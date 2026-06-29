«Nos han destrozado el sueño»... La revancha, el lema de los jugadores de Australia frente a Egipto

Los jugadores australianos buscan revancha ante Egipto en la ronda de 32 del Mundial 2026.

Según The Guardian, Australia quiere ganar para avanzar y vengarse de una derrota previa.

El centrocampista Conor Metcalf lo recordó al ser preguntado por el último duelo ante Egipto.

“La verdad es que, para ser sincero, lo recuerdo como algo borroso”, al evocar el partido entre ambos equipos en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Eran muy fuertes físicamente. Recuerdo el calor y la humedad; no jugamos bien y nos eliminaron”.

Las esperanzas de Metcalf, Harry Souttar y Kame Devlin —los únicos que repiten ahora— de conseguir una medalla se desvanecieron tras perder 2-0, cuando un empate les habría bastado para avanzar.

Aunque Australia y Egipto apenas se han cruzado en la absoluta —la última vez fue en 2010, con victoria 3-0 de los Faraones en El Cairo—, esa experiencia olímpica le da a Mitcalf un plus de motivación.

«Es una oportunidad para la revancha», afirmó.

Por ahora, el equipo australiano no se ha enfocado en Mohamed Salah ni en ningún otro jugador egipcio, aunque el plantel incluye a Omar Marmoush, del Manchester City, y al joven delantero Hamza Abdelkarim, recién fichado por el Barcelona.

Mitcalf añadió: «Aún no hemos hablado mucho de Egipto; primero queremos recuperar fuerzas y, desde mañana, empezaremos a prepararnos en serio para el partido».

El defensa Lucas Herington añadió que, pese a la derrota por la mínima ante Senegal en las semifinales de la Copa Africana de Naciones en enero, espera un rival exigente.

Y añadió: «Salah y Marmoush son los nombres que todos recuerdan, pero debemos estar preparados para todos. Es un equipo de primer nivel y todos esperamos el partido; es otra oportunidad de hacer historia».

Australia nunca ha ganado en la fase eliminatoria del Mundial; en sus dos participaciones, cayó en octavos por la mínima.

En 2006 Italia marcó de penalti en los últimos minutos para ganar 1-0, y en 2022 Argentina mantuvo su ventaja y venció 2-1.

Mitcalf afirmó que tienen «muy buenas posibilidades» de ganar en Dallas.

Y añadió: «Hemos recorrido un largo camino y nadie esperaba que superáramos la fase de grupos, así que todos estamos muy contentos por este logro y por haber llegado a esta fase eliminatoria».

Metcalf, quien apenas jugó en la Bundesliga con el St. Pauli, ha sido clave para Australia en este Mundial.

Aseguró que las últimas semanas han sido un «respiro» tras un periodo frustrante.