna. Una situación increíblemente extraña. No voy a decir nada más».

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Más contundente aún fue el balance del entrenador Selcuk Inan. El técnico de 41 años se exaltó en la rueda de prensa posterior: «Nos privaron de nuestros derechos, ¡nos los robaron! Sinceramente, todavía no me he calmado en el trayecto hasta aquí. No quiero hablar de los aspectos técnicos del partido. Como alguien que también viene de este deporte, doy las gracias a mis jugadores por su lucha y su actuación».

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«No tiene nada que ver con Besiktas»: la falta de Alexander Nübel, en el centro de la polémica

El entrenador llegó incluso a disculparse con su plantilla por la actuación de los árbitros. «Mis jugadores dieron lo mejor de sí mismos en el campo, pero yo, como entrenador, no pude defender sus derechos desde fuera. Les pedí disculpas. No es fácil luchar por tus derechos contra personas que no tienen buenas intenciones. Se espera constantemente que seamos respetuosos, mantengamos la calma y guardemos silencio. Intento hacer todo eso sin insultar a nadie», explicó Inan.

El técnico tampoco escatimó críticas al árbitro. «Cuando sientes algo, cuando ves que se comete una injusticia contra ti, que te roban algo, ¿quién de nosotros no protestaría? Lo digo abiertamente. Los árbitros no tenían buenas intenciones hoy», cargó Inan. «Esto no tiene nada que ver con Besiktas. Para mí fue un día lleno de decepción y preocupación. En cualquier caso, felicito a nuestros jugadores por la lucha que mostraron en el campo. Felicito a Besiktas. Doy las gracias a nuestros aficionados. Felicito a los aficionados del Besiktas por el gran ambiente que crearon».

En lo deportivo, el Kocaelispor pagó caro que no se señalara la infracción. Orkun Kökcü adelantó al Besiktas en el minuto 18, antes de que Show empatara para el recién ascendido (27). Dusan Vlahovic, de penalti, estableció en el minuto 31 el 2-1 definitivo. Con la victoria, el Besiktas se mantiene segundo en la tabla con 15 puntos en siete partidos, mientras que el Kocaelispor ocupa la séptima posición con 12 puntos.