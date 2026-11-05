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El entrenador del Lens, Yannick Cahuzac, ha instado a su plantilla, aún conmocionada, a afrontar algunas verdades incómodas tras sufrir el miércoles por la noche una histórica goleada por 9-1 en casa ante el Como en la Champions League. El implacable equipo italiano de Cesc Fabregas arrasó en el Stade Bollaert-Delelis y logró la mayor victoria a domicilio de la historia del torneo.

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Los anfitriones franceses sufren una goleada récord

Cahuzac ha exigido a sus jugadores que asuman toda la responsabilidad después de que el Lens fuera arrollado en su propio estadio por el Como de la Serie A en la cuarta jornada. Tasos Douvikas firmó un triplete y asistió a Nico Paz. Con una diferencia de ocho goles, los visitantes igualaron el mayor margen de victoria de la competición, alcanzado también por el Liverpool en 2007 y el Real Madrid en 2015. Lucas Da Cunha, Marc Oliver Kempf, Mattia Liberali, Martin Baturina y el debutante de 18 años Matteo Papaccioli también marcaron, después de que el VAR anulara un penalti señalado en los primeros minutos contra Maxence Caqueret.

El entrenador exige una reflexión sincera en el vestuario

En declaraciones a la web oficial de la UEFA tras el partido, Cahuzac afirmó: «Es un resultado muy abultado, nos han dominado por completo. Tenemos que hacer una profunda autocrítica e intentar recuperar algo de orgullo contra el Marsella el domingo».

Al exigir responsabilidades a sus jugadores, añadió: «Tenemos que ser capaces de mirarnos a los ojos y decirnos la verdad. Tenemos que levantarnos y centrarnos en el domingo. Por desgracia, estas cosas pasan a lo largo de una carrera».

Al reflexionar sobre el hundimiento del equipo y la derrota del viernes por 1-0 ante el Lille, continuó: «No puedo ofreceros un análisis exhaustivo de lo que salió mal. Estamos dolidos, pero voy a centrarme en mi equipo y en cómo podemos levantar a los jugadores después de esto.

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»Cada partido es diferente. También hemos hecho buenas actuaciones; antes del viernes [cuando perdieron 1-0 ante el Lille], habíamos ganado tres partidos seguidos en liga. Esta noche no podemos decir nada positivo de nuestra actuación».

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El defensa asume la culpa del hundimiento

Después de batir de volea a Jean Butez en el minuto 65 para marcar el único gol de consolación del club francés, el lateral derecho Ruben Aguilar también habló con la web oficial de la UEFA sobre los fallos defensivos del equipo: «Teníamos un plan de partido, pero no supimos llevarlo a cabo. Nos superaron y todo pasó muy rápido. Volveremos al trabajo enseguida. Estamos todos conmocionados, tristes y abatidos. Eso forma parte de la vida de un futbolista de élite».

Aguilar prometió resarcirse ante su afición este fin de semana y añadió: «Nueve goles en casa, tenemos que aceptarlo y asumir la responsabilidad. Lo daremos todo cuando volvamos a este magnífico estadio el domingo».

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El duelo contra el Marsella, una prueba inmediata

El Lens debe recomponerse rápidamente antes de recibir a su rival de la liga francesa, el Marsella, en su estadio el domingo por la tarde, en un partido de la Ligue 1. Tras ver cómo el Lille puso fin a una racha de tres victorias seguidas en liga antes de la humillación europea del miércoles, el equipo necesita urgentemente reaccionar antes del parón de selecciones de noviembre. Mientras tanto, el Como, que no deja de marcar, se ha convertido en el segundo equipo en anotar nueve goles en un partido de la Champions League, después del Bayern de Múnich en septiembre de 2024, y suma ya 19 tantos en cuatro encuentros.