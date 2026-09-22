«Nos hemos convertido en el chivo expiatorio del fracaso»: la Federación Española genera polémica con las declaraciones del árbitro del derbi de Madrid

La Federación Española generó una gran polémica mediática tras publicar unas antiguas declaraciones de Ortiz Arias, árbitro del último derbi madrileño, en un mensaje que la prensa española interpretó como una respuesta al ataque del Real Madrid después de las jugadas arbitrales que provocaron controversia en el partido del pasado domingo.

El árbitro habló de las presiones a las que se ven sometidos los colegiados, subrayando que a menudo se convierten en un "blanco fácil" al que se le carga la responsabilidad de las derrotas. También abordó el impacto del caso Negreira en la imagen del arbitraje español y el consiguiente aumento de la dureza de las críticas y la violencia contra los árbitros.

Un hecho histórico se convierte en polémica

Arias dirigió el derbi madrileño entre el Atlético y el Real, disputado en el estadio Riyadh Air Metropolitano, que estuvo marcado por la polémica arbitral tras el encuentro, especialmente por la reclamación de algunos de dos tarjetas rojas para los jugadores del Atlético de Madrid Kang In Lee y Cristian Romero.

Antes del partido, el árbitro madrileño hizo historia al convertirse en el primer colegiado de la capital española en dirigir un derbi madrileño, en un paso que puso fin a una larga tradición vinculada al principio de territorialidad en las designaciones arbitrales por parte del Comité de Árbitros.

Pero tras el partido, las decisiones de Arias provocaron una gran indignación en los pasillos del feudo del Santiago Bernabéu, ya que el club blanco expresó su desacuerdo con la actuación del árbitro a través de las declaraciones del entrenador portugués José Mourinho, del canal oficial del club, además de comunicados oficiales de la directiva.

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"Los clubes nos cargan la responsabilidad de las derrotas"

Tras el partido del derbi que tuvo a Arias como protagonista, las cuentas oficiales de la Federación de Fútbol de Madrid volvieron a publicar fragmentos de una entrevista realizada al árbitro antes del inicio de la presente temporada, en la que habló de varios asuntos relacionados con el arbitraje, entre ellos el hecho de cargar a los colegiados la responsabilidad de las derrotas en lugar de que los clubes busquen las verdaderas razones de los resultados.

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Arias afirmó, según recogió el diario español "Sport": "Los árbitros somos el eslabón más fácil. Cuando cometo errores y no quiero que la gente dirija las críticas hacia mí, cargo al árbitro con la responsabilidad del error o de la derrota, porque no va a responder. Y todo el mundo aceptará ese discurso. Y hay muchos clubes que lo hacen".

Y añadió: "Entiendo que tomamos decisiones en las que a veces podemos equivocarnos, o que resultan difíciles de comprender para la gente. Y en muchas ocasiones aplicamos correctamente el reglamento, pero la gente no lo entiende, como los casos de manos. Al final, no somos nosotros quienes dictamos las directrices o las reglas".

El árbitro prosiguió: "Nosotros aplicamos las reglas igual que un juez aplica el derecho penal o el derecho civil. Hacemos lo mismo".

El árbitro español también habló de las críticas a las que se ven sometidos los colegiados después de los partidos, señalando que la forma en que se les plantean las preguntas difiere mucho de la manera en que se trata a los jugadores.

Explicó: "¿Qué me preguntará el periodista? ¿Por qué no pitaste el penalti? No conozco a ningún periodista que le pregunte a un jugador: ¿por qué has fallado el penalti? Él sí que quería marcarlo".

Y agregó: "A la gente le cuesta entender que yo vivo de acertar en mis decisiones. Yo quiero acertar en mis decisiones, igual que un futbolista quiere tener éxito. Y a un jugador nunca se le pregunta cómo ha fallado un gol claro dentro del área pequeña y lo ha mandado por encima del larguero".

Prosiguió: "Ese jugador quería marcar el gol. Y yo quiero acertar en todos los penaltis, en todas las tarjetas rojas y en todas las decisiones que tomo, naturalmente, porque eso me hará mejor en mi profesión. Y creo que la gente debe entenderlo".

"El caso Negreira causó un gran daño al arbitraje"

El árbitro, que debutó en la Primera División española en 2021, abordó el caso Negreira y su impacto en los colegiados españoles, subrayando que contribuyó a aumentar la crispación del ambiente en torno al arbitraje.

Dijo: "Ahora hay mucha violencia. Voy a un campo a ver a mis hijos y escucho cánticos que acusan a los árbitros de corruptos. Nos han puesto el foco encima".

Ortiz Arias puso un ejemplo para ilustrar su punto de vista: "Imagina que eres un empleado de una empresa, y que uno de los responsables de la empresa ha cometido cosas que no debería haber hecho. ¿Eso te convierte a ti en corrupto? Creo que desde luego que no".

El árbitro insistió en la necesidad de separar los actos de los responsables del resto de los trabajadores del sistema arbitral, afirmando: "Está muy claro. No se debe confundir a un responsable que ha cometido cosas muy graves, y ojalá, si todo lo que ha pasado es cierto, pague por ello, y eso lo determinarán los jueces, porque nos ha causado un gran daño".

Ortiz Arias concluyó sus declaraciones diciendo: "Por eso hay mucha más violencia de la que existía antes. Creo que estamos empezando a salir un poco de ese túnel, pero nos está costando mucho".

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