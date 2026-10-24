«Nos estamos ocupando de todo»: El personal del Bayern de Múnich prohíbe a Vincent Kompany ocuparse de la táctica tras un dramático desplome en el campo de entrenamiento

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El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, estará alejado del banquillo durante un periodo prolongado tras sufrir una alarmante emergencia médica en la sede del club en Sabener Strasse. El técnico belga se desplomó el viernes durante un entrenamiento del equipo sub-23, por lo que tuvo que ser atendido de inmediato por los servicios de emergencia y trasladado en helicóptero a un hospital de la zona.

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Eberl confirma que la ausencia de Kompany se prolongará

Kompany fue trasladado de urgencia a una clínica de Múnich tras perder el conocimiento en la banda, un incidente que ha conmocionado al líder de la Bundesliga. Max Eberl, miembro de la directiva responsable del área deportiva, compareció ante los medios el sábado por la mañana para aclarar la situación y los plazos de recuperación del entrenador. Dejó claro que el club no precipitará su regreso a un entorno tan exigente como el fútbol profesional.

«Tendrá todo el tiempo que necesite. No vamos a empezar a fijar plazos. No hablaremos de días, sino de semanas. Eso debe quedarnos claro a todos. Vinnie tendrá todo el tiempo que necesite. Primero tenemos que averiguar qué ocurrió y cómo ocurrió», explicó Eberl, según Bild.

El cuerpo técnico asume las decisiones tácticas

Con Kompany apartado, el segundo entrenador Aaron Danks ha asumido la dirección del primer equipo. Danks ya ha dejado claro que el cuerpo técnico está protegiendo a Kompany del estrés que supone preparar los partidos. El responsable interino reveló que ha hablado con él, pero que prohibió expresamente cualquier conversación sobre la elección del equipo o los cambios tácticos. Insistió en que el técnico de 40 años debe centrarse por completo en recuperarse mientras el resto del cuerpo técnico se ocupa del trabajo diario.

Esta postura de apoyo permite que la plantilla siga centrada en su próximo duelo de Bundesliga contra el Friburgo y, al mismo tiempo, da al primer entrenador el espacio mental necesario para recuperarse del desgaste físico provocado por su repentino desplome en el campo de entrenamiento. «Hablé con él anoche y le dije que no íbamos a tener ninguna conversación sobre fútbol. Solo quería saber cómo se encontraba. Nosotros nos ocupamos de todo», dijo Danks.

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Proteger al entrenador de su propia ambición

Eberl admitió que Kompany había sufrido problemas de salud leves durante la semana previa al desplome, entre ellos un virus que limitó brevemente su actividad antes del encuentro de Champions League contra el Arsenal. Sin embargo, el deseo del entrenador de dirigir al equipo suele imponerse a la preocupación por su propia salud. El club considera ahora que tiene la responsabilidad de poner límites a su incansable ética de trabajo hasta que los profesionales médicos autoricen plenamente su regreso.

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«Desde ayer por la tarde, los médicos no han hecho otra cosa que intentar averiguar de qué se trata. Las pruebas siguen en curso y ya han arrojado resultados. Pero hacen falta más pruebas», señaló Eberl. También reflexionó sobre el carácter de Kompany: «Vinnie solo quiere hacer cosas y actuar. Hay un dicho muy bonito: si no escuchas las señales más tenues de tu cuerpo, al final gritará. Y eso es lo que está haciendo ahora, por desgracia».

El impacto traumático en los jóvenes jugadores del Bayern

El incidente fue especialmente angustioso para los jugadores más jóvenes del club. Kompany se desplomó mientras observaba al equipo sub-23, lo que dejó conmocionadas a muchas jóvenes promesas. La gravedad de la situación llevó al club a aplazar el partido que tenía programado el equipo filial, al considerar que el bienestar emocional de los futbolistas de 17 y 18 años debía prevalecer sobre el calendario en un momento tan aterrador.

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«Para chicos de 17 o 18 años, fue abrumador, y es una reacción completamente humana. Muchos aún no han vivido experiencias negativas, así que, por suerte, pudimos aplazar el partido», relató Eberl al recordar el ambiente en la ciudad deportiva.