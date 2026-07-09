«Nos detuvieron por una mano»... ¡Wehbe siembra dudas sobre el gol de Mbappé!

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, cuestionó el primer gol de Francia en los cuartos de final del Mundial 2026.

Mbappé marcó el primer gol en el minuto 60, pero la jugada más polémica la protagonizó Adrien Rabiot, debido a un toque de mano al inicio del ataque.

Tras el partido, Wahbi declaró: «El gol nació de una jugada colectiva; algunos se detuvieron por una mano, y sí la hubo. No sé si debió señalarse, pero así fue. Luego Mbappé hizo una acción individual y marcó».

Sobre el partido, el seleccionador de Marruecos afirmó: «Nos enfrentamos a un equipo muy bueno. Sufrimos en la primera parte y Bounou detuvo un penalti, pero en la segunda defendimos mejor y con la posesión estuvimos más tranquilos y seguros».

Y añadió: «En un momento dado fuimos mucho mejores; por eso algunos buscaban un segundo aire y empezamos la segunda parte muy bien».

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Y añadió: «Fue difícil, pero debemos seguir creyendo y trabajando para tener más opciones ante lesiones o bajas de forma».

Reconoció que la eliminación del Mundial es una gran decepción y sentenció: «Estamos muy decepcionados porque queríamos más, pero debemos aceptarlo; seguiremos trabajando y no nos detendremos aquí».

Sobre el futuro de la selección marroquí, con muchos jugadores jóvenes, Wahbi afirmó: «El futuro será prometedor si seguimos así. Hoy lo dimos todo, pero nos enfrentamos a un buen equipo».

Concluyó: «Seguiremos trabajando; tenemos una gran cantera y mantendremos la confianza».