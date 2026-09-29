Ya en la primera mitad, el equipo del seleccionador Vincenzo Montella se vino completamente abajo ante su público en Bursa. Alessandro Bastoni adelantó a los visitantes a los nueve minutos, antes de que Davide Frattesi (22') y Michael Kayode (27') ampliaran pronto el marcador hasta el 0-3.

Los aficionados reaccionaron con masivas muestras de descontento y una sonora pitada. "En la primera parte merecimos los abucheos y los silbidos", dijo Montella, que tras el tercer gol encajado tuvo que soportar cánticos de "¡Montella, dimite!". Los aficionados también pusieron en el punto de mira a la federación turca, la TFF, y corearon: "¡TFF, dimite!". Según Fanatik, el presidente de la TFF, Ibrahim Haciosmanoglu, incluso abandonó el estadio antes del inicio de la segunda mitad.

También dentro del equipo reinaba la decepción tras el pitido final. El capitán Merih Demiral encontró palabras contundentes en una entrevista con A Spor para referirse a la actuación: "Pedimos disculpas a nuestro país. Esto no estuvo a nuestra altura. ¡Nos avergonzamos de esta actuación! No hay más que decir al respecto".

Aunque los anfitriones recortaron distancias por medio de Baris Yilmaz ni siquiera 90 segundos después del descanso para poner el 1-3, Pio Esposito restableció la diferencia de tres goles apenas tres minutos más tarde (50'). A partir de ahí, el equipo de Montella buscó en vano acercarse en el marcador. Otro gol de Yilmaz fue anulado por fuera de juego, por lo que la contundente derrota no se movió.

¿Qué dijo el seleccionador de Turquía, Vincenzo Montella, sobre la debacle contra Italia?

Los abucheos siguieron resonando por el estadio incluso después del pitido final. Zeki Celik se mostró decepcionado: "Da igual lo buena que pueda ser Italia: ¡un 1-4 en nuestra casa no debería haber ocurrido! Queremos alegrar a nuestro país con victorias en los dos próximos partidos".

El cuestionado seleccionador Montella trató más tarde de hacer un análisis objetivo: "La primera media hora pertenece sin duda a esas cosas que hay que olvidar. Jugar cada tres días a este nivel requiere una cierta concentración y experiencia de la que actualmente carecemos. Exige una readaptación mental y física cada pocos días. Eso no es algo que se aprenda rápido".

Por un lado, el italiano mostró comprensión por la reacción del público, aunque también admitió que "no esperaba" que los aficionados reaccionaran con tanta rabia "después de todo lo que estos jugadores han hecho en los últimos tres años".

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Vincenzo Montella descarta dimitir como seleccionador de Turquía

El técnico descartó una salida prematura: "Creo en el trabajo que he hecho y, aun cuando recibí ofertas tentadoras, no me fui. Sigo confiando en nuestros jugadores y los respaldo. Igual que hemos llegado hasta aquí juntos, también sabemos cómo continuar el camino. Si existiera la posibilidad de una dimisión, hablaría con los jugadores, pero eso no está en nuestra agenda". Además, añadió: "No podemos perder la confianza en nosotros mismos. Hemos llegado hasta aquí. Volveremos a dar lo mejor de nosotros y seguiremos luchando en el campo".

Para Turquía, que todavía no ha sumado puntos, el próximo partido en el grupo con Francia y Bélgica será el duelo ante los belgas (2 de octubre), antes de que el 5 de octubre llegue el partido de vuelta en Italia.